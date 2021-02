Wegen des Frosts wachen viele Fledermäuse aus dem Winterschlaf auf. Renate Keil kümmert sich um die entkräfteten Tiere und erklärt, was man tun sollte, wenn man ein Tier findet.

Wintereinbruch: Was sollte man tun, wenn man eine Fledermaus findet?

Wintereinbruch: Was sollte man tun, wenn man eine Fledermaus findet?

Kostenlos bis 15:00 Uhr Wintereinbruch: Was sollte man tun, wenn man eine Fledermaus findet?