Hannover

Die SPD hat am Sonnabendnachmittag eine Kundgebung auf dem Kröpcke organisiert, um für die Rechte von Tieren einzutreten. „Wir wollen auf die Probleme in der Massentierhaltung, bei Tierversuchen aber auch im Wildtierschutz aufmerksam machen“, sagte Burkhard Zühlke von Arbeitskreis Tierschutz der SPD, der den sogenannten „Tag der Tiere“ seit rund 20 Jahren immer im August in Hannover veranstaltet.

Für die Aktion haben die Organisatoren Menschen aus ganz Deutschland eingeladen, einige der Rednerinnen und Redner kommen aus Frankfurt und Schleswig-Holstein nach Hannover angereist, sagte Zühlke. Durch das Programm und die diversen Redebeiträge von 12 bis 16 Uhr führte der Bremer Tierschützer Peter Hübner. Hübner hatte zunächst eine Ausbildung zum Fleischer absolviert. Doch seit er dabei in Kontakt mit den Folgen der „Intensivtierhaltung“ kam, ist er Tierschützer. „Er war bereits das letzte Jahr dabei und ist so gut bei den Besucherinnen und Besuchern angekommen, dass wir ihn wieder gebeten haben, dabei zu sein“, sagte Hübner.

20 Parteien und Organisationen machen mit

Neben dem Arbeitskreis der SPD haben rund 20 andere Organisationen und Parteien, unter anderem der Regionsverband der Grünen, „Ärzte gegen Tierversuche“, „Tierärzte für verantwortbare Landwirtschaft“ aber auch das Netzwerk Taubenrettung Hannover und die „Arbeitsgemeinschaft artgerechte Tierhaltung,“ beim „Tag der Tiere“ mitgemacht.

Aktivisten der Gruppe „Anonymous for the Voiceless“ haben sich an ihrem Stand etwa Bildschirme umgehängt, auf denen Szenen von deutscher Massentierhaltung in Endlosschleife laufen. Andere Stände informierten über Welpenhandel, den Schutz von Wildvögeln und auch über den Wildtierschutz im Allgemeinen.

„500.000 Füchse jährlich getötet“

„Aus unserer Sicht ist es etwa völlig sinnlos, jedes Jahr eine halbe Million Füchse in Deutschland zu töten, wenn gleichzeitig Landwirte über eine Mäuseplage auf den Feldern klagen“, erklärte Hübner. Gegen diese bräuchte man keine Chemie einsetzten, „man müsste nur den Mäusetöter Fuchs leben lassen.“

Auch SPD-Kandidat Stefan Krach besuchte den Tag der Tiere und hielt eine Ansprache. „Auch für die SPD sei der Tierschutz wichtig“, sagte Krach und betonte, dass es Ziel der Partei wäre, die Tierversuche zu reduzieren. Ganz verzichten könne man allerdings nicht darauf.

Von Nadine Wolter