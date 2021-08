Hannover

Wenn Schwangere an Influenza erkranken, erhöht dies die spätere Anfälligkeit ihres Kindes für andere Infektionen. Das weist Professorin Gülşah Gabriel von der Tierärztlichen Hochschule Hannover (Tiho) in einer neuen Studie nach.

Schwangere Frauen gehören zur größten Risikogruppe für schwere, teilweise tödliche Grippeverläufe. Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt Schwangeren deshalb eine Impfung gegen Grippe. Ob eine Influenza A in der Schwangerschaft auch die spätere Gesundheit der Nachkommen beeinflusst, war bislang unklar. Gabriels Team am Leibniz-Institut für Experimentelle Virologie (HPI) in Hamburg untersuchte dies nun im Tierversuch.

Influenza der Schwangeren wirkt sich auf Neugeborenes aus

Es zeigte sich, dass selbst eine moderate Influenza-A-Virusinfektion der Mutter in der Schwangerschaft das Kind besonders in den ersten Lebensmonaten anfälliger gegenüber anderen Viren sowie Bakterien macht.

Drei Risikofaktoren tragen zum erhöhtem Infektionsrisiko des Kindes bei: eine entzündliche Immunreaktion in der Lunge, ein niedriges Geburtsgewicht und die gestörte Entwicklung von Immunzellen bei den Nachkommen.

Schwangere brauchen mehr Schutz

„Unsere Befunde zeigen zum ersten Mal, dass es eine klare Kausalität zwischen der Virusinfektion in der Schwangerschaft und der erhöhten Vulnerabilität der Nachkommen gegenüber Infektionen gibt“, erläutert Professorin Gabriel. Schwangere Frauen benötigten daher einen besonderen Schutz in Epidemien und Pandemien, um sich selbst, aber auch die nächste Generation zu schützen, unterstreicht Gabriel.

An der Studie unter Federführung von HPI und Tiho waren zahlreiche weitere wissenschaftliche Institutionen beteiligt wie das Imperial College London, das Helmholtz-Zentrum München und das Forschungszentrum Borstel. Die Ergebnisse wurden nun im renommierten Journal „Nature Communications“ veröffentlicht.

Von Bärbel Hilbig