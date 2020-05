Tilman Kuban verkündet Kandidatur auf Bundestagsmandat

Hannover

Tilman Kuban, Bundesvorsitzender der Jungen Union, will im kommenden Jahr für den Bundestag kandidieren. Das hat der Barsinghäuser jetzt in einem Brief an die CDU-Ortsverbände im Wahlkreis Hannover-Land II angekündigt, der der HAZ vorliegt. Er habe sich „nach vielen Gesprächen mit Familie, Freunden und intensivem Nachdenken“ dazu entschieden, schreibt Kuban.

Der JU-Chef will damit auf Maria Flachsbarth folgen, die nach fast 20 Jahren im Bundestag nicht noch einmal als Kandidatin für ihren Wahlkreis in der südlichen Region antritt. Zu dem Wahlkreis gehören neben Kubans Heimatstadt Barsinghausen auch Ronnenberg, Gehrden, Wennigsen, Hemmingen, Pattensen, Laatzen, Lehrte, Sehnde, Uetze, Springe und Seelze.

Bundestagswahl im September 2021

Die Bundestagswahl findet im September 2021 statt. Bis zur Nominierung eines CDU-Kandidaten werde es aber noch einige Monate dauern, schreibt Kuban. In dieser Zeit wolle der 32-Jährige Gespräche mit den Verbänden im Wahlkreis führen. Auf seiner Internetseite www.tilmankuban.de veröffentlicht er außerdem ein Bewerbungsvideo.

Bei fünf Bundestagswahlen hatte Flachsbarth ihren Wahlkreis nicht einmal direkt gegen den SPD-Kandidaten Matthias Miersch gewonnen. Für ihre Nachfolge gibt die Parlamentarische Staatssekretärin im Entwicklungsministerium und CDU-Bezirkschefin zu Bedenken: „Die CDU sollte sich bemühen, sowohl Frauen als auch Männer auf die Kandidatenliste zu setzen.“ Man brauche dringend mehr Frauen in den Parlamenten, sagt Flachsbarth.

Von Johanna Stein