Hannover wird im kommenden Frühjahr wieder zur Filmkulisse. Regisseur Timo Hinkelmann dreht sein zweites Hannover-Drama „People“ in der Landeshauptstadt – und auch dieses Mal soll es düster und spannend werden.

Nachdem Hinkelmanns erster Spielfilm „Malak“ im August vergangenen Jahres Premiere feierte, steckt der 32-jährige Hannoveraner nun mittendrin in den Arbeiten zu „People“ – und setzt dabei wieder auf bekannte Gesichter aus seinem ersten Drama. Drei Geschichten werden in dem Film erzählt: Die von Sonny (gespielt von Priesrael Asamoah, der bei Malak sein Schauspieldebüt feierte), die von Drogendealer Abush (Jean Philippe Asabra) und die von Jamal. Neben Priesrael Asamoah wird auch Lewis Asamoah wieder eine Rolle übernehmen. „Die beiden haben mich bei ,Malak‘ sehr überzeugt“, sagt Hinkelmann.

„People“ soll 2022 ins Kino kommen. Quelle: privat

Darum geht es in „People“

Sonnys Leben als stummer Junge ist geprägt von Gewalt, Klan-Konflikten und seinem täglichen Job als Drogendealer. Sein Boss Abush schützt ihn, als er mit einem Rivalen aneinandergerät, und zeigt ihm anschließend väterlich die grausame Welt als Drogendealer. Das Gesetz der Straße ist ein anderes als das des Staates, und so muss auch Jamal, ein junger türkisch-stämmiger Polizist, täglich zwischen seiner Liebe zum Job und der Loyalität zu seiner wenig verständnisvollen Familie abwägen. Als eines Tages auch seine Geliebte und ihr Bruder in eine Auseinandersetzung mit Abush verwickelt werden, eskaliert die Situation im Wohnblock, und es ist der stille Beobachter, der plötzlich unter Beweis stellen muss, was er über Loyalität und Gerechtigkeit gelernt hat.

„People“ ist mehr als eine Geschichte von fremden Schicksalen – der Film ist eine blutige Metapher für Konflikt, Elend und Missstände in der Welt. „Die Geschichte spielt an zwei Tage, die Geschichten verknüpfen sich vor den Augen der Zuschauer“, sagt Hinkelmann.

Timo Hinkelmann will nach seinem Spielfilmdebüt „Malak“ auch „People“ in Hannover spielen lassen. Quelle: Dennis Wisnia

Statisten gesucht

Ihm liege viel daran, das „Echte“ zu zeigen, persönliche Einblicke in eine Welt zu geben, die vielen Zuschauern sonst verwehrt blieben. Doch eben dieses Milieu, in der sein Film spielt, gebe es – auch in Hannover. Daher warnt er schon jetzt: „Der Film wird dreckig, rau, nichts für schwache Nerven.“ Sein Ziel? Die Menschen zum Nachdenken bringen.

Hinkelmann steckt zurzeit noch im Casting. Vor allem Statisten werden für den Film, der in Mühlenberg, Empelde, Vahrenwald und Laatzen gedreht werden soll, werden noch gesucht. Das Casting ist für Ende des Jahres geplant. Einige der Hauptdarsteller hat der junge Regisseur aus Hannover schon verpflichtet. Während „Malak“ noch größtenteils mit Laien gedreht wurde, will Hinkelmann dieses Mal auch professionelle Schauspieler casten – und verspricht: Es werden einige bekannte Gesichter aus Film und Fernsehen zu sehen sein.

Hinkelmann hofft auf Sponsoren

Doch damit der Film so professionell realisiert werden kann, wie Hinkelmann es sich vorstellt, braucht er noch Sponsoren. Insgesamt 200.000 Euro seien notwendig, um „People“ fertigzustellen – und hoffentlich zum Kinoerfolg zu machen. „Ich will auf Topniveau produzieren“, sagt Hinkelmann und hofft, dass sich lokale Firmen bei ihm melden, um den Film zu unterstützen. Interessenten können sich per E-Mail an timohinkelmann@yahoo.de bei ihm melden.

