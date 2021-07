Hannover

Wer in Hannover eine halbwegs bezahlbare Wohnung in guter Lage sucht, braucht Zeit und starke Nerven. Die Mieten sind in den vergangenen Jahren rasant gestiegen. Wohnungen, die sich auch Menschen mit Durchschnittseinkommen leisten können, sind dagegen weiter Mangelware. Und längst hat auch der Klimaschutz das Thema Wohnen erreicht. Wie viel Wohnraum ist noch klimaverträglich, und wie viel muss jeder Mensch eigentlich besitzen?

Wohl auch deshalb erfreuen sich Konzepte wie sogenanntes Tiny- und Micro-Housing immer größerer Beliebtheit: Je kostenintensiver das Wohnen in der Großstadt wird, umso attraktiver werden diese alternativen Modelle des Wohnens auf kleinstem Raum.

Hanova-Geschäftsführer Karsten Klaus (links) und Bürgermeister und Aufsichtsratsvorsitzender Thomas Hermann (SPD) sind begeistert von der hochwertigen Ausstattung der Appartements. Quelle: Tim Schaarschmidt

Ab Sonntag ziehen die neuen Mieterinnen und Mieter in die Tiny Houses in Hannovers erster Mini-Haus-Siedlung ein. Vier Häuser hat die städtische Wohnungsgesellschaft Hanova in einem grünen Hinterhof an der Roesebeckstraße (Linden-Süd) errichtet. Die Nachfrage war enorm. 700 Interessierte gab es zu Beginn – und lediglich vier Männer und Frauen sowie zwei Katzen hatten am Ende Glück. Sie werden jetzt auf exakt 28 Quadratmetern wohnen.

Für wen eignet sich das Leben in Mini-Häusern?

Die künftigen Bewohner sind zwischen Ende 20 und Ende 30. „Und alle der minimalistischen Lebensform sehr zugetan“, sagt Bauleiter Robert Kulle. Alleinstehend sind sie zudem. „Für Paare oder Familien bieten die Häuser einfach zu wenig Platz“, sagt Kulle

Die Modulbauten, die ein Kran Mitte Juni auf dem Innenhof in Linden-Süd platzierte, sind 7,20 Meter lang und knapp vier Meter hoch und breit. Die Module – „das ist keine Baumarktware“, betont Hanova-Geschäftsführer Karsten Klaus – stammen von der estnischen Firma Kodasema.

Quadratisch, praktisch – und ziemlich stylish

Um die Größe von 28 Quadratmetern einmal in Relation zu setzen: Ein Fußballtor misst knapp 17 Quadratmeter, ein typischer Gartenpavillon neun. Hanova-Geschäftsführer Klaus nennt die Häuschen ein „hochwertiges Ein-Personen-Haus im Grünen“. Quadratisch, praktisch und ziemlich stylisch kann man es auch nennen.

Kluges Design und alle Annehmlichkeiten, die man zum Leben braucht, sind im Tiny House auf 28 Quadratmetern verbaut. Quelle: Tim Schaarschmidt

Die Tiny Houses sind loftartig geschnitten und bestehen im Wesentlichen aus drei Materialien: Glas, Stahl und vor allem Holz. Schwarz und Weiß dominieren farblich. Außen haben die Mini-Appartements eine überdachte Holzterrasse, innen ein komplett durchgestyltes und schlüssiges Konzept.

Küchenzeile mit Einbaukühlschrank, Induktionsherd und kleiner Geschirrspüler gehören ebenso zum festen Inventar wie ein hochwertig ausgestattetes Badezimmer mit Mini-Waschmaschine über dem WC, einem Tisch und dahinter einem großen Spiegel. „Der soll optisch den Blick erweitern und holt zugleich die Natur nach drinnen“, erklärt Projektleiterin Sarah-Madeline Buschmann. Nischen bieten wertvollen Stauraum. Die nach Süden ausgerichtete Glasfassade erstreckt sich über beide Wohnebenen. Eine kleine Treppe führt zum offenen Schlafbereich.

„Jeder Zentimeter wird genutzt“

Sogar eine kleine Waschmaschine, die ein Fassungsvermögen von 3,5 Litern hat, gehört zur Ausstattung der Mini-Häuser. Quelle: Tim Schaarschmidt

„Jeder Zentimeter wird genutzt. Denn je kleiner der Raum ist, desto mehr muss die Ästhetik stimmen“, sagt Kulle. Auch ein Elektrolastenrad gehört zum ökologischen Gesamtkonzept und kann von den Mietern per App gebucht werden. Doch der minimalistische Lebensstil hat seinen Preis: 490 Euro Kaltmiete verlangt Hanova für ein Haus, das sind 17,50 Euro pro Quadratmeter.

Auf kleinstem Raum: Die Küchenspüle. Quelle: Tim Schaarschmidt

Doch die große Nachfrage scheint dem Unternehmen recht zu geben, ein zweiter Tiny-House-Standort ist daher bereits in Planung. Die Calenberger Neustadt ist nach Unternehmensangaben klarer Favorit. Projektleiterin Buschmann sagt dazu: „Menschen, die in Tiny Houses leben möchten, sind meist sehr urban, wollen nicht weit weg vom Zentrum leben. Außerhalb der Stadt ist dieses Projekt kaum umsetzbar.“

Von Britta Lüers