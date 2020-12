Hannover

Großbritannien und die USA neben anderen Ländern haben den Corona-Impfstoff schon genehmigt, die EU könnte bald folgen. Um die Impfkampagne dann auch schnell und glatt umsetzen zu können, werden derzeit überall in Deutschland Impfzentren aufgebaut – auch in Hannover.

Impfzentrum ab Dienstag betriebsbereit

Überall in Deutschland – so wie hier in Essen – werden Impfzentren im Kampf gegen das Coronavirus aufgebaut. Auch in Hannover soll in dieser Woche das Impfzentrum auf dem Messegelände an den Start gehen können. Quelle: Roland Weihrauch/dpa

Anzeige

25 Impfstraßen soll es geben mit jeweils vier Impfplätzen, dutzende Helfer sollen dafür sorgen, dass Menschen aus der Region Hannover sich gegen das Coronavirus Sars-CoV-2 impfen lassen können: Der Plan für das Impfzentrum auf dem Messegelände steht und ist auch schon im Detail vorgestellt worden. Am Montag, 14. Dezember, wollen Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay und Regionspräsident Hauke Jagau sich den Fortschritt des Aufbaus anschauen und werden das Impfzentrum auf dem Messegelände besuchen. Am Dienstag soll das Impfzentrum einsatzbereit sein, einen Priorisierungsplan für die Impfungen gibt es ebenfalls – dann fehlt nur noch die Zulassung für den Impfstoff.

Urteil im Streit um Marktkirchenfenster

Da soll es hin: Marktkirchenvorstand Reinhard Scheibe zeigte schon 2018, wo das Lüpertz-Fenster seinen Platz finden soll. Quelle: Philipp von Ditfurth

Darf die Marktkirchengemeinde ein buntes Fenster des Künstlers Markus Lüpertz in die Südseite des Kirchengebäudes einsetzen lassen? Oder kann der Erbe der Urheberrechte des Nachkriegsarchitekten Dieter Oesterlen das verhindern? Am Montag, 14. Dezember, soll vor dem Landgericht Hannover die Entscheidung fallen. Leicht hat sich die Kammer die Entscheidung in jedem Fall nicht gemacht – im Oktober haben sich Richter Florian Wildhagen und beide Streitparteien die Lage bei einem Ortstermin in der Marktkirche genau angeschaut.

Regionsversammlung tagt zum letzten Mal in diesem Jahr

Mit Acrylglass und Abstand tagt die Regionsversammlung im großen Sitzungssaal des Regionshauses schon länger. Nun zieht sie zum Abschluss des Jahres in den noch größeren Kuppelsaal im HCC. Quelle: Mathias Klein

Es ist die letzte Sitzung der Regionsversammlung vor Weihnachten und damit der Abschluss eines turbulenten Jahres für das Gremium. 2020 stand im Zeichen der Corona-Pandemie, die Region musste enorme Kräfte umschichten, um das Gesundheitsamt halbwegs arbeitsfähig zu halten. Doch auch das kommende Jahr wird nicht viel ruhiger, denn zum einen stehen im Herbst Kommunalwahlen an und zum anderen werden die Auswirkungen von Corona auf die Finanzlage die Gremienmitglieder noch sehr lange beschäftigen. Letzteres wird auch Thema der Sitzung am Dienstag, 15. Dezember, im Kuppelsaal des HCC sein.

Gedenken an Deportation vor 79 Jahren

Vertreter der Stadtgesellschaft gedachten im Dezember 2019 zusammen mit Oberbürgermeister Belit Onay der Opfer nationalsozialistischer Deportationen. Quelle: Tim Schaarschmidt (Archiv)

Am 15. Dezember 1941 rollten sieben Züge aus Hannover nach Riga und Warschau, sowie in die Vernichtungslager Auschwitz und Theresienstadt. 1001 jüdischen Männer, Frauen und Kinder wurden mit ihnen deportiert, nur 69 überlebten das Verbrechen. Mit einer Gedenkfeier am Holocaust-Mahnmal in Hannover am 79. Jahrestag der Deportation soll am Dienstag den Opfern der nationalsozialistischen Deportationen gedacht werden.

Englische Woche für Hannover 96

Hannovers Trainer Kenan Kocak braucht mit seiner Mannschaft dringend vor dem Fest noch ein paar Punkte. Quelle: Stefan Puchner/dpa

Es läuft nicht gut für Hannover 96 in der zweiten Liga, das Ziel Aufstieg in die erste Liga rückt in immer weitere Ferne, stattdessen kommen die Abstiegsränge Richtung dritte Liga bedrohlich näher. Zuletzt setzte es eine 0:1-Niederlage beim FC Heidenheim. In dieser Woche haben die Roten aber gleich zwei Chancen, kurz vor Weihnachten noch zu einem versöhnlichen Abschluss des Jahres zu kommen. Am Dienstag, 15. Dezember, empfängt 96 den VfL Bochum, Anstoß ist um 18.30 Uhr. Und nur drei Tage später, am Freitag, ist Hannover 96 zu Gast bei Jahn Regensburg. Anpfiff ist dann ebenfalls wieder um 18.30 Uhr.

Recken empfangen Rhein-Neckar-Löwen

Johan Hansen und seine Teamkameraden von der TSV Hannover-Burgdorf wollen in dieser Woche punkten und sich damit Luft im Liga-Kampf verschaffen. Quelle: Florian Petrow

Auch für die Recken der TSV Hannover-Burgdorf steht eine sportlich herausfordernde Woche an. Nach dem Spiel am vergangenen Sonnabend in Erlangen empfängt die Mannschaft von Trainer Carlos Ortega am Dienstag, 15. Dezember, um 20.15 Uhr den Meisterschaftskandidaten Rhein-Neckar-Löwen in der ZAG-Arena. Und bereits zwei Tage später müssen die Recken schon wieder ran: Am Donnerstag, 17. Dezember, tritt das Team in Leipzig an. Anpfiff ist dann um 19 Uhr.

Mann kommt wegen Kindesmissbrauchs vor Gericht

Es ist der Albtraum vieler Eltern: Ein Mann lockt einen kleinen Jungen mit Schokolade von der Straße weg in seine Wohnung und missbraucht ihn dort. Genau das soll irgendwann zwischen Juni 2016 und Dezember 2017 an der Vahrenwalder Straße mit einem damals acht oder neun Jahre alten Jungen passiert sein. Ein 45-Jähriger muss sich deshalb nun vor Gericht verantworten – am Mittwoch, 16. Dezember, ist der Prozessauftakt vor dem Landgericht.

Rat will Kirchentag 2025 nach Hannover einladen

Im Ratssaal ist nicht genug Platz für den Rat der Stadt Hannover – er tagt daher im HCC. Quelle: Tim Schaarschmidt

Auch für den Rat der Stadt Hannover geht das Arbeitsjahr zu Ende. Am Donnerstag, 17. Dezember, tagt das Gremium zum letzten Mal in diesem Jahr und muss sich noch mit einigen wichtigen Entscheidungen befassen, die aber durchaus weihnachtlichen Charakter haben. So müssen die Mandatsträger unter anderem 6,25 Millionen Euro genehmigen, die die Stadt außerplanmäßig für die Betreuung von Obdachlosen in diesem Winter braucht. Und nicht zuletzt muss der Rat noch die offizielle Einladung an die Evangelische Kirche Deutschlands auf den Weg bringen, den Kirchentag 2025 in Hannover abzuhalten. Wenn wir dann schon nicht Kulturhauptstadt sein können, klappt es ja vielleicht damit.

Von Heiko Randermann