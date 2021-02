Hannover

Wegen der düsteren Aussichten für den städtischen Haushalt in Hannover wollte die Stadtspitze mit den Planungen für das Fössebad eigentlich erst in fünf Jahren beginnen, sodass das Bad dann im Jahr 2029 fertig gestellt wäre. Aber der Sportausschuss wird am Montag voraussichtlich eine andere Entscheidung treffen.

Bündnis will neues Fössebad im Jahr 2027

Wird das Fössebad früher oder später gebaut? Der Sportausschuss entscheidet am Montag Quelle: Moritz Frankenberg

Auf Druck der Grünen fordert die Ratsmehrheit, zu der auch SPD und FDP gehören, bereits 2025 mit den Bauarbeiten für das 30-Millionen-Projekt in Limmer zu beginnen, sodass das Bad 2027 eröffnet werden kann. Finanzierungshilfen erhofft sich das Bündnis aus anderen staatlichen Töpfen. Die Verwaltung hatte vorgeschlagen, das alte Bad noch acht Jahre lang weiterzubetreiben. Am Montag sind die Planungen Thema im Bauausschuss.

Bezirksrat redet über den Küchengarten

Wie soll der Küchengarten künftig aussehen? Der Bezirksrat Linden-Limmer berät. Quelle: Archiv

Spannend wird es auch im Bezirksrat Linden-Limmer am Montagabend: Dort geht es um die Zukunft des Küchengartens. In einer Anhörung sammelt der Bezirksrat Ideen, wie der Platz künftig aussehen kann. Zu der Anhörung hat der Bezirksrat Verkehrsplaner, Vertreter von Region und Infra, Planer des Ihme-Zentrums und der Zukunftswerkstatt Ihme-Zentrum eingeladen. Die Stadt hatte auch die Bürger per App aufgefordert, Vorschläge zu machen. Zuletzt war der Küchengarten wegen der kräftigen Erhöhung der Straßenreinigungsgebühr in die Schlagzeilen geraten. Denn Anwohner müssen zum Teil 75 Prozent höhere Gebühren bezahlen, mit denen der Abfallwirtschaftsbetrieb Aha den Müll der Partygäste entfernen kann.

Hotel wird illuminiert

Einiges zu sehen gibt es am Fora Hotel im Großen Kolonnenweg im Stadtteil Vahrenwald. Unter dem Motto „3 Tage, 3 Wochen, 3 Künstler" wird das zehnstöckige Hochhaus von Montag bis Mittwoch mit den Exponaten regionaler Künstler illuminiert.

Betriebsratsmitglied klagt auf Rückkehr

Das Arbeitsgericht verhandelt einen ungewöhnlichen Fall, der am Flughafen Hannover-Langenhagen spielt. Quelle: Archiv

Zu einem ungewöhnlichen Verfahren kommt es am Mittwoch vor dem Arbeitsgericht Hannover. Die Angelegenheit spielt auf dem Flughafen Hannover-Langenhagen. Ein Mitglied des Betriebsrats der dort tätigen Firma Aviapartner, unter anderem für Passagiergepäck zuständig, soll mehrere Kollegen sexuell belästigt haben. Nun sieht es so aus, als würde er nach kurzem Ausscheiden in den Betriebsrat zurückkehren. Das wollen die übrigen Betriebsratsmitglieder jedoch verhindern.

Museum stellt Jahresprogramm vor

Im vergangenen Herbst fragte die Kestner Gesellschaft nach dem Unterschied zwischen Kunst und Handwerk. Und nach den Gemeinsamkeiten. Quelle: Archiv

Die Museen sind wegen der Corona-Pandemie noch immer geschlossen, aber natürlich geht die Planung für bessere Zeiten weiter. Was die Kestner Gesellschaft in diesem Jahr vorhat, will sie am Donnerstag präsentieren. Dann geht es aber sich auch um die finanziellen Einschränkungen durch die fehlenden Einnahmen aus Eintrittsgeldern.

Wie gut ist die Innenstadt?

Es ist die größte Studie über die Wünsche und Bedürfnisse der Besucher der Innenstädte. Im Zwei-Jahres-Rhythmus werden in den großen Städten Passanten interviewt. Neben Einschätzungen zu Gegebenheiten und dem lokalen, individuellen Besuchsverhalten wird nach Schulnoten gefragt, wie die Passanten die besuchte Innenstadt bewerten. Am Freitag wird die Studie für Hannover präsentiert. Unter anderem spannend ist, wie die City unter Corona-Bedingungen abgeschnitten hat.

96 will sich weiter nach vorn kämpfen

Kann Hannover 96 am Freitag wieder jubeln, wie hier am Sonnabend in Braunschweig. Quelle: Archiv

Ob die kleine Siegesserie von Hannover 96 anhält, lässt sich am Freitagabend beobachten: Dann trifft der Sechste der Zweitliga-Tabelle in der heimischen HDI-Arena auf Paderborn, die Mannschaft steht derzeit auf Platz neun. Beginn ist um 18.30 Uhr.

