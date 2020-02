Langenhagen

Wenn eine Katze nicht mehr nach Hause kommt, machen sich ihre Besitzer Sorgen – und suchen ihre Tiere häufig auch über soziale Netzwerke. So auch aktuell bei Kater Uwe aus Kaltenweide. Das grau-weiß getigerte Tier, das bislang mit ungewöhnlichen Auftritten und Ausflügen das Dorf auf Trab gehalten hat, ist seit der Sturmnacht, die das Tief „Sabine“ auch über die Region gebracht hat, verschwunden.

Und am Wochenende droht wieder kräftiger Wind – das Tief „Uta“ kommt näher. Für alle Besitzer hat die stellvertretende Tierheimleiterin einen Rat: „Wichtig ist immer, jeden Verlust im Tierheim zu melden“, sagt Anke Forentheil. Die Katzen-Eltern sollten sich dort immer erkundigen, ob ein aufgefundenes Tier abgegeben wurde.

Katzen sollten gechippt sein

Es komme häufig vor, dass Finder zugelaufene Tiere in der Einrichtung abgeben. Für die Suche sei am Allerwichtigsten, „dass sie gechippt sind“, sagt Forentheil. Nur durch das Auslesen der Chips könne das Tierheim zweifelsfrei bei einer Fundkatze aufklären, wo sie eigentlich hingehört. Zudem sollten die vermissten Tiere beim Portal des Vereins Tasso registriert werden. Das über Spenden finanzierte Haustierregister bietet den Service kostenlos an.

Ängstliche Katzen können sich bei Sturm verstecken

Durch einen Sturm gebe es nicht zwingend mehr Vermisstenmeldungen. Häufiger seien Katzen nach Silvester oder im Frühling weg, wenn sie das erste Mal wieder länger draußen unterwegs sind, berichtet Forentheil. Dennoch könne es sein, dass eine ängstliche Katze sich bei einem Sturm ein bis zwei Tage versteckt. Wenn nichts passiert ist, finden sie in der Regel wieder nach Hause, sagt die stellvertretende Tierheimleiterin.

Alter, Aussehen und Ort wichtige Angaben

Besitzer können ihre vermissten Vierbeiner per E-Mail oder Telefon beim Tierheim melden. Dabei sollten sie Forentheils Angaben zufolge die Chipnummer sowie das Alter, Aussehen und den Ort angeben, an dem die Katze verschwunden ist. Zudem sind eine Beschreibung – am besten mit Foto – und eine Telefonnummer wichtig. Dann könnten die Mitarbeiter in dem Bilderalbum der zugelaufenen Tiere schauen, ob der Vierbeiner darunter ist. Häufig schauen die Beschäftigten selbst in den sozialen Medien, wo gerade Katzen vermisst werden und ob ein Tier vielleicht schon aufgefunden und abgegeben wurde.

Besitzer sollten Steckbriefe aufhängen

Für die Suche und ein mögliches Happy-End empfiehlt Forentheil überdies Steckbriefe in der näheren Umgebung aufzuhängen. Denn häufig seien vermisste Katzen einfach eingesperrt. Im Tierheim habe es schon schöne Zusammenführungen von Tieren und Besitzern gegeben, berichtet die stellvertretende Leiterin. „Ein Happy-End ist für alle immer das beste – für Mensch und für Tier.“

Das Tierheim Hannover, an der Evershorster Straße 80 in Langenhagen, ist per E-Mail an info@tierheim-hannover.de sowie unter Telefon (0511) 9733980 erreichbar.

