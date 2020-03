Tipps für die freie Zeit zu Hause mit der Familie: Die schönsten Bücher für kleine und große Kinder

Hannover

Familien haben es in diesen Zeiten schwer. Kinder müssen rund um die Uhr zu Hause bleiben, viele Eltern müssen sich im Homeoffice oder auf Kurzarbeit mit ihnen arrangieren oder haben sogar Sorgen, dass ihre Arbeit weg fällt. Wie soll man da noch Kinder bespaßen? Mit Literatur! Wir haben aktuelle Kinderbücher gesammelt: Bilderbücher zum Träumen, Lachen und Lernen, phantastische Jugendbücher über Wunschbäume oder hoch aktuelle über das Trauma der Flucht. Gemeinsam ist allen: das zu Hause bleiben wird mit ihnen ein bisschen leichter.

Katherine Applegates „Baum der Wünsche“

Ein Bestseller aus den USA: Katherine Applegates poetisches Kinderbuch „Baum der Wünsche“ ist jetzt im Oetinger Verlag als Taschenbuch erschienen.

Da ist Samar, vielleicht 10 Jahre alt. Sie wünscht sich sehnlichst einen Freund. Aber da ist niemand. Im Gegenteil, da sind Leute, die sagen: Muslime wie ihr, geht bloß weg. Da ist Stephen, etwas älter. Auch seine Eltern lehnen die Religion von Samars Familie ab. Aber er selbst ist anders, neugierig. Neugierig auf Samar und ihre Welt. Und da ist Rot. Rot ist ein Baum, eine Roteiche, ein Wunschbaum, an dessen Menschen seit mehr als 200 Jahren ihre Wünsche hängen. Zunächst auf Lumpen notiert, später auf Papier. Katherine Applegates Kinderbuch „Baum der Wünsche“ ist – das ist überraschend und ungewöhnlich genug – aus der Geschichte dieses Baumes erzählt.

Es dauert etwas, bis die Geschichte, die direkt nach dem Erscheinen auf der Bestsellerliste der „ New York Times“ landete, an Fahrt aufnimmt, aber es lohnt sich dabei zu bleiben. Denn plötzlich beginnt der märchenhafte Ton der uralten Icherzählerin zu wirken. Man wird mehr und mehr hineingewoben, in eine Geschichte, die bis ins Jahr 1848 zurückreicht, die sich um Liebe und verschiedene Kulturen dreht, und Rot, den Baum, am Ende fast das Leben kostet. Aber da sind ja noch eine Krähe, eine Beuteltierratte, eine Eule und eine Stinktierfamilie, die der Geschichte eine überraschende Wendung geben.

Katherine Applegate/ Verena Körting: „Baum der Wünsche“. Deutsch von Katrin Fischer. Oetinger Taschenbuch-Verlag. 224 Seiten, 8 Euro. Ab 10 Jahre

„Der Meckerpapa“ von Ulf K.

„Der Meckerpapa“ von Ulf K. ist genau der richtige Titel, um Streit über doofe Eltern-Motzeriche über einer Runde Vorlesen gleich wieder zu vergessen.

Gemecker, Zank, Streit: Sehen wir den Fakten ins Auge, es wird während der Corona-Krise in Familien auch hässliche Szenen geben, vermutlich mehr als sonst. Kein Wunder, wenn man wochenlang aufeinander hockt. Was also tun? Kann in ungewöhnlichen Zeiten die gemeinsame Lektüre eines Kinderbuches zur Entspannung beitragen? Ulf K.’s neues Bilderbuch „Der Meckerpapa“ jedenfalls ist genau der richtige Titel, um eine Konfliktlösung auf literarischer Ebene auszuprobieren. Der Comiczeichner hat sich einen richtigen männlichen Motzerich ausgedacht, einen, den die Mama vermutlich als Restposten im „My Papa“-Vaterladen erstanden hat. Ständig kritisiert er an dem kleinen Jungen herum, aus dessen Sicht das Buch erzählt ist, herum, ähnelt so gar nicht einem Ritter, Raumfahrer oder Cowboy oder was es in der Theorie sonst noch für männliche Superhelden gibt. Aber: Ist er am Ende doch gar nicht so schlecht?

Man kann sich natürlich fragen, ob eine Mecker-Mama nicht das viel treffendere Sujet für ein Bilderbuch gewesen wäre. Aber so eine Frage ist doch nur gut. Da hat man etwas, worüber sich zwar nicht unbedingt gleich wieder lautstark streiten, aber doch trefflich reden lässt.

Ulf K.: „Der Meckerpapa“, Tulipan Verlag. 40 Seiten, 15 Euro.

Alan Gratz ’ Jugendbuch „Vor uns das Meer“

Alan Gratz’ Jugendbuch „Vor uns das Meer“ rückt in Zeiten der Coronakrise die Flüchtlingskatastrophe wieder ins Bewusstsein: mit einem Roman der historisch und bedrückend aktuell zugleich ist.

Das Corona-Virus lässt es uns fast vergessen: das Schicksal der vielen Flüchtlinge auf den griechischen Inseln, das zuvor die Nachrichten bestimmte, Flüchtlinge, die dort in Camps dicht gedrängt unter erbärmlichen Umständen leben, darunter viele Kinder. Alan Gratz’ großartiges Buch „Vor uns das Meer“ holt die Bilder zumindest für knapp 300 Seiten zurück. Der erzählt das fiktive Schicksal dreier Kinder, die sich mit ihren Familien auf die Flucht vor Krieg und Terror begaben, in der Hoffnung auf ein besseres Leben. Josef, Sohn eines jüdischen Anwalts, versucht im Jahr 1938 mit der Familie auf dem Schiffsweg mit der St. Louis den Nazis Richtung Kuba zu entkommen. Isabel, gerade einmal 11 Jahre alt, wächst in Havanna auf und flieht 1994 mit ihren Eltern vor den Soldaten von Machthaber Fidel Castro mit dem Boot übers Meer Richtung Miami. Mahmoud, 12 Jahre, versucht mit seiner Familie dem Terror im Bürgerkrieg Syriens über die Türkei und Österreich Richtung Deutschland zu entkommen.

Gratz’ Buch ist schon deshalb ungewöhnlich, weil es drei Fluchtgeschichten parallel erzählt, sie zum Teil sogar ineinander verschränkt. Man lernt, dass eine Stadt wie Berlin oder ein Land wie Kuba für den einen den Untergang bedeuten kann, für den anderen jedoch ein Glücksversprechen auf eine bessere Zukunft birgt. Man erfährt, was Kinder aushalten können, müssen, auf ihrer Reise übers Meer, auf der sich immer wieder Angehörige opfern, um ihr Leben zu retten, und doch immer wieder auch Hoffnung aufblitzt. Gratz’ Figuren sind erfunden, aber sie sind historischen Realitäten nachempfunden, die er in seinem Nachwort genau erläutert. Drei Landkarten die Fluchtrouten zu Wasser und zu Land. Gratz’ Roman ist packend erzählt und beides zugleich, historisch präzise und bedrückend aktuell, - und gerade dadurch das Jugendbuch der Stunde.

Alan Gratz: „Vor uns das Meer. Drei Jugendliche. Drei Jahrzehnte. Eine Hoffnung“. Aus dem Englischen von Meritxell Janina Piel. Hanser Verlag, 299 Seiten, 17 Euro. Ab 12 Jahre.

Henrike Wilsons Bilderbuch „Ganz schön langweilig!“

Henrike Wilson hat ein Bilderbuch über die Langeweile geschrieben – und daran erinnert, dass ausgerechnet sie der Anfang von etwas ganz Neuem sein kann.

Dem kleinen Bären in Henrike Wilsons Bilderbuch „Ganz schön langweilig!“ geht es wie vermutlich gerade wie Tausenden und Abertausenden von Kindern, die ihre Tage zwangsweise zu Hause verbringen müssen. Ihm ist langweilig. „Man kann sich gar nicht vorstellen, wie langweilig,“ heißt in dem Bilderbuch. Oder um es in aller Dramatik zuzuspitzen: „Unendlich langweilig“. Aber was tun? Henrike Wilson, deren Bilderbuch „Das Schaf Charlotte“ 2005 von keiner geringeren Zeitung als der „ New York Times“ als eines der best illustrierten Bücher des Jahres ausgezeichnet wurde, setzt mit wenigen Worten, dafür aber wunderbar atmosphärischen Bildern um, was die meisten Eltern und Kinder eigentlich genau wissen, aber in Zeiten des Internets manchmal zu vergessen drohen. Wenn Kinder notgedrungen mal gar nichts machen, so richtig gar nichts –kein Handy, kein Internet, kein Fernsehen –dann dauert es in der Regel gar nicht lange und ihnen kommt eine Idee. Auch dem kleinen Bären geht es so, als er sich notgedrungen hinlegt und „eine sehr lange Zeit“ einfach überhaupt nichts mehr tut. Außer zu seufzen. Aber dann entdeckt er auf einmal, wie die Wolken am Himmel herüberziehen. Und plötzlich entdeckt er etwas, womit er spielen kann.

Henrike Wilson: „Ganz schön langweilig!“, Gerstenberg Verlag, 32 Seiten, 13,40 Euro. Ab 3 Jahre.

Bärbel Oftrings Sachbilderbuch „Wölfe“

Informativ und kunstvoll zugleich: Bärbel Oftring und Theresa Schwietzer haben ein „ Sachbilderbuch“ über jenes Raubtier geschrieben, das manche schützen, andere aber jagen wollen.

Sie sind wieder da: Wölfe sind in Deutschland und Niedersachsen wieder heimisch geworden. So sehr das manchen Tierfreund freut, so sehr macht es manchem Bauern Angst, der sich sorgt, dass seine Schafe, Ziegen, möglicherweise sogar Kühe gerissen werden. Aber was ist der Wolf eigentlich für ein Tier? Das faktenreiche und zugleich ungewöhnlich aufwändig illustrierte Sachbilderbuch von Bärbel Oftring und Theresa Schwietzer informiert auf 64 Seiten abwechslungsreich über das Raubtier, angefangen davon, seit wann es wieder bei uns lebt, über Lebensraum, Körperbau, Verhalten, Mythen und vieles mehr. „Sachbilderbuc“h nennt der Gerstenberg diesen ungewöhnlichen Titel - und das völlig zu Recht. Denn Oftring verwendet nicht nur die üblichen Darstellungsformen für Sachbücher wie Fließtext, Infografiken, Tabellen und Karten. Theresa Schwietzer hat es mit ungewöhnlich kunstvollen Wolfs-Zeichnungen unterlegt: ein Buch zum Blättern, Staunen, Lernen.

Bärbel Oftring, Theresa Schwietzer: „Wölfe“, Gerstenberg-Verlag, 64 Seiten, 20 Euro. Ab 6 Jahren.

John Hares Bilderbuch „Ausflug zum Mond“

John Hares Bilderbuch „Ausflug zum Mond“ erzählt, was passiert, als eine Schulklasse im All ein Kind verliert. Es kommt ohne Worte aus –und ist vielleicht gerade deswegen besonders ausdrucksstark.

Es ist das Buch zur Zeit. Denn wer in Zeiten der Coronakrise einen Spaziergang macht, oder sogar nur bei geöffnetem Fenster dem vermeintlichen Straßenlärm draußen lauschen will, der merkt vor allem eines: Es herrscht eine eigentümliche Stille. Das Bilderbuch „Ausflug zum Mond“ des Grafikers John Hare ist eines, das auf wunderbare Weise zu dieser Ruhe passt. Denn es kommt selbst ganz ohne Sprache aus. Kein einziges Wort stört die Geschichte einer Schulklasse, die in einem Raumschiff zum Mond fliegt, um den unbekannten Planeten genauer unter die Lupe zu nehmen –und auf der Rückreise einen Mitschüler vergisst. Schon ganz kleine Kinder können es sich in Ruhe alleine anschauen oder mit ihren Eltern eine Geschichte zusammenspinnen.

Hare braucht keine Worte, weil er so genau beobachtet. Sein Spiel mit Farben, Kontrasten, ist ausgesprochen ausdrucksstark. Einsam, verlassen, öde, wirkt die graue Mondlandschaft im Gegensatz zu der fernen, farbigen Erde. Die Gesichter der Kinder sind zwar von Raumanzügen verdeckt. Dennoch machen allein die Konturen – Blickrichtung, Körperhaltung –, überdeutlich, wie viel Spaß jener Schüler hat, der sich absondert, um die Erde zu zeichnen – und wie viel Angst, als er merkt, dass er allein zurück geblieben ist. Mit den seltsamen Mondwesen, die plötzlich aus dem Gestein des Himmelskörpers erwachsen, schafft Hare überdies Raum für Phantastisches, Anregungen für die kindliche Fantasie. Hares Erstling wurde gerade erst anlässlich der (wegen Corona abgesagten) Leipziger Buchmesse für den Deutschen Jugendliteraurpreis nominiert. Kein Wunder, bei jeder Zeichnung möchte man lange verweilen.

John Hare: „Ausflug zum Mond“. Moritz Verlag, 48 Seiten, 14, Euro. Ab 4 Jahre.

Buchhandlungen vor Ort machen trotz Schließung weiter In Zeiten geschlossener Buchläden ist nur noch die Bestellung bei Amazon möglich? Weit gefehlt. Wer die Buchläden vor Ort unterstützen will, sollte sich unbedingt auf den einzelnen Websites umtun. Bücher sind über den Online-Shop der Buchläden oft auch nach Hause bestellbar, manchmal kann sie nach wie vor in den Buchhandlungen abholen. Manche Buchhandlungen haben ganz besondere Services: Bei Leuenhagen & Paris auf der Lister Meile beispielsweise können Bücher in einer Ausgabekiste abgeholt werden. Die Buchhandlung Sternschnuppe in der Silberstraße in Groß-Buchholz bietet sogar an, Bücher persönlich vorbeizubringen und in einer Tüte an die Tür zu hängen – genau wie die Comic- und Graphic-Novel-Experten von Comix an der Goseriede. Vielen hannoversche Buchläden sind telefonisch, per Whatsapp oder per E-Mail weiter erreichbar, die Buchhändler beraten sogar am Telefon, manchmal allerdings zu eingeschränkten Öffnungszeiten. jr

Lesen Sie auch

„Drache Kokosnuss“-Erfinder Ingo Siegner liest regelmäßig auf HAZ.de für Kinder

Von Jutta Rinas