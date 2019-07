Wann fahre ich am besten mit dem Auto los – und wann lieber nicht?

In Niedersachsen haben am Donnerstag die Sommerferien begonnen – und wie vorhergesagt kam es bereits am Vormittag zu Staus vor allem auf der A7 in Richtung Küste. Besonders eng wird es nach Einschätzung des ADAC voraussichtlich an den Wochenenden zwischen dem 5. Juli und dem 11. August, immer freitags bis sonntags. „Die Zeiten, als der Sonntag noch ein eher ruhiger Reisetag war, sind vorbei“, sagt Sprecherin Alexandra Kruse.

Wegen des sogenannten Bettenwechsels, der in vielen Urlaubsgebieten sonnabends stattfindet, ist dieser Tag in der Ferienzeit besonders staugefährdet. Die Verkehrsmanagementzentrale empfiehlt, lieber spätabends oder in der Nacht loszufahren – entweder am späten Freitag oder erst am späten Sonnabend. „Wir starten unseren Dänemark-Urlaub erst am Sonntag in der Früh, auch wenn wir schon zu Sonnabend gebucht haben“, sagt Holger Heuer von der Verkehrsleitzentrale Niedersachsen. „Das ist uns lieber, als elf Stunden im Stau zu stehen.“ In den vergangenen Jahren habe sich neben dem Freitagnachmittag der Donnerstag als besonders verkehrsbelastet entwickelt – mit und ohne Ferienverkehr.

Wie ist die Lage am Flughafen?

Viele wollen am Wochenende von Hannover aus der Sonne entgegen fliegen – obwohl sie doch eigentlich schon häufig vor Ort war. Quelle: dpa

Am Flughafen in Langenhagen herrscht am ersten Ferienwochenende Niedersachsens Hochbetrieb. Es ist traditionell das Wochenende mit dem höchsten Passagieraufkommen des Jahres. 26.000 Reisende starten und landen von Freitag bis Sonntag täglich, an normalen Tagen sind es zwischen 13.000 und 17.000. In diesem Jahr stellt das den Flughafen vor besondere Herausforderungen. Hier finden Sie mehr Infos – und Tipps für einen reibungslosen Start in den Urlaub.

Wie wird das Wetter?

Wenn ich nicht wegfahre: Was ist in Hannover am Wochenende los?

Letzte Chance: Am Wochenende geht das Schützenfest in die letzte Runde. Quelle: Michael Thomas

Noch bis zum Wochenende läuft das Schützenfest in Hannover. Höhepunkt am Sonnabend ist die Star-Wars-Parade, die von 15 Uhr an über den Festplatz zieht. Am Sonntag gibt es für die jungen Besucher um 17 und 18 Uhr Kasperletheater im Kasper-Zelt. Das Fest endet mit dem Zapfenstreich um 22.30 Uhr vor der Marktkirche.

Eine Zeitreise startet am Sonntag im Capitol – mit Men at Work geht es zurück in die Achtziger. Jede Wette: „Down Under“ gehört mit zum Repertoire an diesem Abend. Am Freitag und Sonnabend wird Hannover zum Mekka der Gin-Freunde: Im Innenhof zwischen Schauspiel- und Künstlerhaus treffen sich die Kenner beim Festival „Gin Sensation“ zum Ausprobieren und Fachsimpeln. Los geht’s um 17 Uhr.

