Auf die Plätze, fertig – Faust!

Das 30 Jahre alte und junge Kulturzentrum Faust in Linden feiert sich – und lässt am Wochenende die Open-Air-Saison noch einmal kräftig nachklingen. Das Programm hat bereits am Freitag auf dem Pfarrlandplatz begonnen. Am Sonnabend um 16.30 Uhr geht es weiter auf dem Schmuckplatz, dann mit einer Performance aus dem Tai-Chi-Studio, der Poetry-Slam-Institution „Macht Worte“, nochmal Akrobatik, Reggae mit Sere Kunda und ab 19.30 Uhr einer zünftigen Jam Session mit den Linden Legendz. Weitere Infos gibt es hier.

Am Sonnabend auf dem Schmuckplatz dabei: Linden Legendz. Quelle: Samantha Franson

Ekstase im GOP: „Elektro“

Nach der Wohlfühlatmosphäre der „Wunderbar“ wird es im GOP nun ekstatisch. Die neue Show „Elektro“ ist nicht nur künstlerisch, sondern auch technisch ein echter Brocken. Man könnte es auch akrobatisches Konzert nennen: Es wird getanzt, gesungen, der Beat vibriert, die Lichter zucken, und in ihrem Kegel zeigen die Artisten dieses Varietespektakels, was sie können.

Neu im GOP: "Elektro" Quelle: Alexander Dacos

Am Donnerstag war Premiere, für das Wochenende gibt es noch einige Karten, man sollte sich aber beeilen. Die aufwendige Show gastiert bis zum 24. Oktober in der Stadt. Weitere Infos gibt es hier.

Trubel auf dem Ballhof

Kinder- und Familienfest der Oper auf dem Ballhofplatz: Am Sonnabend zeigt Xchange, die Vermittlungsabteilung der Staatsoper, was Musik und Tanz und all das, was einen solchen Kulturbetrieb ausmachen, so zu tun hat. Dafür spielen Orchestermusiker auf dem Ballhofplatz, es gibt eine Pop-up-Bühne, bei der man mitmachen kann, es gibt Ausschnitte aus der Kinderoper „Die Gänsemagd“ und Tanz mit Möbeln. Das alles zwischen 12 und 16 Uhr, es gilt 3G, der Eintritt ist überwiegend frei.

Jetzt ’n Fahrrad!

Bei der Fahrradbörse gibt es gebrauchte Fahrräder. Quelle: Tim Schaarschmidt

Die Fahrradsaison neigt sich dem Ende entgegen – der perfekte Moment, auf der Fietsenbörse vorbeizuschauen. Am Sonnabend geht es wieder um gute Gebrauchte vor dem Hauptbahnhof. Wie immer empfiehlt es sich, früh da zu sein, um die beste Auswahl zu haben. Um 10 Uhr geht es los, wer ein Fahrrad loswerden will, kann es ab 8.30 Uhr und nur bis 12 Uhr abgeben – und einen Wunschpreis nennen.

Herbstkunst an sechs Orten

Bällebad mal anders: Der Kunstverein kommt groß ins Rollen. Quelle: Ronald Meyer-Arlt

Degenhardt Andrulat, Christiane Oppermann, Siegfried Neuenhausen, Constanze Böhm – und mehr als 50 weitere Künstlerinnen und Künstler: In seiner Herbstausstellung wirft der Kunstverein Hannover einen Blick auf die Kunstszene in Niedersachsen und Bremen. Vom 4. September bis zum 31. Oktober ist die 89. Herbstausstellung zu sehen – nicht nur im Kunstverein, sondern auch an anderen Kunstorten der Stadt, darunter dem Kunstraum „konnektor“, Kötnerholzweg 11, dem Projektraum „Tanke“, Sonnenweg 25, dem „Keller III“, Weidendamm 28, der Markuskirche, Oskar-Winter-Straße 7, sowie der Staatsoper und dem Schauspiel. Alle Infos gibt es hier.

Bunte Vögel in Schwarz-Weiß

Punkhocker: Ernst-August Wehmer von der Gruppe Rotzkotz. Quelle: Burkhardt ED Rump

Na, wer erkennt sich auf den Bildern – die Chance bestünde zumindest für Nachtschwärmer der Achtzigerjahre. Denn da hat Fotograf Burkhardt ED Rump in Clubs, Bars und Szenetreffs der Stadt fotografiert. Die Galerie für Fotografie in der Südstädter Eisfabrik zeigt die wunderbare Ausstellung „Wilde Zeiten“ mit Rumps Schwarz-Weiß-Bildern und vielen bunten Vögeln, Punks, Poppern, Wavern, Mods, Teds, Rockern und Normalos aus einem bewegten und bewegenden Jahrzehnt in der Stadt. Per QR-Code kann man sich die passende Musik dazu aufs Handy laden. Am Wochenende täglich von 12 bis 18 Uhr, Seilerstraße 15d. Infos gibt es hier.

... Vater sein dagegen sehr!

Jan van Weyde. Quelle: privat

Das TaK spielt wieder im TaK. Und zwar mit dem Comedian Jan van Weyde, der am Sonnabend mit seinem Programm „Große Klappe – die erste“ am Küchengarten gastiert. Es geht um seine Rolle als Vater – und den deutlich gestiegenen Comedystoff, den diese intensive Rolle in seinem Leben liefert. Infos und Tickets gibt es hier.

Der „Furor“ ist zurück im Theater in der List

Eine Szene aus dem Stück „Furor“, ab jetzt wieder im Theater in der List. Quelle: Handout

Das Theater in der List nimmt das Stück „Furor“ um die weitreichenden Folgen eines Autounfalls wieder auf – am Freitag und Sonnabend jeweils 20 Uhr nach der 3G-Regel. Sonntag um 16 Uhr nach der 2G-Regel. Es geht in „Furor“ um Moral – und auch darum, wie fremd wir uns geworden sind. Infos hier.

Große Kunst im Sprengel Museum

Thomas Scheibitz: „Figur und Landschaft (2020)“ – zurzeit im Sprengel Museum zu sehen. Quelle: VG Bild-Kunst Bonn, 2021

Manchmal kommt es eben doch auf die Größe an. Haben sie sich im Sprengel Museum auch gedacht und für diesen Sommer aus der großen Sammlung die größten Werke herausgeholt. Im Wortsinne, wie der schlichte Titel „Big!“ andeutet: Thomas Scheibitz’ Gemälde „Figur und Landschaft“ misst satte 3,80 x 2,70 Meter. Da braucht man zu Hause die Wand nicht mehr tapezieren. Im Sprengel Museum ist Gott sei Dank mehr Platz, in der Wechselausstellungshalle hängen gut 30 dieser Kolosse, und große Namen sind auch dabei: Nana-Mama Niki de Saint Phalle zum Beispiel, Georg Baselitz, Rosemarie Trockel und nicht zuletzt der deutsche Kunstsuperstar unserer Zeit, Gerhard Richter. Natürlich gibt es auch noch Anderes zu bestaunen im Kunstbau am Maschsee, aber an „Big!“ kommt man nicht vorbei. Das Museum hat von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Kunst um den Stadtwandel

Kurator: Kunsthallenchef Harro Schmidt. Quelle: Samantha Franson

Unsere Städte verändern sich. Man kann auch sagen: Sie gehen mit der Zeit oder versuchen es wenigstens. Auch in Hannover kann man das beobachten. Als interdisziplinäres Ausstellungs- und Forschungsprojekt untersucht die Schau „Archetypus – Utopien sozialer Architektur“ die Transformationsprozesse zwischen vergangenen und zukünftigen Utopien an historischen Beispielen. 60 Bildtexttafeln des Deutschen Architekturmuseums (DAM Frankfurt) zur Architekturform des Brutalismus bilden die Grundlage dieser Schau, die am Sonnabend im Kulturzentrum Faust, Zur Bettfedernfabrik 3, eröffnet wird. In der künstlerischen Interpretation geht es um Umbrüche, Ausbreitungs- und Rückzugsphänomene im städtischen Raum. Die Ausstellung ist bis zum 3. Oktober jeweils freitags, sonnabends und sonntags zu sehen.

Illumination im Großen Garten

Die illuminierte Fontäne im Großen Garten. Quelle: Hassan Mahramzadeh

Der Große Garten in Herrenhausen erstrahlt an diesem Wochenende wieder in festlichem Licht. Bei der Illumination sind Hecken, Skulpturen, Brunnen und Fontänen in effektvolles Licht getaucht. Der Eintritt beträgt 4 (ermäßigt 3) Euro. Kasse und Garten an der Alten Herrenhäuser Straße 1 öffnen um 20 Uhr, die Illumination läuft Sonnabend von 21 bis 22 Uhr.

Sportlich, sportlich!

Hier hat Hannover einen Lauf. Quelle: imago/Archiv

Joggen: Wo sind eigentliche Ihre beliebtesten Joggingstrecken? Auch in der HAZ-Redaktion ist die Langstrecke für einige Kolleginnen und Kollegen der Renner. Ricklinger Kiesteiche, Mittellandkanal, Eilenriede, Großer Garten, Leinemasch und Herrenhausen – wo wir unsere Runden drehen, lesen Sie hier.

Wandern: Ob kleiner Spaziergang mit Kindern oder anspruchsvolle Wanderung: Im Deister rund um Wennigsen gibt es zahlreiche Routen, auf denen Aktive den Wald erkunden können. Gerade in der Corona-Krise sei der Ausflug in die Natur eine gute Abwechslung vom Alltag, meinen Amirah Adam vom Tourismus-Service Wennigsen und Winni Gehrke, der zahlreiche der Wanderrouten konzipiert hat. Für uns haben sie eine Auswahl ihrer liebsten Routen zusammengestellt.

Eilenriede: Kennen Sie schon den Grünen Faden, der durch die Eilenriede führt (in Analogie zum Roten Faden in City und Altstadt)? Dicke Holzblöcke markieren die 27 Stationen in der Eilenriede, wer dem Weg folgt, erkundet 650 Jahre Geschichte. Die Hannoveraner fanden im Stadtwald einst nicht nur Bau- und Brennholz – sie entdeckten ihn auch früh als Erholungsraum. Der neue Waldgeschichtspfad startet am Walter-Meyer-Weg nahe der Petrikirche in Kleefeld. Und er startet im Jahr 1371. Die Jahreszahl ist in grüner Farbe auf den Asphalt geschrieben, grüne Markierungen verbinden die Stationen. Der detaillierte Bericht steht hier.

Radtouren: Sind Sie beim Radeln eher der Typ Flachetappe oder strampeln Sie lieber im Team „rauf und runter“? In unserem Freizeit-Newsletter geben wir regelmäßig Touren-Tipps. Hier finden Sie eine Übersicht, jeweils mit Karte und Kurzbeschreibung, was es links und rechts des Weges zu entdecken gibt. Stöbern Sie doch mal nach interessanten Zielen.

Eine Mischung zwischen Frisbee und Golf – das ist Diskgolf. Quelle: Sandra Remmer

Diskgolf: Diese noch junge Sportart ist ganz klar ein Exot abseits olympischer Routinen – aber umsonst und draußen zu praktizieren. Es geht um eine Mischung aus Frisbee und Golf. In Hannover gibt es zwei große, öffentlich zugängliche Plätze: der Discgolf-Parcours in Roderbruch-Nord und einer in Vahrenheide. Am Wochenende muss man jedoch seine eigenen Scheiben mitbringen, vor Ort werden diese in der Regel nämlich nur unter der Woche verliehen. Mit ein bisschen Kreativität lässt sich aber auch mit mehreren Personen und nur einer Scheibe schon eine Menge Spaß haben. Nähere Informationen finden Sie hier.

Tischtennis: Tischtennis ist sicherlich weitaus bekannter als Discgolf, und in Hannover gibt es viele Platten, auf denen an der frischen Luft gespielt werden kann. Man findet sie beispielsweise am Wakitu-Spielplatz in der Eilenriede, auf dem Moltkeplatz oder nahe der Faust-Wiese zu Füßen des Lindener Heizkrtaftwerks am Ihme-Ufer.

Reiten: Ponyreiten mitten in der Stadt? Das geht im Reitstall Stolberg an der Lindemannallee 27. Kinder ab drei Jahren dürfen hier auf einem Pony über die Alte Bult reiten. Das Areal war schon zu Kaisers Zeiten ein Exerzier- und Paradeplatz der Kavallerie, später dann Hannovers erste Pferderennbahn mit Feine-Leute-Tribüne, billigen Plätzen fürs Volk und vielen Wettbüros – erst Anfang der Siebzigerjahre zog sie nach Langenhagen auf die „Neue Bult“. Am Wochenende ist das Reiten auf der Alten Bult ab 11 Uhr bis Anbruch der Dunkelheit möglich (unter der Woche erst ab 15 Uhr). Die Kinder sollten einen Fahrrad- oder Reithelm mitbringen und feste Schuhe tragen. Eine halbe Stunde kostet 7 Euro, eine Viertelstunde 4 Euro.

Zum kommenden Wochenende finden Sie an dieser Stelle erneut alle aktuellen Tipps und Termine.

Von HAZ