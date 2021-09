Herbstvergnügen auf dem Schützenplatz

Ein Oktoberfest gibt es auch in diesem Jahr nicht auf dem Schützenplatz – aber es gibt das Herbstvergnügen. Das ist eine Art Oktoberfest mit Hygienekonzept, und das hat ja auch schon mit dem Hanno-Park im Sommer funktioniert. Das Herbstvergnügen bietet auf einem umzäunten Gelände Platz für maximal 5000 Menschen gleichzeitig, und es bietet Buden und Fahrgeschäfte, sie heißen in diesem Jahr unter anderem „Time Machine“, „Around the World“ oder „Pool Party“.

Total verrückt nach Herbstvergnügen: Schausteller Wilhelm Osthold Quelle: Nancy Heusel

In der Festhalle Ahrend gilt die 2-G-Regel, ansonsten gilt auf dem Platz 3 G. Am Sonnabend ist das Herbstvergnügen von 14 Uhr bis Mitternacht geöffnet, am Sonntag bis 23 Uhr. Infos, auch zum aktuellen Stand der Besucherzahlen, gibt es hier.

Prickelndes unter dem Samtmond

Bei Faust: Velvet Moon. Essen gibt es auch. Quelle: Jan Blachura

Ein Artistic-Burlesque-Dinner-Variete – da ist schon beim Namen eine Menge los. „Velvet Moon“ heißt das Programm, das seit dieser Woche in der 60er-Jahre-Halle des Kulturzentrums Faust zu sehen, zu hören und zu schmecken ist. Denn es gibt nicht nur Kunst auf der Bühne, sondern auch auf dem Teller. Ein Dreigängemenü ist im Eintrittspreis von 60 Euro inbegriffen. Dazu treten auf Sascha Kommer und sein Orchester, Tronica La Miez, Evelyn Frantic, Anna & Slah, The Beautiful Jewels und Koko La Douce. Artistisch, burlesque, prickelnd. Der Name passt schon. Freitag, Sonnabend um 20 Uhr, Sonntag um 19 Uhr. Weitere Infos gibt es hier.

So warn’s, die alten Rittersleut’!

Einmal Ritter sein. Oder Burgfrau. Oder Spielmann. Kann man alles machen im Landesmuseum. Die Wanderausstellung „Ritter und Burgen“ verspricht eine Zeitreise ins Mittelalter. 32 Stationen lassen die Besucher spielerisch eintauchen in diese mystifizierte Zeit, man kann Musik machen, ein Schwert schmieden, ein Turnier reiten, sich handwerklich auf dem Stand der damaligen Dinge ausprobieren und die damaligen Möglichkeiten der medizinischen Versorgung kennenlernen. Natürlich alles in leichtgängigen Spielformen, die aber so manches besser erklären als jede Schautafel. Die Ausstellung startet an diesem Wochenende und ist Sonnabend und Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Paddeln mit Stehvermögen

Trend: Die Stehpaddler gehen an diesem Sonnabend in Hannover an den Start. Quelle: Matthias Balk

Stand-Up-Paddeln ist ein Hit, die Cracks sagen einfach SUP, stellen sich aufs Board und paddeln los. Dieser Trend ist auch im Hannoverschen Kanu-Club, dem HKC von 1921, längst angekommen – und an diesem Sonnabend wird nicht nur weiter das 100-Jährige gefeiert, es gibt auf dem Maschsee einen SUP-Cup. Das klingt nicht nur super, sondern bietet auch guten Sport und Anschauungsunterricht für die vielen Menschen, die mit dem Gedanken spielen, diesen Trendsport auch mal auszuprobieren.

Mitmachen kann sogar jeder, doch in die Wertungen kommen nur Mitglieder niedersächsischer Vereine – weil der Renntag auch als Niedersachsenmeisterschaft gewertet wird. Die Distanzen: 3, 5 und 10 Kilometer. Los geht’s am Nordufer des Maschsees am Sonnabend um 9 Uhr. Weitere Infos finden sich hier.

Märchenhaft: Humor und Liebe

Mit dabei am Sonnabend in der Markuskirche: Jana Raile. Quelle: Shirin Schikowsky

„Humor und Liebe“ – dazu fällt doch jedem etwas ein. Allerdings den meisten nicht so gekonnt und geschliffen, wie es beim Festival der Erzählkunst zu erleben ist. Das geht in diesem Jahr mit eben jenem Motto an den Start, an diesem Sonnabend sind Stefanie Guderle, Robin Grace, Janine Schweiger, Paul Daniel und Jana Raile an der Reihe. Um 19 Uhr geht es in der hannoverschen Markuskirche los. Am Sonntag um 10.30 Uhr folgt dann im Rahmen des Festivals ein „märchenhafter Erntedankgottesdienst“ mit Pastor Johannes Feisthauer und wiederum Erzähler Paul Daniel.

Jahressschau der Handwerkskunstdesigner

Nachhaltigkeit ist das große Thema fast aller produzierenden Gewerbe, auch an der Handwerkskunst geht das nicht vorbei. Ute Ketelhake kennt sich damit aus. Sie fertigt aus bearbeiteten Textilresten kunstvolle, dicke Knüpfteppiche und hat für diese Arbeitsweise 2016 den Niedersächsischen Staatspreis für Gestaltung im Handwerk bekommen – in der hannoverschen Handwerksform. Bei der Jahresschau Kunst-Handwerk-Design im Museum August Kestner ist sie neben anderen nun wieder als Ausstellerin zu Gast, das Sonderthema ist eben jene Nachhaltigkeit. Die gesamte Schau ist am Sonnabend und Sonntag von 11 bis 18 Uhr im Museum zu sehen. Weitere Infos gibt es unter diesem Link.

Liebesgeschichte auf der Rampe

Rückkehr ins Rampenlicht: Julia Goehrmann tritt mit der Musical Factory wieder auf. Quelle: Michael Wallmüller

Einen Parkplatz in der Jordanstraße 26 will die Musical Factory Hannover von diesem Sonnabend an in ein musikalisches Liebesnest verwandeln. Denn die Gruppe spielt statt eines Musicals pandemiebedingt eine kleinere Produktion – auf der Möbelrampe des SofaLofts. „Eine Liebesgeschichte“ heißt die Show – worum geht es genau? „Erzählt wird die Leibesgeschichte eines Paares, LGBTQ+, die Konstellation ist eigentlich egal. In diesem Fall die Geschichte eines liebenden Paares aus der Sicht zumindest einer Frau.“ Man darf gespannt sein. Mit dabei: Sängerin Julia Goehrmann und die Instrumentalisten Axel LaDeur und Markus Matschkowski. Premiere ist am Sonnabend um 18.30 Uhr.

??? – Fragen und Antworten im Busch-Museum

Aiga Rasch schuf die Cover der legendären Drei ??? Serie. Jetzt sind ihre Arbeiten im Wilhelm-Busch-Museum zu sehen - Foto Tim Schaarschmidt Quelle: Tim Schaarschmidt

Wer hätte gedacht, dass drei Fragezeichen zum Markenzeichen werden könnten. Und dass gestandene Frauen und Männer allein beim Anblick des Logos sofort Abspielgeräte älteren Datums vor Augen haben und wieder Kind sind? Knifflige Fälle, und die werden derzeit im Wilhelm-Busch-Museum gelöst, wo die Illustratorin der Serie, Aiga Rasch, ein paar Geheimnisse lüftet, die auch für Nerds neu und spannend sein dürften. Rasch hat mit ihrer Covergestaltung zwischen 1970 und 1999 maßgeblich zur Unverwechselbarkeit der Kultserie beigetragen – und meistens auch einen kleinen Hinweis gegeben, worum es in der Folge geht. Die Ausstellung ist am Wochenende geöffnet, am Sonntag um 10 Uhr gibt es eine Führung. Mehr Infos auf der Website des Museums.

„Isso“ – die Wahrheit im Theater

Was können wir glauben? Was ist wahr? Das Theater „fragmente“ beschäftigt sich mit aktuellen Fragen der Zeit und wandelt mögliche Antworten dann in eine Bühnenform. Der schöne Titel „Isso“ deutet an, auf welch wackligem Fundament der Begriff Wahrheit in der heutigen Zeit steht und von wie vielen Faktoren sie abhängig ist. Am Freitag und Sonnabend ist „Isso“ auf der Hinterbühne, Hildesheimer Straße 39A, zu sehen. Beginn ist jeweils 20 Uhr.

Ekstase im GOP: „Elektro“

Nach der Wohlfühlatmosphäre der „Wunderbar“ wird es im GOP nun ekstatisch. Die Show „Elektro“ ist nicht nur künstlerisch, sondern auch technisch ein echter Brocken. Man könnte es auch akrobatisches Konzert nennen: Es wird getanzt, gesungen, der Beat vibriert, die Lichter zucken, und in ihrem Kegel zeigen die Artisten dieses Varietespektakels, was sie können.

Neu im GOP: "Elektro" Quelle: Alexander Dacos

Für das Wochenende gibt es noch einige Karten, man sollte sich aber beeilen. Die aufwendige Show gastiert bis zum 24. Oktober in der Stadt. Weitere Infos gibt es hier.

Herbstkunst an sechs Orten

Bällebad mal anders: Der Kunstverein kommt groß ins Rollen. Quelle: Ronald Meyer-Arlt

Degenhardt Andrulat, Christiane Oppermann, Siegfried Neuenhausen, Constanze Böhm – und mehr als 50 weitere Künstlerinnen und Künstler: In seiner Herbstausstellung wirft der Kunstverein Hannover einen Blick auf die Kunstszene in Niedersachsen und Bremen. Vom 4. September bis zum 31. Oktober ist die 89. Herbstausstellung zu sehen – nicht nur im Kunstverein, sondern auch an anderen Kunstorten der Stadt, darunter dem Kunstraum „konnektor“, Kötnerholzweg 11, dem Projektraum „Tanke“, Sonnenweg 25, dem „Keller III“, Weidendamm 28, der Markuskirche, Oskar-Winter-Straße 7, sowie der Staatsoper und dem Schauspiel. Alle Infos gibt es hier.

Bunte Vögel in Schwarz-Weiß

Punkhocker: Ernst-August Wehmer von der Gruppe Rotzkotz. Quelle: Burkhardt ED Rump

Na, wer erkennt sich auf den Bildern – die Chance bestünde zumindest für Nachtschwärmer der Achtzigerjahre. Denn da hat Fotograf Burkhardt ED Rump in Clubs, Bars und Szenetreffs der Stadt fotografiert. Die Galerie für Fotografie in der Südstädter Eisfabrik zeigt die wunderbare Ausstellung „Wilde Zeiten“ mit Rumps Schwarz-Weiß-Bildern und vielen bunten Vögeln, Punks, Poppern, Wavern, Mods, Teds, Rockern und Normalos aus einem bewegten und bewegenden Jahrzehnt in der Stadt. Per QR-Code kann man sich die passende Musik dazu aufs Handy laden. Am Wochenende täglich von 12 bis 18 Uhr, Seilerstraße 15d. Infos gibt es hier.

Der „Furor“ ist zurück im Theater in der List

Eine Szene aus dem Stück „Furor“, ab jetzt wieder im Theater in der List. Quelle: Handout

Das Theater in der List spielt das Stück „Furor“ um die weitreichenden Folgen eines Autounfalls wieder am Sonntag um 16 Uhr – nach der 2-G-Regel. Es geht in „Furor“ um Moral – und auch darum, wie fremd wir uns geworden sind. Infos hier.

Kunst um den Stadtwandel

Kurator: Kunsthallenchef Harro Schmidt. Quelle: Samantha Franson

Unsere Städte verändern sich. Man kann auch sagen: Sie gehen mit der Zeit oder versuchen es wenigstens. Auch in Hannover kann man das beobachten. Als interdisziplinäres Ausstellungs- und Forschungsprojekt untersucht die Schau „Archetypus – Utopien sozialer Architektur“ die Transformationsprozesse zwischen vergangenen und zukünftigen Utopien an historischen Beispielen. 60 Bildtexttafeln des Deutschen Architekturmuseums (DAM Frankfurt) zur Architekturform des Brutalismus bilden die Grundlage dieser Schau, die im Kulturzentrum Faust, Zur Bettfedernfabrik 3, läuft. In der künstlerischen Interpretation geht es um Umbrüche, Ausbreitungs- und Rückzugsphänomene im städtischen Raum. Die Ausstellung ist bis zum 3. Oktober jeweils freitags, sonnabends und sonntags zu sehen.

Illumination im Großen Garten

Die illuminierte Fontäne im Großen Garten. Quelle: Hassan Mahramzadeh

Der Große Garten in Herrenhausen erstrahlt an diesem Wochenende noch einmal in festlichem Licht. Bei der Illumination sind Hecken, Skulpturen, Brunnen und Fontänen in effektvolles Licht getaucht. Der Eintritt beträgt 4 (ermäßigt 3) Euro. Kasse und Garten an der Alten Herrenhäuser Straße 1 öffnen um 20 Uhr, die Illumination läuft Sonnabend von 19.30 bis 20.40 Uhr. Am Sonntag ist sie für dieses Jahr zum letzten Mal zu sehen.

Sportlich, sportlich!

Hier hat Hannover einen Lauf. Quelle: imago/Archiv

Joggen: Wo sind eigentliche Ihre beliebtesten Joggingstrecken? Auch in der HAZ-Redaktion ist die Langstrecke für einige Kolleginnen und Kollegen der Renner. Ricklinger Kiesteiche, Mittellandkanal, Eilenriede, Großer Garten, Leinemasch und Herrenhausen – wo wir unsere Runden drehen, lesen Sie hier.

Wandern: Ob kleiner Spaziergang mit Kindern oder anspruchsvolle Wanderung: Im Deister rund um Wennigsen gibt es zahlreiche Routen, auf denen Aktive den Wald erkunden können. Gerade in der Corona-Krise sei der Ausflug in die Natur eine gute Abwechslung vom Alltag, meinen Amirah Adam vom Tourismus-Service Wennigsen und Winni Gehrke, der zahlreiche der Wanderrouten konzipiert hat. Für uns haben sie eine Auswahl ihrer liebsten Routen zusammengestellt.

Eilenriede: Kennen Sie schon den Grünen Faden, der durch die Eilenriede führt (in Analogie zum Roten Faden in City und Altstadt)? Dicke Holzblöcke markieren die 27 Stationen in der Eilenriede, wer dem Weg folgt, erkundet 650 Jahre Geschichte. Die Hannoveraner fanden im Stadtwald einst nicht nur Bau- und Brennholz – sie entdeckten ihn auch früh als Erholungsraum. Der neue Waldgeschichtspfad startet am Walter-Meyer-Weg nahe der Petrikirche in Kleefeld. Und er startet im Jahr 1371. Die Jahreszahl ist in grüner Farbe auf den Asphalt geschrieben, grüne Markierungen verbinden die Stationen. Der detaillierte Bericht steht hier.

Radtouren: Sind Sie beim Radeln eher der Typ Flachetappe oder strampeln Sie lieber im Team „rauf und runter“? In unserem Freizeit-Newsletter geben wir regelmäßig Touren-Tipps. Hier finden Sie eine Übersicht, jeweils mit Karte und Kurzbeschreibung, was es links und rechts des Weges zu entdecken gibt. Stöbern Sie doch mal nach interessanten Zielen.

Eine Mischung zwischen Frisbee und Golf – das ist Diskgolf. Quelle: Sandra Remmer

Diskgolf: Diese noch junge Sportart ist ganz klar ein Exot abseits olympischer Routinen – aber umsonst und draußen zu praktizieren. Es geht um eine Mischung aus Frisbee und Golf. In Hannover gibt es zwei große, öffentlich zugängliche Plätze: der Discgolf-Parcours in Roderbruch-Nord und einer in Vahrenheide. Am Wochenende muss man jedoch seine eigenen Scheiben mitbringen, vor Ort werden diese in der Regel nämlich nur unter der Woche verliehen. Mit ein bisschen Kreativität lässt sich aber auch mit mehreren Personen und nur einer Scheibe schon eine Menge Spaß haben. Nähere Informationen finden Sie hier.

Tischtennis: Tischtennis ist sicherlich weitaus bekannter als Discgolf, und in Hannover gibt es viele Platten, auf denen an der frischen Luft gespielt werden kann. Man findet sie beispielsweise am Wakitu-Spielplatz in der Eilenriede, auf dem Moltkeplatz oder nahe der Faust-Wiese zu Füßen des Lindener Heizkrtaftwerks am Ihme-Ufer.

Reiten: Ponyreiten mitten in der Stadt? Das geht im Reitstall Stolberg an der Lindemannallee 27. Kinder ab drei Jahren dürfen hier auf einem Pony über die Alte Bult reiten. Das Areal war schon zu Kaisers Zeiten ein Exerzier- und Paradeplatz der Kavallerie, später dann Hannovers erste Pferderennbahn mit Feine-Leute-Tribüne, billigen Plätzen fürs Volk und vielen Wettbüros – erst Anfang der Siebzigerjahre zog sie nach Langenhagen auf die „Neue Bult“. Am Wochenende ist das Reiten auf der Alten Bult ab 11 Uhr bis Anbruch der Dunkelheit möglich (unter der Woche erst ab 15 Uhr). Die Kinder sollten einen Fahrrad- oder Reithelm mitbringen und feste Schuhe tragen. Eine halbe Stunde kostet 7 Euro, eine Viertelstunde 4 Euro.

