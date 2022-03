Hinweis: Aufgrund der aktuellen Corona-Lage kann es bei allen Veranstaltungen kurzfristige Änderungen oder Absagen geben. Bitte informieren Sie sich vor Ihrem Besuch möglichst direkt beim Veranstalter über die geltenden Regeln etc.

Lust auf Shoppen und auf Fahrrad

Die City-Gemeinschaft hofft am Sonntag auf eine volle Innenstadt. Quelle: Philipp Von Ditfurth

Endlich mal wieder Bummeln: In Hannovers City findet der erste verkaufsoffene Sonntag des Jahres statt. Die Geschäfte öffnen von 13 bis 18 Uhr ihre Türen. Der Tag steht unter dem Motto „Lust auf Fahrrad“ – rund um Kröpcke und entlang der Georgstraße sind viele Aktionen geplant – es gibt Fahrradchecks, eine Codieraktion, Händler präsentieren ihre Modelle und das Kulturrad wird mit einem Kunst- und Musikprogramm unterwegs sein. Außerdem öffnet ein Wochenmarkt mit Komplettangebot seine Stände.

Sarah Connor wärmt mit „Herz Kraft Werke“

Sarah Connor kommt jetzt mit deutschen Texten nach Hannover. Quelle: Michael Wallmüller

Sie erzählt Geschichten mit ihrer unvergleichlichen Stimme: Sarah Connor kommt mit ihrer „Herz Kraft Werke“-Tour Sonntag in die ZAG-Arena an der Expo-Plaza. Die Frau, die einst mit kraftvollen Balladen und belanglosem Eurodance Hits landete, hat sich mit deutschen Texten neu erfunden. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Tickets kosten 60 bis 90,40 Euro.

Agile Bücherwürmer im GOP

Alles Kopfsache im GOP: die neue Show "Bookshop". Quelle: GOP

Es gibt eine neue Buchhandlung in Hannover – jedenfalls bis zum 8. Mai. Man kann zwar hier keine Bücher kaufen, dafür bietet dieser „Bookshop“, was man so noch nie zwischen den Regalen erlebt hat. Das neue GOP-Programm kommt mit ganz neuen Seiten, schönen Geschichten, literarischen Figuren und akrobatischer Eleganz. Neben Romeo und Julia taucht unter anderem auch Momo in ungewohnter Agilität auf – am Sonnabend um 18.30 und 21.30 Uhr, am Sonntag um 14 und 17 Uhr. Infos und Tickets gibt es unter www.variete.de

Zum Kugeln: Murmiland in Ricklingen

Kinder und Murmeln, das passt – für die nächsten Wochen in Ricklingen. Quelle: privat

Im Stadtteilzentrum Ricklingen sind die Murmelbahnen von Ottfried Grüttner ein Klassiker. Hölzern, elegant, einfalls- und lehrreich und wunderbar kindlich – obwohl man immer wieder Erwachsene sieht, die eigentlich als Begleitpersonen dabei sind, aber letztlich doch nicht widerstehen können. Während der Corona-Zeit hat Grüttner für sein „Murmiland“ viele neue Bahnen gebaut, einige wie die „Hammer-Bahn“ sind in Ricklingen dabei – aber auch viele bekannte und beliebte Kugelstrecken. Eröffnet wird die Schau am Sonnabend um 15 Uhr. Bis zum 11. April ist sie an Sonnabenden und Sonntagen von 10 bis 18 Uhr sowie an Wochentagen von 9 bis 19 Uhr geöffnet.

Letzter Vorhang für Circus Belly

Clown Zippogalli im Zirkus Belly. Quelle: privat

Noch einmal Manege frei für Dressuren, Akrobatik und die Clowns: Noch bis Sonntag gastiert der Circus Belly auf dem Schützenplatz. Die bunte Truppe um Seniorchef Klaus Köhler zählt zu den zehn größten Tournee-Zirkussen Deutschlands. „The Gerlings“ aus Kolumbien zeigen Tricks auf dem Rad des Todes auf dem Hochseil, Karina auf Ihrem andalusischen Vollblut-Hengst Esparanto die Kunst der Dressur. Die Schlussvorstellung für das Hannover-Gastspiel läuft am Sonntag von 11 Uhr an. Karten kosten 12,34 bis 48,90 Euro. Tickets gibt es hier.

Kreatives im Freizeitheim

Im Freizeitheim geht es kreativ zu – eigentlich immer, aber am Sonntag ganz besonders. Quelle: Katrin Kutter

Zum Kreativmarkt lädt das Freizeitheim Linden am Sonntag in der Zeit von 11 bis 18 Uhr ein. Geboten wird eine bunte Reise durch das hannoversche Kunsthandwerk mit kreativem und nachhaltigem Design sowie liebevoll handgearbeiteten Produkten. Die Spannweite reicht plastikfreier Naturkosmetik über upgecycelte Textilien und Kunstdrucken bis hin zu exotischen Zimmerpflanzen, Schmuck und Näharbeiten aller Art.

Linden feiert die Scilla-Blüte

Blau ist die aktuelle Farbe auf dem Lindener Berg. Quelle: Karin Llapashtica

Ab Ende März erlebt Hannover sein blaues Wunder: Auf dem Bergfriedhof im Stadtteil Linden erblüht der Blaustern und die Akteure vor Ort organisieren am Sonntag wieder ein buntes Programm. So kann man unter anderem Seedballs, also Blumensamen werfen oder kreativ mit blauem Papier und blauer Farbe zu Werke gehen. Der botanische Schulgarten hat geöffnet und natürlich auch der Biergarten am Lindener Turm. Los geht es auf dem Lindener Berg von 10.30 Ihr an.

Literaten erzählen Hannover

Schriftsteller Feridun Zaimoglu hat das Konzept für "30x - eine Stadt erzählen" gemeinsam mit Literaturhausleiterin Kathrin Dettmer entwickelt. Quelle: Melanie Grande

Was erzählt Hannover? Noch einmal am Sonntag von 11 Uhr an kann man im Literaturhaus an der Sophienstraße 2 erleben, wie zehn Autoren aus 30 Momentaufnahmen in der Apotheke, am Kiosk und an vielen anderen Orten Literatur geschaffen haben. Das Konzept zu „30x – eine Stadt erzählen“ stammt von Schriftsteller Feridun Zaimoglu, Fotos zu den Protagonisten lieferten Studierende der Hochschule. Tickets für Sonntag 15 Euro.

Das echte Kuba in der GaF

"Absolut Cuba", Ausstellung in der GaF Quelle: Raúl Canibano

In ihrer neuen Ausstellung zeigt die Galerie für Fotografie in der Eisfabrik (GaF) Bilder des Kubaners Raúl Canibano. Der ebenso nostalgische wie besondere Blick auf seine Heimat reicht trotz seines dokumentarischen Charakters weit in die Kunstfotografie hinein. So bewegt sich Canibano mit seinem Porträt des Landes souverän um Klischees herum, die Kuba auch fotografisch anhängen, und schafft es im Gegenteil, zu überraschen. Er selbst sagt: „Kuba ist ein fantastisches Land für Dokumentarfotografie, und jeden Tag danke ich Gott für mein Leben – aber nur, wenn ich für immer in Kuba leben kann.“ Am Wochenende von 12 bis 18 Uhr, Infos: gafeisfabrik.de

Schöne Fotos im schönen Garten

Siegerbild aus der Kategorie „The Beauty of Herrenhausen Gardens". Quelle: Ursula Potts

Der Name ist ein wenig gewöhnungsbedürftig, aber was der Wettbewerb „IGPOTY“, der „International Garden Photographer of the Year“ zeigt, daran gewöhnt man sich gern. Es geht um hochklassige Gartenfotografie in Kategorien wie „The Beauty of Plants“, „Wildlife in the Garden“ oder „Abstract Views“. Die Wettbewerbssieger sind nun im Berggarten Herrenhausen zu sehen – neben dem Schloss Dyck im Rheinland der einzige Ort, an dem die Schau aufgebaut wird. Schöner Garten, schöne Fotos – passt doch. Zu sehen im Subtropenhof zu den regulären Öffnungszeiten von 9 bis 16.30 Uhr.

Das ganze Huhniversum

Schönes Leben: Hühner-Cartoons von Peter Gaymann sind im Wilhelm-Busch-Museum zu sehen. Quelle: Peter Gaymann

Er hat den Menschen im Huhn entdeckt. Und das Kind im Küken. Peter Gaymann bringt uns einerseits das Landleben näher, andererseits hält er uns den Spiegel vor. Und was sehen wir? Hühner. Niemand hat die Beziehung der beiden Gattungen so lustig und vielsagend miteinander verwoben wie Gaymann. Nun ist eine Auswahl seiner immer zeitgeistnahen Zeichnungen im Wilhelm-Busch-Museum zu sehen. Zum Gucken und Gackern. Infos: www.karikatur-museum.de

Kameelah Janan Rasheed im Kunstverein

Kameelah Janan Rasheed im Kunstverein. Quelle: Tim Schaarschmidt

Die Schau „i am not done yet“ im Kunstverein Hannover ist die erste institutionelle Einzelausstellung der US-amerikanischen Künstlerin Kameelah Janan Rasheed in Deutschland. Sie setzt sich mit dem Thema Wissen auseinander und wie dieses entsteht, verkörpert, gespeichert, katalogisiert, versteckt, gelernt und auch verlernt wird. Rasheed arbeitet mit Papier, auf Wänden und in öffentlichen Räumen und erschafft skalierte, auf Fotokopien zurückgehende Collagen, öffentliche Installationen, Publikationen, Drucke, Lecture-Performances und Filme. Weitere Infos: www.kunstverein-hannover.de

Bestattungskult im Landesmuseum

„Feiern mit den Toten“: Ein Forschungsprojekt in Mittelägypten wird im Landesmuseum vorgestellt. Quelle: Landesmuseum Hannover

Unter dem Titel „Feiern mit den Toten. Forschen und restaurieren in einer altägyptischen Totenstadt“ begibt sich das Landesmuseum mit seinem Besuchern auf eine Reise in eine andere Welt. Museumsleiterin Katja Lembke hat über dieses Thema geforscht, es geht um Bestattungskultur zwischen Orient und Okzident, exemplarisch aufgezeigt am Friedhof Tuna El-Gebel in Mittelägypten. Zu sehen ist die Schau am Wochenende von 10 bis 18 Uhr. Und wer schon mal da ist, kann auch weiterhin die Ausstellung „Im Freien“ sehen, die Schau, die eigentlich auslaufen sollte, ist bis Juni verlängert worden.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sportlich, sportlich!

Wie wär’s mit einer Radtour? Quelle: Thomas Warnack/dpa (Symbolbild)

Joggen: Wo sind eigentliche Ihre beliebtesten Joggingstrecken? Auch in der HAZ-Redaktion ist die Langstrecke für einige Kolleginnen und Kollegen der Renner. Ricklinger Kiesteiche, Mittellandkanal, Eilenriede, Großer Garten, Leinemasch und Herrenhausen – wo wir unsere Runden drehen, lesen Sie hier.

Wandern: Ob kleiner Spaziergang mit Kindern oder anspruchsvolle Wanderung: Im Deister rund um Wennigsen gibt es zahlreiche Routen, auf denen Aktive den Wald erkunden können. Gerade in der Corona-Krise sei der Ausflug in die Natur eine gute Abwechslung vom Alltag, meinen Amirah Adam vom Tourismus-Service Wennigsen und Winni Gehrke, der zahlreiche der Wanderrouten konzipiert hat. Für uns haben sie eine Auswahl ihrer liebsten Routen zusammengestellt.

Eilenriede: Kennen Sie schon den Grünen Faden, der durch die Eilenriede führt (in Analogie zum Roten Faden in City und Altstadt)? Dicke Holzblöcke markieren die 27 Stationen in der Eilenriede, wer dem Weg folgt, erkundet 650 Jahre Geschichte. Die Hannoveraner fanden im Stadtwald einst nicht nur Bau- und Brennholz – sie entdeckten ihn auch früh als Erholungsraum. Der neue Waldgeschichtspfad startet am Walter-Meyer-Weg nahe der Petrikirche in Kleefeld. Und er startet im Jahr 1371. Die Jahreszahl ist in grüner Farbe auf den Asphalt geschrieben, grüne Markierungen verbinden die Stationen. Der detaillierte Bericht steht hier.

Radtouren: Sind Sie beim Radeln eher der Typ Flachetappe oder strampeln Sie lieber im Team „rauf und runter“? In unserem Freizeit-Newsletter geben wir regelmäßig Touren-Tipps. Hier finden Sie eine Übersicht, jeweils mit Karte und Kurzbeschreibung, was es links und rechts des Weges zu entdecken gibt. Stöbern Sie doch mal nach interessanten Zielen.

Zum kommenden Wochenende finden Sie an dieser Stelle erneut alle aktuellen Tipps und Termine.

Von HAZ