Hinweis: Aufgrund der aktuellen Corona-Lage kann es bei allen Veranstaltungen kurzfristige Änderungen oder Absagen geben. Bitte informieren Sie sich vor Ihrem Besuch möglichst direkt beim Veranstalter über die geltenden Regeln etc.

„Macht Worte!“ – Dichter wetteifern in der Oper

Daumen hoch: Die Poetry Slammer laden in die Oper ein. Quelle: Christian Behrens

37. Nein, anders: Siebenunddreißig. Das klingt schon mächtig. Genau so oft, haben die Poetry Slammer schon das Opernhaus gefüllt und begeistert – oder vielmehr: Sie werden es am Sonntag Abend begeistert haben. Denn die Marke „Macht Worte!“, unter der der Dichterwettstreit in Kooperation mit der Oper läuft, birgt für Qualität und eine gute Mischung aus alten Hasen und jungen Talente. Für Sonntag sind angekündigt: Jule Keller (Berlin), Tanja Schwarz und Henrik Szanto (beide Hannover), Jean-Philippe Kindler (Düsseldorf) sowie Frank Klötgen (München), es moderieren Henning Chadde und Jan Egge Sedelies. Los geht es um 20 Uhr, Karten und Infos unter www.staatstheater-hannover.de

Jazz mit Antje Rößeler in der Nordstadt

Vielseitigkeit ist eine Tugend, in der Musik wird sie dann spannend, wenn man die Seiten zusammenbringt. Die Pianistin Antje Rößeler hat in ihrem Spiel viele Stile zusammengeführt, ihr Jazz mit klassischen Einflüssen wird gelegentlich mit dem von Keith Jarrett verglichen. Zusammen mit dem Felix-Petry-Trio, das in der Reihe „Tonhallenkonzerte“ Musikerinnen und Musiker in Hannover vorstellt, spielt Rößeler am Sonntag in der Nordstädter Rampe, Gerhardtstraße 3. Das Konzert beginnt um 18 Uhr. Infos: www.tonhalle-hannover.de

Lister Kunst im Neuen Rathaus

Auch seine Arbeiten sind zu sehen: Leiv Warren Donnan. Quelle: Michael Wallmüller

Vor 20 Jahren ist die Gemeinschaft der Lister Künstler entstanden. Das ist keine Ateliergemeinschaft, eher ein Zusammenschluss ganz unterschiedlicher Stile, Ansätze und Generationen. Dieses Jubiläum zeigt einerseits Durchhaltevermögen, andererseits die Vielfalt der hiesigen Szene. Und 20 Jahre darf man auch schon mal feiern – die Künstlerinnen und Künstler tun das natürlich mit einer Ausstellung: Im Bürgersaal des Neuen Rathauses ist die Schau täglich von 10 bis 18 Uhr zu sehen. Führungen gibt es an diesem Sonntag sowie am 13. und 20. März jeweils um 11 Uhr. Zu sehen sind Arbeiten von Leiv W. Donnan, János Nàdasdy, Johannes Lühn, R. F. Myller, Guido Kratz, Michaela Hanemann, Francesco Lamazza, Dietlind Preiss, Kelyne Reis, Eva Maria Stockmann, Holle Voss und Helene Janke.

Es geht um die Wurst – und ein bisschen um Tennis

Die Wurst des Anstoßes: Die Theatergruzppe Tribüne spielt den Boulevard-Dauerbrenner „Extrawurst“. Quelle: Tribüne

Im Theaterstück „Extrawurst“ geht es tatsächlich um die Wurst – oder eben auch nicht. Schauplatz der Handlung ist ein Tennisclub, es geht um die Anschaffung eines Grills- und darum, ob man für ein muslimisches Vereinsmitglied einen zweiten kaufen muss. Und schon ist man mitten in einer gesellschaftspolitischen Diskussion, die hier in eine Komödie verpackt und trotzdem hochaktuell ist. Die Theatergruppe Tribüne zeigt das Stück in der Hinterbühne in der Südstadt am Sonnabend um 20 Uhr und am Sonntag um 17 Uhr.

Das echte Kuba in der GaF

"Absolut Cuba", Ausstellung in der GaF Quelle: Raùl Canibano

In ihrer neuen Ausstellung zeigt die Galerie für Fotografie in der Eisfabrik (GaF) Bilder des Kubaners Raul Canibano. Der ebenso nostalgische wie besondere Blick auf seine Heimat reicht trotz seines dokumentarischen Charakters weit in die Kunstfotografie hinein. So bewegt er sich mit seinem Porträt des Landes souverän um Klischees herum, die Kuba auch fotografisch anhängen, und schafft es im Gegenteil, zu überraschen. Er selbst sagt: „Kuba ist ein fantastisches Land für Dokumentarfotografie, und jeden Tag danke ich Gott für mein Leben – aber nur, wenn ich für immer in Kuba leben kann.“ Am Wochenende von 12 bis 18 Uhr, Infos: gafeisfabrik.de

Schöne Fotos im schönen Garten

Siegerbild aus der Kategorie „The Beauty of Herrenhausen Gardens". Quelle: Ursula Potts

Der Name ist ein wenig gewöhnungsbedürftig, aber was der Wettbewerb „IGPOTY“, der „International Garden Photographer of the Year“ zeigt, daran gewöhnt man sich gern. Es geht um hochklassige Gartenfotografie in Kategorien wie „The Beauty of Plants“, „Wildlife in the Garden“ oder „Abstract Views“. Die Wettbewerbssieger sind nun im Berggarten Herrenhausen zu sehen – neben dem Schloss Dyck im Rheinland der einzige Ort, an dem die Schau aufgebaut wird. Schöner Garten, schöne Fotos – passt doch. Zu sehen im Subtropenhof zu den regulären Öffnungszeiten von 9 bis 16.30 Uhr.

Das ganze Huhniversum

Schönes Leben: Hühner-Cartoons von Peter Gaymann sind im Wilhelm-Busch-Museum zu sehen. Quelle: Peter Gaymann

Er hat den Menschen im Huhn entdeckt. Und das Kind im Küken. Peter Gaymann bringt uns einerseits das Landleben näher, andererseits hält er uns den Spiegel vor. Und was sehen wir? Hühner. Niemand hat die Beziehung der beiden Gattungen so lustig und vielsagend miteinander verwoben wie Gaymann. Nun ist eine Auswahl seiner immer zeitgeistnahen Zeichnungen im Wilhelm-Busch-Museum zu sehen. Zum Gucken und Gackern. Infos: www.karikatur-museum.de

Kameelah Janan Rasheed im Kunstverein

Kameelah Janan Rasheed im Kunstverein. Quelle: Tim Schaarschmidt

Neue Schau im Kunstverein Hannover: „i am not done yet“ ist die erste institutionelle Einzelausstellung der US-amerikanischen Künstlerin Kameelah Janan Rasheed in Deutschland. Sie setzt sich mit dem Thema Wissen auseinander und wie dieses entsteht, verkörpert, gespeichert, katalogisiert, versteckt, gelernt und auch verlernt wird. Rasheed arbeitet mit Papier, auf Wänden und in öffentlichen Räumen und erschafft skalierte, auf Fotokopien zurückgehende Collagen, öffentliche Installationen, Publikationen, Drucke, Lecture-Performances und Filme. Weitere Infos: www.kunstverein-hannover.de

Viel „Circus“ im Georgspalast

"Circus" - im GOP. Quelle: Christian Behrens

Das neue Jahr startet im GOP mit ganz viel „Circus“. Der Name ist zum einen natürlich Programm, zum anderen zeigt es die Gemeinsamkeiten zur Varietékunst, die sich aus unterschiedlichen Gründen anders entwickelt hat als das Wanderspektakel unter dem Zeltdach. Die Akteure und Regisseure entstammen dem Zirkustheater „Bingo“ aus Kiew und schufen für das GOP bereits die Show „Fashion“. Nun also „Circus“, am Sonntag um 14 und 17 Uhr. Karten und Infos: www.variete.de

Bilder einer Hafenstadt

Hafenstadt Hannover – klingt doch gut. Wer es nicht glaubt, sollte ins Lindener Freizeitheim gehen. Dort zeigen Gerold Hoffmann und Dieter Schwandt fotografische Beweise. Die beiden sind in den letzten zwei Jahren immer wieder zum Lindener Hafen, Nordhafen, Brinker Hafen und zur Hindenburgschleuse gegangen und haben mit viel Geduld auf den richtigen Moment gewartet. Und was soll man sagen – die Hobbyfotografen haben alles eingefangen, was eine Hafenstadt ausmacht: Kanalkähne, Kräne, die typischen Hafengebäude und Umschlagplätze – und das nicht nur tagsüber. Hannover Hafenstadt? In Linden im Freizeitheim erfährt man mehr – zu den Öffnungszeiten von 8 bis 22 Uhr.

Bestattungskult im Landesmuseum

„Feiern mit den Toten“: Ein Forschungsprojekt in Mittelägypten wird im Landesmuseum vorgestellt. Quelle: Landesmuseum Hannover

Unter dem Titel „Feiern mit den Toten. Forschen und restaurieren in einer altägyptischen Totenstadt“ begibt sich das Landesmuseum mit seinem Besuchern auf eine Reise in eine andere Welt. Museumsleiterin Katja Lembke hat über dieses Thema geforscht, es geht um Bestattungskultur zwischen Orient und Okzident, exemplarisch aufgezeigt am Friedhof Tuna El-Gebel in Mittelägypten. Zu sehen ist die Schau am Wochenende von 10 bis 18 Uhr. Und wer schon mal da ist, kann auch weiterhin die Ausstellung „Im Freien“ sehen, die Schau, die eigentlich auslaufen sollte, ist bis Juni verlängert worden.

Lustiges Chaos vor der Hochzeit

„Ein Traum von Hochzeit" im Neuen Theater Quelle: Oliver Vosshage

Vor der Hochzeit noch einmal so richtig auf die Pauke hauen – ein Klassiker der Vorbereitungsarbeiten bei Männern. Bill geht das nicht anders, er geht schick einen heben und landet dann im Bett. Allerdings nicht in seinem und nicht allein. Was dann folgt, liefert alle Missverständnisse, Verwechslungen und Chaosmomente, die eine zünftige Boulevardkomödie braucht.

„Ein Traum von Hochzeit“ ist das neue Stück im Neuen Theater an der Georgstraße. Robin Hawdons turbulente Komödie läuft am Sonntag um 16 Uhr. Infos: www.neuestheater-hannover.de

Damit Verschwendung nicht zur Mode wird

Ausstellung "use-less" im Museum August Kestner Hannover. Slow Fashion gegen Verschwendung und hässliche Kleidung Quelle: Harald Koch

Es geht um Kleidung, aber es geht nicht nur um Mode. Bei der Ausstellung „use-less“ im Museum August Kestner geht es um Herstellungsverfahren, um Verschwendung, um hässliche Produktion vermeintlich schöner Sachen. Der Modestudiengang an der Hochschule Hannover befasst sich seit Langem mit dem Phänomen „Slow Fashion“, das auf Entstehungsprozesse blickt und viele Faktoren in den Blick rückt, die bislang beim kaufenden Publikum kaum eine Rolle spielen. Dieses Bewusstsein will das Ausstellungsprojekt schaffen – und es zeigt natürlich auch trendige Mode, die das beste Beispiel dafür ist, wie es in Zukunft gehen kann. Geöffnet von 11 bis 18 Uhr, mehr Infos gibt es unter useless-ausstellung.de.

So warn’s, die alten Rittersleut’!

Einmal Ritter sein. Oder Burgfrau. Oder Spielmann. Kann man alles machen im Landesmuseum. Die Wanderausstellung „Ritter und Burgen“ verspricht eine Zeitreise ins Mittelalter. 32 Stationen lassen die Besucher spielerisch eintauchen in diese mystifizierte Zeit, man kann Musik machen, ein Schwert schmieden, ein Turnier reiten, sich handwerklich auf dem Stand der damaligen Dinge ausprobieren und die damaligen Möglichkeiten der medizinischen Versorgung kennenlernen. Natürlich alles in leichtgängigen Spielformen, die aber so manches besser erklären als jede Schautafel. Die Ausstellung ist Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sportlich, sportlich!

Wie wär’s mit einer Radtour? Quelle: Thomas Warnack/dpa (Symbolbild)

Joggen: Wo sind eigentliche Ihre beliebtesten Joggingstrecken? Auch in der HAZ-Redaktion ist die Langstrecke für einige Kolleginnen und Kollegen der Renner. Ricklinger Kiesteiche, Mittellandkanal, Eilenriede, Großer Garten, Leinemasch und Herrenhausen – wo wir unsere Runden drehen, lesen Sie hier.

Wandern: Ob kleiner Spaziergang mit Kindern oder anspruchsvolle Wanderung: Im Deister rund um Wennigsen gibt es zahlreiche Routen, auf denen Aktive den Wald erkunden können. Gerade in der Corona-Krise sei der Ausflug in die Natur eine gute Abwechslung vom Alltag, meinen Amirah Adam vom Tourismus-Service Wennigsen und Winni Gehrke, der zahlreiche der Wanderrouten konzipiert hat. Für uns haben sie eine Auswahl ihrer liebsten Routen zusammengestellt.

Eilenriede: Kennen Sie schon den Grünen Faden, der durch die Eilenriede führt (in Analogie zum Roten Faden in City und Altstadt)? Dicke Holzblöcke markieren die 27 Stationen in der Eilenriede, wer dem Weg folgt, erkundet 650 Jahre Geschichte. Die Hannoveraner fanden im Stadtwald einst nicht nur Bau- und Brennholz – sie entdeckten ihn auch früh als Erholungsraum. Der neue Waldgeschichtspfad startet am Walter-Meyer-Weg nahe der Petrikirche in Kleefeld. Und er startet im Jahr 1371. Die Jahreszahl ist in grüner Farbe auf den Asphalt geschrieben, grüne Markierungen verbinden die Stationen. Der detaillierte Bericht steht hier.

Radtouren: Sind Sie beim Radeln eher der Typ Flachetappe oder strampeln Sie lieber im Team „rauf und runter“? In unserem Freizeit-Newsletter geben wir regelmäßig Touren-Tipps. Hier finden Sie eine Übersicht, jeweils mit Karte und Kurzbeschreibung, was es links und rechts des Weges zu entdecken gibt. Stöbern Sie doch mal nach interessanten Zielen.

Zum kommenden Wochenende finden Sie an dieser Stelle erneut alle aktuellen Tipps und Termine.

Von HAZ