Es werde Licht im Zoo – zum letzten Mal

Magische Reise in der Dämmerung: Der Christmas Garden im Erlebnis Zoo Hannover. Quelle: Zoo Hannover

Es werde Licht – leicht gesagt im Winter. Doch im Christmas Garden Hannover geht es noch bis Sonntag vor allem darum. Das Tourneeprojekt im hannoverschen Zoo macht das Licht an – und zwar üppig und kunstvoll. Die tierische Location wird dabei thematisch einbezogen, der Bummel durch den Zoo soll im wahrsten Sinne zu einer Erleuchtung werden. Allerdings wird das nicht mehr lange so sein – der letzte Veranstaltungstag ist der 9. Januar. Das Lichterfest ist von 17 bis 22 Uhr zu sehen und geht unter 2G-Bedingungen über die Bühne. Tickets und alle Infos zum Einlass und Hygienekonzept gibt es hier.

Blutrünstiger Barbier auf der Opernbühne

Barbier Sweeney Todd missbraucht sein Rasiermesser auf tödliche Weise. Quelle: Sandra Then

Düstere Farce, tiefschwarze Operette und groteskes Gruselspektakel vom New Yorker Broadway: Stephen Sondheims Musical-Thriller „Sweeney Todd“ beeindruckt nicht nur durch eine opulente, fast opernhaft durchkomponierte Partitur, sondern auch durch Musikzitate aus Horrorfilmen wie Hitchcocks „Psycho“. Das Textbuch von Hugh Wheeler kritisiert den Machtmissbrauch einer dekadenten und intriganten Oberschicht, zelebriert aber auch die monströsen Rachefantasien des gequälten Protagonisten Sweeney Todd.

In dem von Tim Burton verfilmten Musical verkörperte Hollywood-Star Johnny Depp den gruseligen Friseurs bravourös. Auf der Opernbühne gibt Scott Hendricks den Barbier, der massenhaft Menschen auf seinem Rasierstuhl tötet. Die Vorstellung beginnt am Sonntag um 16 Uhr und dauert gut drei Stunden. Es gilt die 2G-plus-Regel.

Zauberhafter Winter auf der Marienburg

Weihnachten ist noch nicht ganz vorbei – zumindest auf Schloss Marienburg. Quelle: Julia Moras

Wer nachträglich noch etwas Weihnachtsstimmung einfangen will, sollte sich beeilen: Nur noch bis Sonntag, 9. Januar, lädt die Marienburg noch täglich von 11 bis 18 Uhr zum „Winterzauber“ ein. Die Eingangshalle, der Rittersaal und der große Speisesaal verwandeln sich in eine Märchenwelt mit üppig geschmückten Tannenbäumen, lebensgroßen Nussknackern, fabelhaften Wesen und funkelnden Lichterspielen. Im Innenhof des Schlosses gibt es Liveauftritte von Chören und Musikzügen – und ein nostalgisches Kinderkarussell. Erwachsene zahlen 12,50 Euro, Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 17 Jahren 9,50 Euro; für Jüngere ist der Eintritt frei. Das Familienticket kostet 40 Euro.

Ausgezeichnetes Trio im Kunstverein

Künstler Richard Sides im Kunstverein. Quelle: Tim Schaarschmidt

Dreierpack im Kunstverein Hannover: Rob Crosse, Richard Sides und Sung Tieu haben eins gemeinsam: Sie alle sind Gewinner des renommierten Ars-Viva-Preises für Bildende Kunst, der seit den Siebzigerjahren vom Kulturkreis der Deutschen Wirtschaft im BDI vergeben wird. Ansonsten machen die drei ihre eigene Kunst. Crosse porträtiert Männer auf sehr feine Art und Weise, die Filme und Rauminstallationen der in Vietnam geborenen Sung Tieu thematisieren den Krieg in verfremdeten Bildern. Richard Sides schafft Räume, die an Kurt Schwitters und seinen Merzbau erinnern. Zu sehen ist die Schau unter 2G-Bedingungen bis zum 16. Januar; am Sonntag, 9. Januar, gibt es um 15 Uhr eine Führung.

Aschenputtel einmal anders

Zu bunt kann es Aschenputtel auf der Bühne des Staatstheaters gar nicht werden. Quelle: Kerstin Schomburg

Die Brüder Grimm einmal anders: Alanis Morissette gibt auf der Bühne des Schauspielhauses den Soundtrack zu Aschenputtel – zumindest schallt ihr Hit „Hand in my Pocket“ aus den Boxen. Auch sonst ist die Märcheninszenierung des Staatstheaters alles andere als konventionell. Aschenputtel ist zwar auch eine Magd. Aber sie ist zugleich eine laute, aufgeweckte junge Frau (Viktoria Miknevich), die versucht, sich zu behaupten und zumindest in ihrem eigenen Garten so selbst bestimmt wie möglich zu handeln. Doch die böse Stiefmutter (Miriam Maertens) kommt ihr immer wieder in die Quere. Wer neugierig auf diese Märchenfassung geworden ist, sollte am Sonntag ab 16 Uhr dabei sein. Es gelten die 2G-plus-Regeln.

Mit Ukulele und großem Wirrwarr

Macht Musik und Comedy im Tak – Sarah Hakenberg. Quelle: Sandra Behrbohm

Es geht um unpolitische CDU-Wähler, schadenfrohe Vermieter, unentspannte Eltern und amerikanische Präsidenten. Sarah Hakenberg greift in die Tasten, schrummt ihre Ukulele und erzählt gleichermaßen von Abgründen, die in unserem Inneren schlummern, wie vom großen Wirrwarr da draußen. Die Kabarettistin wurde in Köln geboren und lebte in München, Berlin und Strasbourg, bevor sie ins nordrhein-westfälische Städtchen Warburg zog. Im TV war sie unter anderem bei den Formaten „Nightwash“, „Ladies Night“, „Stratmanns“ und „Die Anstalt“ zu sehen. 2014 erhielt sie den Münchner Ernst-Hoferichter-Preis, 2016 den Deutschen Kabarett Nachwuchspreis. Nun ist sie am Sonntag ab 18.30 Uhr im Theater am Küchengarten zu sehen. Es gelten die 2G-plus-Regeln.

Eindrucksvolle, preisgekrönte Bilder in der GaF

Eins von Stefanie Silbers Bildern der Reihe „Laute Stille“ über sogenannte Sternenkinder. Quelle: Stefanie Silber

Der VGH-Fotopreis ist mit 10.000 Euro dotiert und damit ein richtiges Pfund. Vergeben wird er seit 14 Jahren ausschließlich an Fotostudierende der Hochschule Hannover. In diesem Jahr hat Stefanie Silber mit der Langzeitreportage „Laute Stille“ über sogenannte Sternenkinder und ihre Angehörigen gewonnen. In eindringlichen, sehr intimen Bildern schildert sie den ganz unterschiedlichen Umgang mit dem Verlust eines Kindes, das vor, während oder kurz nach der Geburt gestorben ist. Sie möchte mit den Bildern auch Mut machen, bewusst zu trauern, um dieses Schicksal zu begreifen und zu verarbeiten.

Zu sehen sind zudem weitere Fotoarbeiten, die von der Preisjury eine lobende Erwähnung erhalten haben. Zu sehen ist die Ausstellung in der Galerie für Fotografie in der Eisfabrik, Seilerstraße 15d donnerstags bis sonntags noch bis zum 9. Januar von 12 bis 18 Uhr unter 2G-Bedingungen.

Nordamerikanische Fotokunst im Sprengel Museum

Cindy Sherman, unter anderem: Die Schau „True Pictures“ zeigt zeitgenössische Fotografie aus Kanada und den USA. Quelle: Julian Stratenschulte

Was ist aus der amerikanischen und kanadischen Fotografie geworden? In den Dreißigerjahren war sie stilbildend für alles, was danach kam. Aber diese Pionierfunktion, die Vorreiterrolle ist weg und längst auf andere Kontinente abgewandert. Die Ausstellung „True Pictures“ im Sprengel-Museum zeigt unter anderem mit hochkarätigen Arbeiten von Cindy Sherman, Nan Goldin und Jeff Wall, wie sich nordamerikanische Fotografie nun zu verorten sucht, wie sie Stellung bezieht zu Themen wie Rassismus, Feminismus und zu sich selbst in der Revolution des digitalen Wandels, der Fotografen in besonderem Maße betrifft. Mehr Informationen zu der Schau gibt es unter true-pictures.com. Geöffnet täglich außer montags von 10 bis 18 Uhr, dienstags bis 20 Uhr. Es gelten die 2G-plus-Bedingungen.

Wenn der Klempner was fallen lässt ...

Ist der Klempner wirklich Klempner? Szene aus „Bäumchen wechsel dich“. Quelle: Angelika Zwick

In der Ankündigung des Neuen Theaters zum Stück „Bäumchen wechsel dich“ heißt es: „Eine Weihnachtskomödie mit Striptease von Florian Battermann.“ Richtig ist: Es ist eine Weihnachtskomödie mit Striptease, und die Weihnachtskomödie ist von Florian Battermann. Auf der Bühne steht aber nicht der Regisseur, das übernehmen Tanja Schumann, Kay Znacknys und Sebastian Teichner und machen die Sache mit dem Striptease unter sich aus – wobei es eigentlich um eine kaputte Heizung im Harz geht. Das lässt erahnen: Es wird turbulent – und irgendwann auch Weihnachten. Um 16 Uhr – unter 2G-plus-Bedingungen. Weitere Infos dazu und Karten: hier.

Videopionierin Beckman in der Kestnergesellschaft

Ericka Beckmans Film „You the Better“, Quelle: Iris Ratzinger.

Patriachale Strukturen in der Gesellschaft – ein großes Thema, auch für Ericka Beckman. Nur dass die Videokünstlerin sich schon vor einem halben Jahrhundert mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Die Kunstform Video war gerade erst dabei, sich zu etablieren, Beckmann hat ihren Teil dazu beigetragen, das Genre auf den Weg zu bringen.

In der Kestnergesellschaft ist die Pionierin derzeit mit einer Ausstellung zu Gast. Zwischen zwei Filmen, die gezeigt werden, liegen knapp vierzig Jahre, in beiden geht es um das Spiel als Strukturierungsmittel der Gesellschaft. Also: einfach mal „Squid Game“ ausschalten und in die Kestnergesellschaft gehen – noch bis zum 9. Januar ist von 11 bis 18 Uhr. Es gilt die 2G-Regel.

Damit Verschwendung nicht zur Mode wird

Ausstellung "use-less" im Museum August Kestner Hannover. Slow Fashion gegen Verschwendung und hässliche Kleidung Quelle: Harald Koch

Es geht um Kleidung, aber es geht nicht nur um Mode. Bei der Ausstellung „use-less“ im Museum August Kestner geht es um Herstellungsverfahren, um Verschwendung, um hässliche Produktion vermeintlich schöner Sachen. Der Modestudiengang an der Hochschule Hannover befasst sich seit Langem mit dem Phänomen „Slow Fashion“, das auf Entstehungsprozesse blickt und viele Faktoren in den Blick rückt, die bislang beim kaufenden Publikum kaum eine Rolle spielen. Dieses Bewusstsein will das Ausstellungsprojekt schaffen – und zeigt natürlich auch trendige Mode, die das beste Beispiel dafür ist, wie es in Zukunft gehen kann. Geöffnet von 11 bis 18 Uhr, mehr Infos gibt es hier.

„Sailors“ legen im GOP an

Die GOP-Show „Sailors" mit Nagelritz in der Mitte. Quelle: Nancy Heusel

Es wird maritim und spelunkig im GOP: „Sailors“ heißt das aktuelle Programm, das so ganz anders ist als der Vorgänger „Elektro“. Bodenständig, analog, kumpelig und mit einer gehörigen Portion Seemannsgeschichten garniert: „Sailors“ kommt quergestreift lässig daher und präsentiert Varietekunst aus dem obersten Ausguck: Mit dabei sind unter anderem Gabriel Druin mit dem Cyr-Rad, Jongleur Francis Gadbois, die Equilibristikkünstlerin Birta Benonysdottir und der musikalische Komödiant Dirk Langer alias Nagelritz. Die letzte Show läuft am 9. Januar um 14 und 17 Uhr. Karten und Infos: variete.de

Fragezeichenzeit bei Wilhelm Busch – die Schau zur Kultserie

Wer findet Hinweise, um den Fall zu lösen? Im Wilhelm-Busch-Museum kann man selbst zum Detektiv werden. Quelle: Tim Schaarschmidt

Wer hätte gedacht, dass drei Fragezeichen zum Markenzeichen werden könnten. Und dass gestandene Frauen und Männer allein beim Anblick des Logos sofort Abspielgeräte älteren Datums vor Augen haben und wieder Kind sind? Knifflige Fälle, und die werden derzeit im Wilhelm-Busch-Museum gelöst, wo die Illustratorin der Serie, Aiga Rasch, ein paar Geheimnisse lüftet, die auch für Nerds neu und spannend sein dürften. Rasch hat mit ihrer Covergestaltung zwischen 1970 und 1999 maßgeblich zur Unverwechselbarkeit der Kultserie beigetragen – und meistens auch einen kleinen Hinweis gegeben, worum es in der Folge geht. Mehr Infos: karikatur-museum.de.

Party in der Kestnergesellschaft

Porträts waren nie out, wie Nicolas Party in der Kestnergesellschaft zeigt. Quelle: Michael Wallmüller

In der Kestnergesellschaft tritt Nicolas Party den Beweis an, dass Porträts, Stillleben oder Landschaftsmalerei als Kunstform auch heute ihre Berechtigung haben. Die Ausstellung „Stage Fright“ ist am Wochenende von 11 bis 18 Uhr zu sehen und läuft noch bis zum 9. Januar. Infos hier.

So warn’s, die alten Rittersleut’!

Einmal Ritter sein. Oder Burgfrau. Oder Spielmann. Kann man alles machen im Landesmuseum. Die Wanderausstellung „Ritter und Burgen“ verspricht eine Zeitreise ins Mittelalter. 32 Stationen lassen die Besucher spielerisch eintauchen in diese mystifizierte Zeit, man kann Musik machen, ein Schwert schmieden, ein Turnier reiten, sich handwerklich auf dem Stand der damaligen Dinge ausprobieren und die damaligen Möglichkeiten der medizinischen Versorgung kennenlernen. Natürlich alles in leichtgängigen Spielformen, die aber so manches besser erklären als jede Schautafel. Die Ausstellung ist Sonnabend und Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

