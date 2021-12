Ab Montag, 6. Dezember, gibt es Mittagspausen in den Regions-Impfzentren in Hannover und allen Umlandkommunen. Was es trotz der Corona-Krise noch an Kultur gibt, wer im lebendigen Adventskalender in der Marktkirche spricht und warum über eine alte Badestelle in der Eilenriede wieder diskutiert wird – das alles lesen Sie hier.