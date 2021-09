Hannover

Das Wochenende stand im Zeichen der Kommunalwahlen – und das wird natürlich auch noch diese Woche in der Region Hannover beeinflussen.

Parteien ziehen Schlüsse aus Wahlen

Zehn oder elf Stimmen (je nach Ort) hatte jede Bürgerin und jeder Bürger in der Region Hannover. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Wie geht es nun weiter? Die Kommunalwahlen am Sonntag haben an vielen Orten in der Region Hannover neue Verhältnisse geschaffen. Bisherige Amtsinhaber nehmen bald ihren Hut, und in den Räten verteilen sich die Mehrheiten neu. Welche Bündnisse sind möglich, welche schon jetzt ausgeschlossen – und wo stehen noch Stichwahlen an? Verfolgen Sie alle wichtigen Entwicklungen auf haz.de und in der gedruckten HAZ.

Region startet Impfkampagne an Schulen

Ein Pieks für mehr Schutz: Die Region will die Impfquote bei über zwölfjährigen Schülern erhöhen und errichtet Impfcontainer an vier Berufsschulen. Quelle: Axel Heimken/dpa

Die Region Hannover startet am Montag, 13. September, ihre Impfkampagne an Schulen. Den Auftakt machen vier Berufsschulen, die BBS 2, die BBS3, die BBS ME sowie die BBS Hannah Arendt. Eine Woche lang stehen Impfcontainer auf den Schulgeländen.

Festakt für Staatspreis in der Oper

Eine (weitere) große Ehre für den Pianisten Igor Levit: Er bekommt am Montagabend den Niedersächsischen Staatspreis verliehen. Allerdings nicht alleine – er teilt sich die Ehrung mit der Wolfsburger Unternehmerin Edith Bischof. Zur Preisverleihung in der hannoverschen Oper dürfen nur 200 Gäste kommen. Der Preis wird seit 1978 jährlich an Persönlichkeiten verliehen, die sich um das Land Niedersachsen verdient gemacht haben. Er ist mit 35.000 Euro dotiert.

Giesinger kommt zum Abschluss von Back on Stage

Einer von Dutzenden, die über den Sommer auf der Gilde-Parkbühne auftraten: Liedermacher Max Giesinger macht den Abschluss der „Back on Stage“-Reihe. Quelle: Bodo Schackow/dpa

Back on Stage – die Musikreihe auf der Gilde-Parkbühne hat Konzerterlebnisse im zweiten Corona-Sommer wieder möglich gemacht und Tausenden Menschen entspannte und fröhliche Musikabende beschert. Nun geht die Reihe noch mal mit einem großen Namen zu Ende: Max Giesinger spielt am Montagabend ab 20 Uhr auf der Open-Air-Bühne.

Streit um Kolonialisten-Denkmal geht weiter

Stein des Anstoßes: Dieses Denkmal wurde von den Nazis errichtet und in den 1980er-Jahren um den metallenen Hinweis-Schriftzug ergänzt. Quelle: Katrin Kutter

Was soll geschehen mit dem umstrittenen Carl-Peters-Denkmal in Hannovers Südstadt? Zwölf Initiativen fordern den Abriss des 1935 von den Nazis zu Ehren des Kolonialisten Carl Peters errichteten Gedenksteins. Die in den 1980er-Jahren angefügte Gedenktafel, welche dem Denkmal eine neue Funktion geben sollte, reicht ihnen nicht. Doch gegen die Abrisspläne gibt es Widerstand. Am Donnerstag, 16. September, diskutieren Gegner und Befürworter über den angemessenen Umgang mit der Kolonialzeit.

Studie zu Covid-Spürhunden beginnt

Er kann zuverlässig riechen, welche Probe von einem Corona-Patienten stammt: Hund Filou beeindruckt die Forscher. Quelle: Tim Schaarschmidt

Können Hunde helfen, Covid-19-Infektionen bei Menschen zu entdecken, bevor diese Symptome entwickeln? Erste Tests an der Tierärztlichen Hochschule liefen sehr erfolgreich, die Hunde erschnüffelten in über 90 Prozent der Fälle die Infektionen und deutlich schneller als jeder Schnelltest. Vor allem bei Veranstaltungen und vor Flugreisen könnten die Corona-Hunde zum Einsatz kommen. Nun soll eine umfangreiche Studie dazu starten – Niedersachsens Wissenschaftsminister Björn Thümler stellt Details vor.

96 will auf die Siegerstraße

Beim jüngsten Auswärtsspiel in Darmstadt setzte es für Hannover 96 eine empfindliche Klatsche. Beim nächsten Auswärtsspiel in Kiel soll es deutlich besser laufen. Quelle: Thomas Voelker/imago images

Nach eher durchwachsenem Saisonstart gewann Hannover 96 am Wochenende gegen den FC St. Pauli – schafft es die Mannschaft jetzt endlich, sich zu stabilisieren? Am Sonnabend, 18. September, müssen die Roten bei Holstein Kiel antreten, denen in der vergangenen Saison um Haaresbreite der Aufstieg in die Erste Bundesliga gelungen wäre. Anstoß ist um 13.30 Uhr.

Um ein Fahrrad feilschen bei der Fietsbörse

Ein Fahrrad zu kaufen ist zurzeit nicht einfach. Die Corona-Pandemie hat zum einen die Nachfrage ansteigen und andererseits die Lieferketten der Produzenten abreißen lassen. Irgendein Fahrrad bekommt man immer, aber wer ein Wunschmodell haben will, sollte lieber einige Monate Wartezeit einplanen. Oder es am Sonnabend bei der Fietsenbörse vor dem Hauptbahnhof probieren: Hier kann man sein altes Rad in Zahlung geben, ein neues mitnehmen, und das alte Rad findet dann vielleicht auch wieder einen Käufer – die Provision dafür geht an den Verkäufer. Los geht es um 10 Uhr, Schluss ist um 15 Uhr.

Recken empfangen Bergischen HC

Gegen die Rhein-Neckar-Löwen setzte es zuletzt eine 24:28-Niederlage. Gegen den Bergischen HC soll es vor heimischer Kulisse anders laufen. Quelle: Florian Petrow

Die Saison für die Recken geht wieder los. Am Sonntag, 19. September, empfängt Hannover-Burgdorf den Bergischen HC. Anpfiff ist um 16 Uhr in der ZAG-Arena.

Von Heiko Randermann