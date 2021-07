Hannover

Wenn Patrick Tattermann sich mit anderen Tischtennisspielerinnen und Tischtennisspielern messen will, braucht er nicht viel: einen Schläger, einen Ball – und ein Smartphone. Denn der 34-Jährige knüpft über die App Court Culture Kontakt zu anderen Sportbegeisterten.

Ursprünglich diente die App nur dazu, öffentliche Sportplätze zu finden. Wer etwa Tischtennis spielen will, findet auf einer Karte eine Platte in der Nähe. Seit März beinhaltet die Anwendung auch eine Freizeitliga, mit deren Hilfe Spielpartner sich finden und die Ergebnisse dokumentieren können.

„Die App kombiniert genau das, was ich gerade brauche. Ich kann mich mit anderen messen, aber bin trotzdem zeitlich sehr flexibel“, sagt Tattermann. Als Kind und Jugendlicher habe er im Verein Tischtennis gespielt. Mittlerweile habe er dazu wegen seines Berufes und familiären Verpflichtungen keine Zeit mehr. Die Freizeitliga ermögliche es ihm, dennoch regelmäßig Sport zu machen.

Spielergebnisse in App eintragen

Um Teil der Liga zu sein, müssen die Beteiligten sich lediglich die kostenlose App Court Culture herunterladen und sich mit einem selbst gewählten Namen in der Liga anmelden. Optional können die Spielerinnen und Spieler ein Foto von sich hochladen. Möglich sind Spiele im Eins-gegen-eins-Modus oder in Zweierteams. Um das Ergebnis einzutragen, verifizieren die Beteiligten sich gegenseitig über einen QR-Code. Wer will, kann sich auch direkt über die App zu einem Spiel verabreden – oder einfach an einer öffentlichen Tischtennisplatte auf Gegner warten.

Um ein Spielergebnis einzutragen, scannen die Ligateilnehmer einen QR-Code ein. Quelle: Katrin Kutter

An einer Tischtennisplatte nahm auch für Patrick Tattermann die Liga ihren Anfang. „Ich habe mit einem Kumpel ein Match gespielt und dann hat mich der Gründer von Court Culture einfach auf die App angesprochen“, erzählt er. Mit anderen ins Gespräch zu kommen sei einer der großen Vorteile, die die Freizeitliga mit sich bringe. „Die Unnahbarkeit verschwindet. Man schließt neue Freundschaften“, erzählt Tattermann.

Kontaktfreies Kennenlernen während Corona

So hat er über die App zum Beispiel Estuardo Chacón kennengelernt. Der 42-Jährige wohnt erst seit Kurzem in Hannover. Mit Court Culture habe er schnell Anschluss gefunden, berichtet er. Ähnlich geht es der 20-jährigen Lara Büchner. Sie zog erst vergangenen Oktober zum Studium nach Hannover – und hatte seitdem nur Onlineunterricht. „Ich bin froh, übers Tischtennisspielen viele Leute kennengelernt zu haben“, sagt sie. Als kontaktfreier Sport habe sich Tischtennis besonders in der Pandemie dazu geeignet, trotz Abstandsgebot Anschluss zu finden.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Alba Aufleger hatte mit Tischtennis eigentlich nur wenig am Hut. Im vergangenen Herbst schaute die 24-Jährige den Aktiven an der Platte zu, als die App noch getestet wurde. „Da hat mich irgendwann der Ehrgeiz gepackt“, berichtet sie. Obwohl sie wenig Vorkenntnisse mitbrachte, fand sie schnell Anschluss in der Liga. Denn das Ranking ermöglicht es, gleichstarke Gegner zu finden. Gleichzeitig kann man mehr Punkte sammeln, wenn man gegen starker Gegner spielt, als wenn man gegen Schwächere antritt.

„Ich bin einer, der ganz oben stehen will“: Patrick Tattermann (rechts) hat Freude beim Tischtennisspielen – und auch jede Menge Ehrgeiz. Quelle: Katrin Kutter

Für manche dient die App lediglich dem spaßigen Spiel, andere suchen gezielt den Wettkampf. „Ich bin einer, der ganz oben stehen will“, sagt etwa Patrick Tattermann über sich selbst und grinst. „Ich kann mit Stolz behaupten, dass ich seit einem Monat auf Rang eins stehe.“

Brüderpaar aus Hannover hat Court Culture gegründet

Dass es die Freizeitliga überhaupt gibt, ist dem Hannoveraner Lars Hecht zu verdanken. Er hat Court Culture zusammen mit seinem Bruder Torben Hecht, der Liga und App in Graz vertritt, gegründet. Die Karte mit Sportanlagen ist theoretisch weltweit verfügbar, die Freizeitliga gibt es vor allem in süddeutschen und österreichischen Städten.

Lesen Sie auch Brüderpaar aus Hannover entwickelt Web-App für Sportplätze

In Hannover sind für die Tischtennisliga knapp 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angemeldet. Daneben gibt es auch eine Basketball- und neuerdings auch eine Spikeball-Liga. Was der Gründer für ein Ziel hat? „500 Personen in der Tischtennisliga, das hätte schon eine besondere Dynamik“, sagt Lars Hecht.

Von Thea Schmidt