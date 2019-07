Hannover

Der Vorsitzende Richter der 1. Großen Jugendkammer, Stefan Lücke, sprach in der Urteilsbegründung von einem „Freispruch wegen erwiesener Unschuld“. Staatsanwaltschaft und die zwei Verteidiger hatten ebenfalls auf Freispruch plädiert, nur der Anwalt der Tochter – die sich derzeit einer Geschlechtsumwandlung unterzieht und als Mann angesprochen werden möchte – hatte für S. eine Haftstrafe von acht Jahren gefordert.

Die Jugendkammer kam zu dem Schluss, dass einige Aussagen des vermeintlichen Opfers vor Gericht im Widerspruch zu Aussagen standen, die der inzwischen 22 Jahre alte Nebenkläger früher bei der Polizei und gegenüber einer psychologischen Sachverständigen getätigt hatte. Hintergrund für die falschen Anschuldigungen waren offenbar schon lange bestehende innerfamiliäre Spannungen, auch zwischen dem nunmehr Freigesprochenen und seiner Frau. 2015 kamen Verwerfungen wegen der Bisexualität des Mädchens hinzu, kurz danach trennte sich die Ehefrau von ihrem Mann.

„Erkennbar gelogen“

Vier Vergewaltigungen an der jugendlichen Tochter hatte die Anklage dem 47-Jährigen zur Last gelegt: 2012 in einer Herrenhäuser Kleingartenkolonie und in einer Kleefelder Wohnung sowie 2014 an zwei Orten in der Türkei. „Für die Kammer waren aber keine sexuellen Übergriffe feststellbar“, machte Richter Lücke unmissverständlich klar. Die Schilderungen des vermeintlichen Opfers vor Gericht seien „nicht erlebnisbasiert“ gewesen und hätten einstudiert gewirkt, zudem habe der Nebenkläger an einigen Stellen erkennbar gelogen und „bedenkenlos massive Vorwürfe“ gegen den Vater erhoben. Auch die Mutter habe ihren Ex-Ehemann zu Unrecht beschuldigt.

Insofern, musste die Jugendkammer konstatieren, waren wohl auch der Personenschutz überflüssig, den das Gericht anlässlich der Vernehmung von Mutter und Kind verfügt hatte. Dass die beiden Zeugen in einer gepanzerten Limousine zum Landgericht gebracht und von Beamten des Landeskriminalamtes in den Gerichtssaal eskortiert wurden, hing mit von den beiden behaupteten Bedrohungen vonseiten des Angeklagten zusammen. „Die Berechtigung dieser polizeilichen Maßnahmen erscheint im Nachhinein äußerst fragwürdig“, sagte Lücke. Doch habe die Kammer im Vorfeld des Prozesses, dessen Ende ja niemand absehen konnte, kein Risiko eingehen wollen.

Von Michael Zgoll