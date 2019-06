Tod von 93-Jähriger gibt Polizei Hannover weiter Rätsel auf

Nach der Hitze am Sonntag und am Montagmorgen sind nun Unwetter im Anmarsch. Über die Region Hannover zieht bereits ein Gewitter hinweg, es drohen auch Sturmböen und sogar Hagel. Gegen 14.10 Uhr ging in Langenhagen bereits der erste Notruf ein. Dort brennt nach einem Blitzschlag ein Dachstuhl.