Hannover

Der ältere der beiden Brüder, die im Februar dieses Jahres auf dem Opernplatz einen 18-Jährigen erstochen und drei andere junge Männer mit Messerstichen verletzt haben sollen, hat am Freitag im Landgericht Hannover ein Teilgeständnis abgelegt. Rauuf A. (um die 21 Jahre alt) gab zu, im Zuge einer Auseinandersetzung mit einem Messer auf einen Widersacher eingestochen zu haben. Allerdings habe er zu diesem Zeitpunkt auf dem Boden gelegen, ein größerer Gegner habe ihn festgehalten und geschlagen, ein Dritter habe ihn zudem noch getreten. In dieser Situation habe er zugestochen, er wisse aber nicht, wo er das Opfer getroffen habe.

Obstmesser im Ärmel

Wie Rauuf A. erklärte, sei sein 17-jähriger Bruder Rashid ungefähr anderthalb Stunden vor dem folgenschweren Streit an der Oper nach Hause gekommen und habe ihm weinend erzählt, er sei von Mitgliedern einer Gruppe zusammengeschlagen worden. Rashid ließ die 2. Große Jugendkammer unter Vorsitz von Richterin Monika Thiele im Laufe der Verhandlung in zwei knappen Sätzen wissen, dass er bei dieser Auseinandersetzung eine Wunde am Kopf davongetragen habe. Daraufhin, so der ältere Bruder, seien die zwei in die Stadt gefahren, um die Kontrahenten zur Rede zu stellen. Er habe sich zwar ein Obstmesser in den Ärmel gesteckt, so Rauuf A., den Widersachern damit aber nur Angst machen und niemanden verletzen wollen. Das Messer, ergänzte sein Verteidiger Marco Burkhardt, habe sein Mandant später im Bereich der Ludwigstraße weggeworfen.

Die Brüder müssen sich wegen Totschlags, versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung verantworten, ein dritter Angeklagter wegen Strafvereitelung. Ob das Geständnis von Rauuf A. der Wahrheit entspricht, muss sich noch erweisen; die Polizei hatte ermittelt, dass bei dem heftigen Streit rund um das Opernhaus niemand auf dem Boden gelegen haben soll. Noch unklar ist auch, ob der von Rauuf A. mit dem Messer verletzte Mann derjenige war, der wenige Stunden nach der Auseinandersetzung in einer Klinik starb. Der Prozess soll am 2. September fortgesetzt werden.

Von Michael Zgoll