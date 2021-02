Hannover

Ein alter Kriminalfall steht womöglich endlich vor seinem Abschluss: Kommende Woche muss sich ein junger Mann vor dem Landgericht Hannover verantworten, der an der tödlichen Auseinandersetzung im März 2017 am Fuße des Bredero-Hochhauses beteiligt gewesen sein soll. Die Tat liegt fast vier Jahre zurück, damals starb ein 25-Jähriger aus Mazedonien durch Pistolenschüsse. Jetzt hat eine HAZ-Anfrage ergeben: Der Schütze, der damals in Notwehr handelte, wurde trotzdem im Nachhinein verurteilt – und dazu zwei weitere Beteiligte. Ob allerdings alle Verdächtigen ermittelt werden konnten, kann selbst die Staatsanwaltschaft nicht sagen.

Der komplette Vorfall hatte damals für Aufsehen gesorgt – und schien bis jetzt unaufgeklärt. Unter anderem suchten die Ermittler lange nach den bis zu zehn Kontrahenten, die am 22. März 2017 mit zwei schwarzen Luxusautos aus Bremen angereist kamen. Umso überraschender ist daher nun der Prozess: Dem 26-jährigen Kosovaren Mixhen G. wird die Beteiligung an einer Schlägerei vorgeworfen. Das Verfahren beginnt am Dienstag am Landgericht. G. soll mit anderen an der tödlichen Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein, „in deren Folge es zur Verwendung von Messern und einer halbautomatischen Pistole kam“, sagt Gerichtssprecher Dominik Thalmann.

Grund war gemeinsame Geliebte

Der Schütze, der den 25-Jährigen erschoss, handelte nach Auffassung der Ermittler in Notwehr. Der inzwischen 30-Jährige feuerte mehrfach an der Weißekreuzstraße, eine Kugel schlug sogar im 23. Stock des 200 Meter entfernten Bredero-Hochhauses ein. Quelle: Michael Thomas (Archiv)

G. soll einer der Männer aus Bremen sein, wie Staatsanwaltschaftssprecherin Kathrin Söfker auf Anfrage mitteilt. Auch das Motiv scheint nach all den Jahren geklärt: Ein mittlerweile 30-Jähriger aus Hannover war mit derselben Frau liiert wie der später Erschossene. Söfker: „Er sollte dazu gebracht werden, die Beziehung zu beenden.“ Die Angreifer lauerten ihrem Opfer deshalb nahe dem Pavillon auf. Doch der damals 26-Jährige war vorbereitet und trug ein Pistole. Nach dem Messerangriff durch den 25-Jährigen verlagerte sich der Konflikt schnell auf den Andreas-Hermes-Platz. Dort feuerte der Angegriffene mehrfach – und traf nicht nur den Mazedonier tödlich, sondern auch zwei Scheiben eines Geschäfts und das Fenster eines Penthouses in der 23. Etage des Bredero-Hochhauses.

Der damalige Todesschütze stellte sich später der Polizei, kam aber rasch wieder frei. Die Ermittler stuften die Schüsse als Notwehr ein. Die Suche nach den Unbekannten aus Bremen dauerte jedoch an, nie wurde ein Erfolg bekannt. Aber: Mittlerweile gab es laut Söfker sogar mehrere Prozesse – selbst gegen den Angegriffenen. „Zwar handelte er in Notwehr“, sagt sie, „aber der Einsatz der Schusswaffe stellte einen Verstoß gegen das Waffengesetz dar.“ Die Konsequenz: Der inzwischen 30-Jährige bekam im Februar 2020 eine achtmonatige Bewährungsstrafe.

Angeklagter zwischendurch untergetaucht

Außerdem wurde schon 2019 zwei Komplizen von Mixhen G. der Prozess gemacht. Auch diesen beiden Kosovaren warfen die Ermittler die Beteiligung an einer Schlägerei vor. Der inzwischen 50-Jährige erhielt acht Monate auf Bewährung, der nun 35-Jährige sogar neun Monate. Eigentlich hätte auch der jetzt Angeklagte damals verurteilt werden sollen, doch das Verfahren wurde zwischenzeitlich eingestellt. „G. war nicht zu finden“, sagt Söfker. Nun ist er also fast vier Jahre nach den Schüssen an der Reihe. Ob das allerdings der letzte Prozess sein wird, steht nicht endgültig fest. „Er ist zumindest der letzte von denen, die wir identifiziert haben“, sagt Söfker.

Von Peer Hellerling