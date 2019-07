Hannover

Der 30-jährige Angeklagte Heinz B., der am 29. Dezember 2018 in Hannover-Hainholz einen 29-Jährigen erstochen haben soll, hat vor dem Schwurgericht ausgesagt. Über seinen Anwalt Anselm Schanz ließ er seine Eindrücke der Tat wiedergeben, vier Seiten umfasste die Einlassung. Heinz B. schildert die blutigen Ereignisse demnach ganz anders, als sie in der Anklageschrift stehen. Und die 17-jährige Freundin des Toten verschwand am Freitag kurz vor ihrer Aussage spurlos aus dem Landgericht.

Laut Schanz hatten sich die beiden Männer und die junge Frau nach durchzechter Nacht mit Alkohol und Drogen im Steintorviertel dazu entschlossen, in B.s Wohnung weiterzutrinken und Crack zu rauchen. „Mit der letzten oder der ersten Stadtbahn“ seien die Drei zur Schulenburger Landstraße gefahren, der 30-Jährige wohnte gegenüber der Haltestelle Fenskestraße. Gleich zu Beginn des zweiten Prozesstages stellte Anwalt Schanz klar, dass die Aussage seines Mandanten bei mehreren Treffen „mosaikartig rekonstruiert“ worden sei. Eigentlich habe B. kaum noch Erinnerungen.

Gemeinsam Wodka, Bier und Crack konsumiert

Nach der Rückkehr aus der Innenstadt kauften die Drei am Kiosk vor B.s Wohnung noch eine große Schnapsflasche, „der weitere Verlauf ist nur noch bruchstückartig in Erinnerung“, sagte Schanz. Allerdings sollen alle weiter Wodka, Bier und Crack konsumiert haben. Irgendwann habe der 29-Jährige dann B. gebeten, ihn und seine Freundin kurz allein zu lassen. Der 30-Jährige sei dann zunächst in sein Zimmer gegangen.

Staatsanwaltschaft sieht Mord aus Heimtücke

Die Staatsanwaltschaft geht ab hier davon aus, dass der 29-Jährige im Bett schlief, als B. plötzlich auf ihn einstach. Deshalb wirft sie dem Angeklagten Mord aus Heimtücke vor. Das Opfer soll noch einen Verteidigungsversuch unternommen und den Angreifer mit einem Messerstich am Oberkörper verletzt haben. Diese Angaben stützen sich offenbar auf die Aussage der jungen Freundin. Möglicherweise ist der 30-Jährige aber nur vermindert schuldfähig, da er zur Tatzeit deutlich betrunken war (3,07 Promille) und auch unter Drogeneinfluss stand.

Der tödliche Messerangriff ereignete sich am 29. Dezember 2018 gegen 9.30 Uhr in einer Wohnung an der Schulenburger Landstraße. Quelle: Christan Elsner

Heinz B. schilderte allerdings, dass er kurze Zeit später zurück ins Zimmer gerufen wurde. Beim Crack-Rauchen habe der 29-Jährige dann „immer hektischer und aggressiver“ nach etwas gesucht – vermutlich Drogen. „Plötzlich wurde mein Mandant von hinten angegriffen“, sagte Schanz. Im Gerangel habe B. einen Stich in die Brust erlitten, der 30-Jährige habe zur Verteidigung ein zweites Messer greifen können selbst dreimal zugestochen. Als die 17-Jährige die Männer trennte, habe sie einen Schnitt an der Hand erlitten. Sie und B. liefen blutverschmiert auf die Straße, dort brach der Angeklagte zusammen und lag tagelang im Koma.

Freundin verschwindet kurz vor Aussage

Mehr Aufschluss über den tatsächlichen Tatablauf erhofften sich alle Beteiligten von der 17-Jährigen. Diese war ebenfalls geladen und zunächst auch erschienen – dann aber kurz vor ihrer Zeugenaussage verschwunden. „Sie sagte, sie wollte nur eine rauchen“, berichtete ihr Betreuer, mit dem sie zusammen zum Gericht gekommen war. Womöglich habe sie es sich dann anders überlegt. Bis zum Abschluss des Verhandlungstages tauchte die 17-Jährige nicht mehr auf. Sie soll nun erneut vorgeladen werden. Der Prozess wird am 22. Juli fortgesetzt.

