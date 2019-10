Burgdorf

Tödlicher Unfall zwischen Dachtmissen und Hänigsen: Eine Person ist am Montagmorgen in ihrem Auto auf der L311 bei Burgdorf gestorben. Ersten Informationen zufolge kam sie gegen 8.20 Uhr plötzlich von der Fahrbahn ab. Die Person wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle.

Die Straße ist laut Feuerwehr noch etwa bis 10 Uhr voll gesperrt. Die Polizei bittet darum, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Dieser Artikel wird aktualisiert.

Von RND/ewo