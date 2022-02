Hannover

Nach dem schrecklichen Unfall mit zwei toten Jungen in Barsinghausen laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Die Polizei vernimmt zurzeit Beteiligte und Zeugen. Anhand der Angaben verdichtet sich weiter der Verdacht, der 39-jährige Fahrer eines Cupra Formentor und eine 39-jährige Audi-Fahrerin könnten sich ein verbotenes Straßenrennen geliefert haben. „Die Zeugenaussagen deuten darauf hin“, sagt Polizeisprecherin Natalia Shapovalova.

Gegenstand der Ermittlungen ist auch, inwieweit die beiden 39-Jährigen einander vor dem folgenschweren Unfall kannten – und ob es möglich ist, dass sie sich am vergangenen Freitag sogar zu einem illegalen Rennen verabredet haben könnten. Aktuell gibt es dafür keine Anhaltspunkte, heißt es von der Polizei: „Dazu liegen keine Erkenntnisse vor.“

Zeugen berichteten dagegen, dass der Cupra-Formentor-Fahrer sein Fahrzeug beschleunigt habe, während die Audi-Fahrerin ihn in einer lang gezogenen Kurve auf der Straße Kirchdorfer Rehr überholte. Die Autos seien dabei über einen längeren Zeitraum nebeneinander gefahren. Im Gegenverkehr stieß die 39-Jährige dann mit ihrem Wagen zunächst gegen den Mercedes eines 50-Jährigen, bevor sie frontal in den Nissan Qashqai einer vierköpfigen Familie krachte. In dem Fahrzeug saßen die beiden zwei und sechs Jahre alten Jungen, die bei dem Unfall am Freitagnachmittag getötet wurden.

Blutergebnisse liegen noch nicht vor

Gegen die beiden 39-Jährigen wird wegen fahrlässiger Tötung in zwei Fällen, Körperverletzung und wegen eines verbotenen Straßenrennens ermittelt. Ihnen waren nach dem Unfall Blutproben entnommen worden, um zu klären, ob sie unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen standen. Die Ergebnisse lagen am Montag noch nicht vor.

Von Britta Mahrholz