Hannover

Ein 59-jähriger Autofahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Hannover-Hainholz ums Leben gekommen. Nach Auskunft der Polizei war der Mann mit seinem Ford Fiesta am Montag gegen 14.55 Uhr auf dem Rehagen in Richtung Vinnhorster Weg unterwegs. Wahrscheinlich wegen plötzlicher gesundheitlicher Probleme verlor der Mann die Kontrolle über das Fahrzeug. Er kam mit seinem Auto von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Bordstein und prallte frontal gegen einen Baum.

Mehrere Ersthelfer begaben sich sofort zu dem Fahrzeug und zogen den Fahrer aus dem Auto. Die Wiederbelebungsversuche durch den hinzugerufenen Rettungsdienst und Ärzte im Krankenhaus blieben erfolglos.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass die gesundheitlichen Probleme und nicht der Unfall zum Tod führten. Andere Personen waren an dem Unfall nicht beteiligt.

Von Inga Schönfeldt