Langenhagen

Die Polizei ermittelt gegen den Busfahrer, der am Montagabend in Langenhagen am tödlichen Unfall beteiligt war. Bei dem Zusammenstoß mit einem Lkw kam eine junge Frau ums Leben, 14 weitere Personen wurden verletzt. Die Beamten werfen dem 45-Jährigen fahrlässige Tötung vor. Der Grund: An der Kreuzung Vinnhorster Straße/Brinker Straße war die Ampel ausgefallen, der Busfahrer hätte demnach warten müssen.

„Der 45-Jährige hätte dem Fahrer der Sattelzugmaschine Vorfahrt gewähren müssen“, sagt Polizeisprecherin Jessika Niemetz. Der 46-Jährige am Steuer des Lkw kam aus Richtung Hannover und war auf einer Hauptstraße unterwegs – das wiesen auch die Verkehrszeichen an den Ampelmasten aus. Diese gelten, sobald die Lichtsignale nicht funktionieren oder deaktiviert sind. Der voll besetzte Bus der Üstra-Linie 480 war auf der Brinker Straße von Langenhagen Richtung Godshorn unterwegs, auf der „Vorfahrt achten“ gilt.

Frau aus Bus geschleudert und getötet

Bei dem folgenschweren Unfall am Montagabend gegen 18.20 Uhr starb eine 29-jährige Insassin des Busses. Durch den Aufprall der Sattelzugmaschine gegen die Fahrerseite des Busses wurde die junge Frau auf der gegenüberliegenden Seite durch eine Fensterscheibe geschleudert. Obwohl weitere Passagiere und Ersthelfer sofort Reanimationsmaßnahmen durchführten, starb sie noch am Unfallort. Der Lkw-Fahrer und ein vierjähriges Mädchen aus dem Bus wurden schwer verletzt, elf weitere Personen erlitten leichte Blessuren.

Bei Verurteilung drohen fünf Jahre Haft

Bereits am Montagabend berichteten Zeugen, dass die Ampelanlage zum Unfallzeitpunkt nicht funktionierte. Andere schilderten sogar, sie habe seit Längerem nicht funktioniert. Die Gründe dafür sind unklar. Am Dienstagmorgen bestätigte die Polizei dann diese Beobachtungen und stützte sich dabei unter anderem auf Zeugenaussagen und Auswertungen der technischen Aufzeichnungen. Im Falle einer Verurteilung drohen dem Busfahrer laut Strafgesetzbuch bis zu fünf Jahre Haft. Unklar ist derzeit, ob die Stadt Langenhagen von dem unter Umständen tagelangen Ampelausfall wusste.

Von Peer Hellerling