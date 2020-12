Hannover

Die beiden 14-jährigen Mädchen, von denen bei einem schweren Bahnunfall eines ums Leben kam und eines schwer verletzt wurde, sind Schülerinnen der Sophienschule. Am Freitag hat sich der Leiter an die Schulgemeinschaft gewandt und diese von dem Vorfall vom Donnerstag nahe am Braunschweiger Platz unterrichtet. Die Neuntklässlerinnen und ein 16-jähriger Jugendlicher hatten den Entschluss gefasst, sich gemeinsam das Leben zu nehmen. Auch der 16-Jährige starb. An der Schule sind Psychologen im Einsatz.

„Wir sind tief betroffen und traurig“, heißt es in der Nachricht des Schulleiters, die der HAZ vorliegt. Mehrere Schulpsychologinnen des Regionalen Landesamtes für Schule und Bildung waren demnach zur Unterstützung am Freitag an der Sophienschule, auch am Montag sollen sie noch einmal vor Ort sein. Gleichzeitig werden in der E-Mail des Schulleiters Kontaktmöglichkeiten an die Hand gegeben, wenn psychologischer Rat nötig ist. Es gebe die unterschiedlichsten Arten, wie Kinder mit solch einer Nachricht umgehen. Schon am Donnerstag hatte der Schulleiter nach dem tödlichen Vorfall eine erste Botschaft herumgeschickt, in denen er allen „viel Kraft“ wünschte.

Spontan geplanter Trauermarsch fällt aus

Während der Gespräche mit den Schulpsychologen entstand bei den Schülern spontan der Wunsch, nachmittags zum Gedenken der getöteten Jugendlichen einen Trauermarsch von der Sophienschule zur Marienstraße zu veranstalten. Doch kurz vor dem geplanten Start wurde er aus noch unklaren Gründen abgesagt.

Ein Mädchen überlebt schwer verletzt

Die beiden 14-jährigen Mädchen und der 16-Jährige wurden am Donnerstagvormittag in Höhe des Braunschweiger Platzes von einer S-Bahn erfasst. Aufgrund der Umstände am Unfallort gingen Polizei und Feuerwehr rasch von einem Suizid aus. Eine Schülerin überlebte und kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Zugführer und die Insassen der S-Bahn wurden nach dem Vorfall seelsorgerisch betreut. Bereits am Donnerstagabend stellten Unbekannte die ersten Trauerkerzen am Aufgang zur Bahnbrücke auf.

Haben Sie Suizidgedanken? Dann wenden Sie sich bitte an folgende Rufnummern Diese Telefon-Hotline ist kostenfrei und 24 Stunden am Tag zu erreichen: 0800 - 111 0 111 oder 0800 - 111 0 222 0800 - 111 0 333 (für Kinder / Jugendliche) Per Email oder Chat: unter www.telefonseelsorge.de

Von Tobias Morchner und Peer Hellerling