Tonnen statt Abfallsäcke: Bezirksrat will Modellprojekt in Döhren und Wülfel

Können die gelbe und blauen Säcke (für Leichtverpackungen und Altpapeier) zugunsten von Tonnen abgeschafft werden? Nach dem Willen des Bezirksrats soll in Döhren und Wülfel in einem Test herausgefunden werden, ob sich so zusätzlicher Plastikmüll vermeiden lässt. Ob die Stadt da mitmacht?