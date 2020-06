Tonnen statt Gelber Säcke? So diskutieren HAZ-Leser über die Pläne von Aha

Hannover

Entsorgen die Hannoveraner ihren Verpackungsmüll künftig in gelben Tonnen statt in gelben Säcken? Das jedenfalls sehen Pläne des Abfallentsorger Aha vor, über die in der kommenden Woche der Abfallwirtschaftsausschuss der Region berät. Für die Landeshauptstadt wäre eine Umstellung zum Jahr 2023 möglich, im Umland erst zwei Jahre später – hier laufen die Verträge mit dem Privatunternehmen Remondis noch bis Ende 2024. Die HAZ-Leser haben durchaus unterschiedliche Meinungen zu dem Thema und diskutieren auf Facebook.

Lesen Sie auch: Aha will gelbe Säcke in Hannover abschaffen

Anzeige

„Keine Igel und Katzen und Fliegen“

Wir sind schon lange für die gelbe Tonne. Das hätte einfach einige Vorteile. Kein Sammeln von vollen Säcken, keine Säcke, die wegen jeder Kante gleich aufreißen. Keine Igel und Katzen und Fliegen die dran können..

Weitere HAZ+ Artikel

Nikita Navajo

„Wir dürfen keinen Unterstand bauen“

Ich halte blaue/gelbe Tonnen für sinnvoll. Problem ist, ich wohne in einer Straße, deren Häuserfront unter Denkmalschutz steht. Leider dürfen wir keinen Unterstand für Mülltonnen bauen. Die Tonnen jedes Mal aus dem Keller zu holen ist auch nicht so einfach.

Tobias Frewer

„Bitte eine Tonne!“

Bitte eine Tonne! Das Zwischenlagern von stinkenden Müllsäcken ist grausam! Versuche Müll zu vermeiden, aber es fällt halt immer mal was an und es dann lang und breit auszuwaschen, dass es nicht stinkt, würde mega Wasser verschwenden ...

Sandra Rother

„Vorteil der Sauberkeit“

Ich begrüße diese Maßnahme, der Vorteil der Sauberkeit ist im Artikel schon beschrieben worden. Außerdem ist die Beschaffung der gelben Säcke schwierig geworden, da nicht alle Supermärkte diese zur Verfügung stellen beziehungsweise bei der Vergabe sehr kleinlich sind.

Werner Santelmann

„Für jeden Becher einzeln laufen?“

Das war mal wieder eine Idee von Leuten, welche ihre Tonnen direkt vor der Tür stehen haben. Bei uns sind die, für den ganzen Block zusammen, an einem Platz aufgestellt. Je nach Wohnung etwa 100 bis 200 Meter entfernt. Sollen wir für jeden Joghurtbecher da in Zukunft einzeln hin laufen ? Das wird kaum jemand machen, genau so wenig, wie die meisten sich dafür eine eigene Logistik in ihren kleinen Wohnungen aufbauen können. Wenn ich mir anschaue, wieviele gelbe Säcke montags bei uns vor den Türen stehen, dann kann man außerdem sicher sein, dass auf dem Abstellplatz nicht annähernd genug Platz vorhanden ist. Das Ende vom Lied wird sein, dass die meisten recyclingfähigen Abfälle wieder im Restmüll landen werden.

Lutz Jansen

„Der Platz ist nicht überall vorhanden“

Wir möchten uns nicht noch mehr Tonnen vor die Haustür stellen müssen! Der Platz dafür ist nicht überall vorhanden und schön sieht das auch nicht aus! Das System soll kunden- und nicht nur anbieterfreundlich sein!

Kerstin Rust

„Das wäre Tonne Nummer 4“

Das wäre dann Tonne Nummer 4 vor unserem Haus. Tonne 5 könnte eine für Elektroschrott sein. Hat jemand einen Vorschlag für die sechste und siebte Tonne?

Jürgen Zahn

Lesen Sie auch

Von HAZ