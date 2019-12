Torfrock feiert die 30. „Bagaluten Wiehnacht“ im Capitol

Hannover

Die Vorfreude ist groß. Bereits in der Bahn auf dem Weg zum Capitol herrscht heitere Stimmung: Fans trällern lauthals Torfrock-Lieder: „Wir saufen den Met bis keiner mehr steht“. – Das könnte eine leichte Vorahnung auf den weiteren Verlauf des Abends sein.

Wer die Trinkhörner nicht in der Hand hält, trägt sie auf einem Wikingerhelm auf dem Kopf. Zur Feier des Tages leuchten die Hörner sogar. Das Bier und Met fließen, während der Opener René Shades und Band Pop-Rock-Country-Sound spielen. In diesem Jahr hat der Bassist der dänischen Hardrock-Band Pretty Maids sein Solo-Debüt herausgebracht. Die Torfrock-Meute nickt zurückhaltend, aber zustimmend mit dem Kopf zur Musik und klatscht hier und da im Takt. Beim Cover von „99 Luftballons“ lassen sie sich nicht lumpen und singen mit.

Torfrock-Fans sind textsicher

Und dann die Bescherung: Die Torfrocker um Frontmann Klaus Büchner läuten ihre „Bagaluten Wiehnacht“ mit dem Song „Feste“ ein, dicht gefolgt von „Freie Bahn mit Marzipan“. Auch bei „Presslufthammer B-B-Bernhard“ ist das Publikum textsicher. Es ist das 30. Jubiläum dieser Weihnachtskonzertreihe, verkündet Sänger Klaus Büchner. „Da kannste dir ausrechnen, dass ich `n bisschen über 40 bin“, scherzt der 71-Jährige und hat die Lacher auf seiner Seite.

Mit Melone und Sakko gekleidet singt die Synchronstimme von Werner nicht nur den zugehörigen Titelsong zum Werner-Film „Beinhart“, sondern spielt ab und an auch Fagott oder grunzt wie ein Schwein für das Lied „Wildsau“. Während des Gitarrenwechsels trägt Klaus Büchner humoristische Weihnachtsgedichte im Torfrock-Stil vor. „Ich brauche das als Künstler“, meint das Gründungsmitglied augenzwinkernd.

„Leise pieselt das Reh“ – Weihnachten nach Torfrock-Art

Das andere Gründungsmitglied Raymond Voss fehlt an diesem Abend. Seinen Platz an der Gitarre nimmt Volker Schmidt ein, der sonst am Bass spielt. Sven Berger springt deshalb am Bass ein. Am Schlagzeug sitzt Stefan Lehmann. Während die Saiteninstrumente ihre Soli spielen, tritt Sänger Klaus Büchner aus dem Scheinwerferlicht zurück. Das norddeutsche Vierergespann spielt routiniert ein Set aus Fan-Lieblingen wie „Rollo, der Wikinger“, „Hey Joe“ und „Volle Granate, Renate“ und präsentiert ihr neuestes Werk „Revangsche“.

Beim weihnachtlichen „Leise pieselt das Reh“, „Fischmarkt im Dezember“ und „Butterfahrt“ recken sich die Pommesgabeln und Becher in die Höhe und es wird aus voller Kehle mitgegrölt. Manch einer pogt Arm in Arm mit seinen Kumpels oder versucht sich an der Luftgitarre. Nach fast zweistündiger Weihnachtsfeier auf Wikinger-Art werden die Torfrock-Klassiker auch auf dem Heimweg noch lautstark geschmettert.

Von Lisa Eimermacher