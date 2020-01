In der Südstadt von Hannover ist am Sonnabend die Leiche einer 23-jährigen Frau entdeckt worden. Nach HAZ-Informationen stammt das Opfer wie auch der Verdächtige aus Dessau. Der 34-Jährige hatte sich am Sonntag der Polizei gestellt, am kam der Mann in Untersuchungshaft. Ihm wird Totschlag vorgeworfen.