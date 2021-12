Hannover

Am Dienstagnachmittag hatten Feuerwehrleute den Leichnam einer Frau in einer Wohnung in Groß-Buchholz entdeckt. Wie die Polizei Hannover am Mittwoch mitteilt, handelt es sich bei der Person um die 86-jährige Bewohnerin.

Zeugen hatten in dem Mehrfamilienhaus an der Weidetorstraße gegen 16.45 Uhr das Signal eines Rauchwarnmelders sowie Brandgeruch wahrgenommen und Feuerwehr sowie die Polizei alarmiert. Währenddessen verständigten Nachbarn einen 47-jährigen Angehörigen, der noch vor den Einsatzkräften an der Wohnung war. Er fand die bewusstlose Seniorin.

Ermittlungen zur Todesursache dauern an

„Trotz der versuchten Rettung konnte ein Notarzt nur noch den Tod der Seniorin feststellen“, sagt ein Sprecher der Polizeidirektion Hannover. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen.

Die Brandermittler gehen inzwischen davon aus, dass die Kleidung der Frau Feuer gefangen hat und sie dadurch tödliche Verletzungen erlitt. Wie genau es zu dem Unglück kam, ist allerdings noch unklar. Deswegen dauern die Ermittlungen zur Brand- sowie zur Todesursache weiter an. Eine Fremdeinwirkung gilt derzeit als unwahrscheinlich, teilt die Polizei mit.

