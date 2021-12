Wolfsburg

Im Fall des Leichenfunds an der Braunschweiger Straße in Wolfsburg haben die Ermittler die Vernehmungen vorerst abgeschlossen. Zuletzt seien nur wenige neue Hinweise eingegangen. „Weitere Ergebnisse der Obduktion bleiben abzuwarten“, so Polizeisprecherin Melanie aus dem Bruch.

Obduktion ergibt keinen Aufschluss über Todesursache

Eine Spaziergängerin hatte den Toten am 11. November in einem Gebüsch zwischen der Röntgenstraße und der Theaterzufahrt gefunden. Die Identität des Mannes konnte die Polizei schnell klären – es handelte sich um einen 46-Jährigen aus Hannover, der dort ohne feste Wohnanschrift lebte. Er soll sich aber auch regelmäßig in Wolfsburg aufgehalten haben. Die Umstände seines Todes sind unklar. Die Obduktion in der Medizinischen Hochschule Hannover konnte keinen Aufschluss über die Todesursache geben. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen. Neben einer natürlichen Todesursache kommt auch ein Verbrechen in Frage.

Wer hat den 46-Jährigen gesehen? Wenige Tage nach dem Leichenfund veröffentlichte die Polizei Wolfsburg Bilder des Verstorbenen. Quelle: Polizei Wolfsburg

Die Polizei hatte fünf Tage nach dem Leichenfund Bilder des Mannes veröffentlicht, mit denen nach Kontaktpersonen und Zeugen gesucht wurde. Die Ermittler versuchen herauszufinden, wo sich der 46-Jährige vor seinem Tod aufgehalten hat und mit wem er Kontakt hatte. „Wir hoffen natürlich, dass sich immer noch jemand meldet, der die Ermittlungen voranbringt“, so aus dem Bruch.

Von Christian Opel