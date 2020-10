Hannover

Zwei Tage nach dem gewaltsamen Tod eines 48-jährigen Familienvaters in Hannover-Bemerode kommen immer mehr erschreckende Details ans Licht. Die 47-jährige Ehefrau soll ihren Mann nachts im Schlaf erstochen haben. Das hat jetzt die Staatsanwaltschaft Hannover mitgeteilt. Demnach steht die Frau nach den bisherigen Vernehmungen und der Spurensicherung am Tatort unter dringendem Mordverdacht. Am Donnerstagabend gab ein Gericht den Antrag der Staatsanwaltschaft auf einen Haftbefehl statt. Die 47-Jährige wurde nach ihrer vorläufigen Festnahme nun im Polizeigewahrsam auch offiziell verhaftet und sitzt jetzt in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft.

Keine Abwehrspuren: 48-Jähriger starb an Stichverletzung im Liegen

Der 48-jährige Ehemann war am Mittwochvormittag von einem der drei gemeinsamen Kinder tot in der Wohnung an der Straße Brockfeld gefunden worden. Eine Obduktion ergab: Eugen S. starb an einer Stichverletzung in den Oberkörper. „Es gab bei der Obduktion keinerlei Hinweise auf Gegenwehr oder Abwehrspuren“, berichtet Oberstaatsanwalt Thomas Klinge. Vielmehr deutet laut Klinge die Spurenlage darauf hin, dass der Mann im Liegen erstochen wurde. „Nach ersten Erkenntnissen wurde dem schlafenden Mann etwa gegen 2 Uhr morgens mit einem Messer einmal in die Brust gestochen“, berichtet Klinge.

Was der Oberstaatsanwalt ebenfalls mitteilt: „Nach den kriminaltechnischen Untersuchungen kommt bislang nur die Ehefrau als Mörderin in Frage.“ Es seien am Tatort mehrere Gegenstände gesichert worden, die als Tatwaffe infrage kommen. Das müsse nun aber durch weitere Untersuchungen genauer geprüft werden.

Ehefrau bestreitet die Tat – Nachbarn berichten von Streitereien

Trotz der belastenden Spurenlage gibt es von der 47-jährigen Frau bislang noch kein Geständnis. „Sie hat viel erzählt, aber sie bestreitet die Tat“, sagt Klinge. Um ihr den Mord nachzuweisen, kommt auf die Staatsanwaltschaft nun offenbar jede Menge Arbeit zu. „Bislang sind alle Untersuchungsergebnisse vom Tatort und den Befragungen nur vorläufige Erkenntnisse, die Ermittlungen wurden ja gerade erst aufgenommen“, sagt Klinge.

Zu möglichen Hintergründen oder einem Mordmotiv möchte er sich deshalb derzeit noch nicht äußern. Anwohner und Nachbarn des deutsch-russischen Ehepaares hatten unmittelbar nach der Gewalttat übereinstimmend von regelmäßigem Alkoholmissbrauch des Mannes und von lauten Streitereien erzählt. Die Staatsanwaltschaft bestätigt diese Informationen bislang nicht. „Die Hintergründe und mögliche Motive müssen erst noch umfangreich ermittelt werden“, sagt Klinge.

Die Staatsanwaltschaft hat nun ein halbes Jahr Zeit, um weitere Details zu klären. „Sechs Monate nach dem Beginn der Untersuchungshaft sollte die Hauptverhandlung begonnen haben“, berichtet Klinge. In diesem Fall sei er zuversichtlich. Zeitraubende Vorgänge wie etwa die Prüfung einer möglichen Schuldunfähigkeit der mutmaßlichen Mörderin zeichnen sich demnach bislang nicht ab. Von Alkoholeinfluss zum Tatzeitpunkt ist dem Oberstaatsanwalt bislang ebenfalls nichts bekannt.

Von Ingo Rodriguez