Unter den drei Verdächtigen, die den Tod eines 48-Jährigen am Marstall in Hannover verschuldet haben sollen, ist eine 13-Jährige. Laut Polizei konnten das Mädchen und ein 24-Jähriger am Wochenende ausfindig gemacht werden. Ein 19-Jähriger sitzt bereits in Untersuchungshaft.