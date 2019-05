Toter aus der Ihme: Polizei geht von Unglücksfall aus

Hannover

Die Polizei hat die Umstände des Todes eines 36-jährigen Mannes aus Hannover geklärt, dessen Leiche am Sonntagmorgen aus der Ihme geborgen worden war. Bei der Obduktion wurden keinerlei Hinweise auf ein Gewaltverbrechen festgestellt. Deshalb gehen die Ermittler von einem Unglücksfall aus.

Passanten hatten den leblosen Körper des Mannes gegen 10 Uhr am Peter-Fechter-Ufer entdeckt und die Polizei alarmiert. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Wie lange der 36-Jährige im Wasser gelegen hat, ist unklar. Nach HAZ-Informationen war er am Sonnabend auf dem Punk in Drublic-Festival auf dem Faustgelände gewesen, bei dem unter anderem Bad Religion und NOFX aufgetreten waren. Was er nach dem Ende der Konzerte gemacht hat, ist unklar.

