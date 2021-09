Hannover

Die Polizei hat die Identität des getöteten Mannes aus Hannover-Ledeburg geklärt. Wie die Beamten auf HAZ-Anfrage mitteilten, handelt es sich um einen 38-Jährigen. Ein Mieter eines Mehrfamilienhauses hatte den leblosen Unbekannten am Montagabend gegen 23.30 Uhr im Treppenhaus entdeckt.

Nach Angaben von Behördensprecher Marcus Schmieder war der Ivorer zu Besuch bei einem Familienmitglied in dem Haus an der Friedrich-Klug-Straße. Normalerweise lebte der 38-Jährige in Italien. „Wir gehen weiterhin von einem tragischen Unfall in Form eines Sturzes aus“, sagt Schmieder.

Tödliche Schnittverletzungen

Anzeichen für eine mögliche Alkoholisierung gebe es bis dato nicht. Der 45-jährige Mieter aus Ledeburg fand den Mann im Eingangsbereich, der Ivorer hatte tödliche Schnittverletzungen an einer beschädigten Glasscheibe erlitten. Reanimationsversuche verliefen erfolglos.

Von Peer Hellerling