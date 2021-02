Hannover

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft sind abgeschlossen, der Anklagevorwurf lautet: heimtückischer Mord. Gut drei Monate nachdem eine Frau in Hannover-Bemerode ihren 48-jährigen Ehemann erstochen haben soll, gibt es zwar weiterhin kein Geständnis. Trotzdem hat die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben: Die Tatverdächtige soll demnach ihrem schlafenden Mann in der Nacht eine 15 Zentimeter lange Messerklinge in den Oberkörper gerammt haben. Das teilte am Montag die Staatsanwaltschaft mit.

Stich Klinge ging durch den Herzbeutel

„Die Akte liegt jetzt beim Landgericht Hannover, die Anklage wurde zugestellt“, berichtete Oberstaatsanwalt Thomas Klinge auf Nachfrage der HAZ. Mit dem Beginn der Hauptverhandlung ist demnach für März oder April zu rechnen. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft seien abgeschlossen.

Nach Klinges Angaben soll dem mutmaßlichen Mord ein Streit vorangegangen sein. Der 48-jährige Mann habe sich dann offenbar ohne böse Erwartungen schlafen gelegt. Gegen 2 Uhr soll die zum Tatzeitpunkt 47-jährige Ehefrau dem Schlafenden den Mund zugehalten und mit einem Messer wuchtig zugestochen haben. „Um ihn zu töten: Der Stich ging durch den Herzbeutel“, nannte Klinge Einzelheiten der Obduktion und der kriminaltechnischen Untersuchungen.

Demnach gab es keinerlei Anzeichen von Gegenwehr. Ähnliches hatte die Staatsanwaltschaft bereits zwei Tage nach dem Gewaltverbrechen mitgeteilt und die Ehefrau verhaftet. Schon nach den ersten Ermittlungen kam demnach nur sie als Täterin infrage.

Der 48-jährige Eugen S. war am 20. Oktober von einem der drei gemeinsamen Kinder tot in der Wohnung an der Straße Brockfeld gefunden worden. Nachbarn hatten unmittelbar nach der Tat von regelmäßigen Streitereien des deutsch-russischen Ehepaares berichtet. Dies kann die Staatsanwaltschaft zumindest als möglichen Hintergrund für den mutmaßlichen Mord sowie den vorangegangen Streit aber noch nicht bestätigen. Denn: Laut Oberstaatsanwalt Klinge streitet die Angeklagte weiterhin alles ab.

Sie sitzt nun schon seit Ende Oktober in Untersuchungshaft. Es gibt aber immer noch kein Geständnis der mutmaßliche Mörderin. Laut Staatsanwaltschaft behauptet die Tatverdächtige immer noch, ihren Ehemann erst gefunden zu haben, als dieser bereits tot gewesen sei. Der Todesfall tue ihr sehr leid.

Von Ingo Rodriguez