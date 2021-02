Hannover

Ein 36 Jahre alter Mann ist am Mittwoch in seiner Wohnung im hannoverschen Stadtteil Stöcken ums Leben gekommen. Zeugen hatten ihn leblos in seinem Bett in dem Gebäude am Alveser Weg entdeckt und die Hilfskräfte gerufen. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass es in der Wohnung zu einem Brand oder einer Verpuffung gekommen war. Der 36-Jährige war an den Folgen gestorben. Die Polizei vermuten ein Unglück als Ursache.

Zeugen alarmierten die Polizei und die Feuerwehr, nachdem sie am Mittwoch gegen 11. 30 Uhr den Mann leblos in seinem Bett liegend entdeckt hatten. Als die Helfer die Räume betraten, bemerkten sie Brandrauch und Ruß in den Zimmern. Ein Notarzt konnte vor Ort nur den Tod des Mannes feststellen.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Brandermittler der Polizei untersuchten am Donnerstag die Wohnung. Sie kamen zu dem Schluss, dass der 36-Jährige möglicherweise seinen Herd versehentlich angeschaltet gelassen hatte und dadurch Küchengeräte auf den Herdplatten in Brand geraten waren. Dadurch entwickelten sich giftige Rauchgase, die dann zum Tod des 36-Jährigen führten. Da die Wohnungstür und alle Fenster geschlossen waren, war die Sauerstoffzufuhr unterbrochen und das Feuer erlosch von allein.

Von Tobias Morchner