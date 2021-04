Hannover

Die Staatsanwaltschaft Hannover ermittelt im Fall des in Blomberg getöteten Hannoveraners gegen einen Verdächtigen aus dem näheren Umfeld des Opfers. „Es hat in diesem Zusammenhang eine Festnahme gegeben, der Verdächtige sitzt in Untersuchungshaft“, sagte Oberstaatsanwalt Thomas Klinge. Der mutmaßliche Täter sei in Hameln festgenommen worden. Strafverfolgungsbehörde für die Rattenfängerstadt ist die Staatsanwaltschaft in Hannover.

Opfer stammt aus Hannover

Spaziergänger hatten am 13. Dezember in einem Waldstück bei Blomberg in Nordrhein Westfalen die Leiche eines 42-Jährigen entdeckt. Der Mann war offenbar erstochen und in dem Wald abgelegt worden. Die Identifizierung des Toten war zunächst schwierig. Schließlich gelang es den Ermittlern im Januar als einen 42 Jahre alten, schwedischen Staatsbürger zu identifizieren, der in Hannover gelebt hat und der familiäre Bezüge nach Hameln gehabt hatte. Die Polizei durchsuchte anschließend mehrere Wohnungen in Niedersachsens Landeshauptstadt und in Hameln.

Hintergründe der Tat unklar

Wie die Ermittler auf die Spur des Verdächtigen gelangt sind, konnte Oberstaatsanwalt Klinge am Montag noch nicht sagen. „Auch die Hintergründe der Tat sind noch vollkommen unklar“, sagt der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Der Verdächtige selbst hat zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen bislang keine Angaben gemacht.

Von Tobias Morchner