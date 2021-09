Hannover

Es ist auffällig, und es ist ziemlich neu: Seit Anfang 2019 kommen immer häufiger Jugendlichen und junge Erwachsenen mit Dutzenden von Schimpfwörtern, Zuckungen, Grimassen und scheinbar unkontrollierten Ausbrüchen in die Tourette-Ambulanz der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH). Seit knapp drei Jahrzehnten leitet die Neurologin und Psychiaterin Kirsten Müller-Vahl diese Spezialambulanz.

Symptome sind ähnlich wie bei Youtuber Jan Zimmermann

So auffällig wie die Zunahme der jungen Patienten ist auch das Krankheitsbild. „Wir beobachten viele Patienten mit sogenannten funktionellen Störungen mit Zuckungen und Lautäußerungen, die dem Tourette-Syndrom zwar in gewisser Weise ähneln, aber eindeutig auf psychische Ursachen zurückzuführen sind“, so die Neurologin.

Und diese Häufung an funktionellen Störungen geht zeitlich einher mit dem Aufstieg eines jungen Youtubers: Jan Zimmermann spricht in seinem Kanal „Gewitter im Kopf“ über sein Leben mit dem Syndrom – und ist ziemlich erfolgreich damit. „Er tut das mit sehr ausfahrenden und verkrampfenden Armbewegungen, starken Grimassen und etlichen Schimpfwörtern und Beleidigungen“, beschreibt Müller-Vahl.

Tim (links) und Jan betreiben die YouTube-Kanal „Gewitter im Kopf - Leben mit Tourette“. Quelle: privat

Genau diese „Tourette-ähnlichen“ Symptome weisen auch viele der Patienten auf, die in den vergangenen zwei Jahren in die Sprechstunde gekommen sind. „Wir haben uns natürlich zahlreiche Videos von Jan Zimmermann genau angeschaut“, sagt Müller-Vahl. So sei anzunehmen, dass bei ihm in der Tat ein Tourette-Syndrom besteht.

Allerdings zeiht er in den meisten seiner Videos eine Vielzahl von Symptomen gezeigt, die für diese Erkrankung unbekannt sind. „Zusätzlich besteht der Eindruck, dass gerade die Verhaltensweisen besonders oft wiederholt werden, die viele Klicks bringen, daher ist sein Auftritt wohl auch ein stückweit Schauspielerei“, sagt Müller-Vahl.

Jugendliche übernehmen Schlüsselworte

So kenne sie keinen Patienten mit Tourette-Syndrom, der mehr als fünf oder sechs Schimpfwörter ausrufe – bei Jan Zimmermann seien es aber mehrere Dutzend. „Außerdem treten bei Tourette-Erkrankten die Symptome nicht derart situationsabhängig auf“, betont die Professorin. Das heißt, dass einer korpulenten Person auf der Straße nichts Entsprechendes nachgerufen wird. Und auch der Mülleimer lande nicht auf dem Kopf der Mutter, nur weil diese Sohn oder Tochter mit dem Herunterbringen beauftragt habe.

Die jungen Patienten in ihrer Sprechstunde würden aber genau diesen Schemata folgen. „Sie nutzen auch Schlüsselworte aus den Videos wie ,Bombe‘, ‚Pommes‘, ‚fliegende Haie‘ oder ‚du bist hässlich`“, meint Müller-Vahl. Durch das Betrachten des Kanals übernehmen die Jugendlichen die Symptomvielfalt, die der Youtuber anbietet – und entwickeln eine funktionelle Störung mit „Tourette-ähnlichen“ Symptomen, wie sie sie nennt.

„Typische Tourette-Tics zu Beginn der Erkrankung sind aber Geräusche wie Hüsteln und Zuckungen wie Augenbewegungen oder leichte Grimassen“, erklärt die Medizinerin. Zudem komme das Syndrom nicht über Nacht. „Ein Tourette-Syndrom entwickelt sich langsam über Jahre.“

Habe ich Tourette? Immer mehr Jugendliche suchen die Spezial-Ambulanz an der MHH auf. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Ist Tourette ein Social-Media-Phänomen?

Gegen „echtes“ Tourette spreche auch, dass der Youtuber – und ebenso viele der vermeintlich betroffenen Personen – ihrer Erkrankung einen Namen geben sowie Schimpfwörter und Beleidigungen mit erkennbar veränderter Stimme ausrufen. „Das sind Symptome, die als Tourette-Anzeichen in der Wissenschaft unbekannt sind“, sagt die Medizinerin.

„Sich in den sozialen Medien mit „Tourette-ähnlichen“ Symptomen zu präsentieren, ist bei jungen Menschen offenbar gerade sehr beliebt“, sagt Müller-Vahl. Youtuber und Tik-Toker im englischsprachigen und skandinavischen Raum seien ebenfalls auf dem Vormarsch bei der Thematik.

„Die Jugendlichen schauen sich das immer wieder an, und vor allem jene mit psychischen Vorerkrankungen und aktuellen Belastungsfaktoren übernehmen beim Gucken dann die Symptome.“ Das sei aber nicht unkritisch: Was zunächst vielleicht lustig aussehe, entwickle sich rasch zu einer psychischen Erkrankung.

Was ist Tourette? Das Gilles de la Tourette-Syndrom ist eine neuro-psychiatrische Erkrankung, die durch das gemeinsame Auftreten von motorischen und vokalen Tics gekennzeichnet ist. Tourette beginnt oft mit motorischen Tics: Die Kinder zwinkern mit den Augen, schneiden Grimassen oder vollführen ruckartige Bewegungen mit dem Kopf. Zwei bis drei Jahre später folgen vokale Tics wie Räuspern, Hüsteln oder Schniefen. Die Ursachen sind bislang nur ansatzweise erforscht. Experten gehen davon aus, dass es zum größten Teil genetisch veranlagt ist. So ist das Tourette-Risiko für Kinder, deren Eltern das Syndrom haben, zehn- bis hundertmal höher als für Kinder ohne Tourette-Syndrom in der Verwandtschaft. Wissenschaftler vermuten, dass bei Tourette-Patienten auf Grund einer Gehirnreifungsstörung die Bewegungskontrolle gestört ist. Untersuchungen haben ergeben, dass die einzelne Bereiche des Gehirns der Betroffenen anders ausgebildet oder durchblutet sind als entsprechende Bereiche des Gehirns von gesunden Menschen. Jungen sind viermal so oft betroffen wie Mädchen. Experten schätzen, dass rund ein Prozent der Menschen weltweit ein Tourette-Syndrom entwickeln – in Deutschland sind es derzeit ungefähr 800 000 Menschen.

Suche nach Anerkennung

Rund 50 Jugendliche und junge Erwachsene werden derzeit an der MHH behandelt, „viele von ihnen haben auch Angststörungen, depressive Symptome oder zeigen eine gewisse psychische Labilität.“

Manche suchten mit der Symptomatik auch Anerkennung. „Wer als Außenseiter plötzlich mit Tourette-ähnlichen Symptomen in die Klasse kommt, wird endlich gesehen.“ Und mit so einer Erkrankung habe man zuweilen auch so etwas wie einen Freifahrtschein. „Man kann tun und sagen, was man möchte, das hat eine Anziehung für junge Menschen.“

In einigen Fällen diagnostizieren Müller-Vahl und ihr Team bei diesen Jugendlichen zusätzlich zu der funktionellen Störung auch ein „richtiges“ Tourette-Syndrom.

„Symptome im Keim ersticken“

Die Professorin sieht in dem Phänomen eine durch soziale Medien ausgelöste Form einer „Massenhysterie“ wie sie bisher nicht beobachtet wurde. Ein Fachkongress im Oktober widmet sich einen Tag lang nur diesem Thema. „Wir wünschen uns eine offene Diskussion, um diese Symptome im Keim zu ersticken.“

Von Susanna Bauch