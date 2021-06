Hannover

Mit einem Stadtführer durch Hannover schlendern und sich Wissenswertes über die Stadt anhören – das wird in den kommenden Tagen wieder möglich sein. Hannovers Marketing und Tourismus Gesellschaft (HMTG) bietet Stadtspaziergänge und Rundfahrten mit dem Rad an. Ab 11. Juni werden voraussichtlich wieder die roten Hop-on-Hop-off Busse durch Hannover fahren. Tickets müssen vorab gebucht werden unter der Webadresse www.visit-hannover.com/stadttouren oder telefonisch unter (0511) 12 34 51 11. „Während der Führung ist eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen“, teilt die HMTG mit.

Am Freitag, 4. Juni, startet um 16 Uhr ein Stadtspaziergang durch Innen- und Altstadt. Am Sonnabend, 5. Juni, lädt das Tourismus-Büro ab 14 Uhr zu einer Rundfahrt mit dem Rad ein. Am Sonntag, 6. Juni, beginnt um 14 Uhr ein Rundgang durch die Herrenhäuser Gärten.

Auch das Neue Rathaus am Trammplatz ist seit Montag, 31. Mai, wieder für Besucher geöffnet, wenn auch unter Auflagen. Die Stadtmodelle in der Eingangshalle sind zugänglich, ebenso die Ausstellungen im Bürgersaal. Die Zahl der Besucher wird begrenzt. Zutritt sei nur Menschen mit medizinischer Maske gestattet, teilt die Stadt auf Nachfrage der HAZ mit. „Die Aufenthaltsdauer ist auf 45 Minuten begrenzt“, heißt es vonseiten der Stadt. Offen sei noch, wann der beliebte Schrägaufzug zur Rathauskuppel wieder in Betrieb genommen werde.

Die Tourismus-Information am Ernst-August-Platz 8 ist derzeit Montag bis Freitag von 10 bis 15 Uhr sowie am Sonnabend von 10 bis 14 Uhr geöffnet.

Von Andreas Schinkel