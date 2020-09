Linden

Früher wurden sie durch den Begriff „Butjer“ beleidigt – später machten sich die Lindener die Bezeichnung zu eigen. „Butjer steht eigentlich für kleine Jungs“, erklärt Monika Kossen-Hirth, die regelmäßig Linden-Interessierte durch den Stadtteil führt. „Hannoveraner gebrauchten das Wort aber, um die Anwohner Lindens zu verschmähen.“ Denn als Hochglanzviertel galt Linden lange Zeit nicht. Ganz im Gegenteil: In Linden tummelten sich die Arbeiter und Menschen mit Migrationshintergrund – für viele damals ein Grund, den Stadtteil abzulehnen.

Corona-Pause ist vorbei

Heute genießt Linden einen deutlich besseren Ruf: als Viertel der Studierenden, der individuellen Ladenkonzepte und der Partyszene. Wie es zu dieser Entwicklung kam, erklärt Kossen-Hirth bei ihren Stadtteilführungen durch Linden-Nord. Wegen der Corona-Pandemie mussten die Rundgänge mehrere Monate aussetzen – doch diese Pause ist nun vorbei.

Mit Blick auf den alten Bunker: Eine Station des Rundgangs ist das Quartier rund um den Pfarrlandplatz. Quelle: Robert Ortmann

Tipps auch von Teilnehmern

„Worüber ich in meinem Rundgang spreche, was ich zeige und wo ich entlang führe, entscheide ich selbst“, sagt Kossen-Hirth, die im Auftrag der Hannover Marketing und Tourismus GmbH unterwegs ist. „Das Wissen über Linden eigne ich mir an – aber auch die Teilnehmer des Rundgangs haben mir schon tolle Tipps gegeben.“ Denn nicht nur Touristen begeben sich auf den Stadtteilrundgang durch Linden. Auch Hannoveraner entdecken dabei ihre gewohnte Umgebung wieder neu. Und das lohnt sich.

Mit Maske und Mindestabstand: Die Tour führt auch am Ihmeufer entlang. Quelle: Robert Ortmann

Einblicke bereiten Freude

„Obwohl ich in Döhren wohne, habe ich Linden noch nicht ausreichend erkundet“, berichtet Erika Ruhnke, die an der Führung in ihrem elektrischen Rollstuhl teilnimmt. Die neuen Einblicke in Lindens Geschichte bereiten ihr viel Freude. Doch die Tour zeigt auch: Viele Bereiche sind Menschen mit Behinderung noch nicht zugänglich. Immerhin kennt die Stadtführerin kurze behindertengerechte Umwege. „Die Fahrt mit dem Rollstuhl durch Hannover kann ziemlich abenteuerlich sein“, erzählt Ruhnke. „Aber ich lasse mich nicht ausgrenzen.“

Leidenschaft für Goethe-Texte?

Woher hat der Küchengartenplatz seinen Namen? Und steckt hinter dem Kulturzentrum Faust wirklich eine Leidenschaft für Goethes Texte? Auf diese und andere Fragen erhalten Ruhnke und die vier weiteren Teilnehmer der Tour Antworten.

Früher die Städtischen Bäder, heute das Theater am Küchengarten: Hier startet die Tour durch Linden. Quelle: Robert Ortmann

Los geht es vor dem Theater am Küchengarten, später gibt es Einblicke in das Ihme-Zentrum, das viele nur von außen kennen. Vorbei am Faust-Gelände führt der Spaziergang dann in Richtung Limmer. „Ich passe meine Touren auch mal individuell an die Gruppe an – je nachdem, was die Leute sich gern anschauen möchten“, sagt Kossen-Hirth. Aus ihrer Tasche kramt die Stadtführerin immer mal wieder alte Aufnahmen. Sie zeigen, wie die Schauplätze vor mehr als 100 Jahren aussahen. Das dürfte auch alteingesessene Hannoveraner überraschen.

Linden besser verstehen

Der Rundgang lohnt sich für diejenigen, die sich für Stadtgeschichte interessieren. Wer selbst in Linden wohnt, wird wohl keine unbekannten Orte entdecken, dafür aber noch besser verstehen, wieso Linden so ist, wie es eben ist: bunt, weltoffen und individuell. Vorerst geht das allerdings nur mit Mund-Nasen-Schutz und bei einer Gruppengröße von maximal zehn Personen – von Nachteil ist das nicht.

Die nächste Stadtteilführung durch Linden gibt es am 11. September. Treffpunkt ist am Theater am Küchengarten, der Zeitpunkt steht noch nicht fest. Die maximal zweistündige Tour startet mit mindestens fünf Teilnehmern. Für Erwachsene kostet sie 12 Euro pro Person; Kinder bis 14 Jahre, Schüler und Studenten zahlen 9 Euro. Weitere Informationen gibt es unter Telefon (05 11) 12 34 53 33.

Von Nina Hoffmann