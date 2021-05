Hannover

Nach der Corona-Phase wird sich der Übernachtungstourismus in Städten wie Hannover lange nicht erholen. Geschäftsreisen, Messen und Kongresse werden Schätzungen zufolge um 25 Prozent nachlassen, weil viele Unternehmen mit Videokonferenzen Geld sparen. Für Regionen wie Hannover, die wenig touristisches Profil haben, bedeutet das Einnahmeverluste im hohen Millionenbereich. Die Region versucht jetzt, gegenzusteuern.

2,8 Milliarden Euro Wertschöpfung durch Gäste

Etwa 2,82 Milliarden Euro haben Hannover-Besucher vor der Corona-Pandemie jährlich in der regionalen Wirtschaft ausgegeben, von der Übernachtung über Taxifahrten bis zu Einkäufen im Handel. Das hat das Deutsche Wirtschaftswissenschaftliche Institut für Fremdenverkehr (dwif) errechnet. „Das ist eine enorme Wertschöpfung“, sagte Regionswirtschaftsdezernent Ulf-Birger Franz. Etwa 80 Prozent der Summe entfallen in Hannover nach einer jüngsten Erhebung der iubh-Hochschule auf gewerbliche Besuche, nur 20 Prozent auf private und touristische Reisen. Wenn von den 80 Prozent künftig ein Viertel wegfällt, wäre das etwa eine Viertelmilliarde Euro Umsatz, die in Hotels, Gastronomie und Handel fehlen.

Der Wettlauf der Großstädte um neue Gäste hat längst begonnen. Hamburg, das vor der Pandemie eher Touristen aus China und Indien umwarb, gehe jetzt plötzlich in den Niederlanden auf Kundenfang, berichtete Hannovers Marketingchef Hans Nolte am Donnerstag im Wirtschaftsausschuss der Region. Und alle Metropolen investierten Millionensummen in die Akquise von Kongressen. Hamburg, München, Berlin haben gut ausgestattete Kongressbüros, die Veranstalter locken, sogar Braunschweig hat inzwischen nachgezogen.

Kongressbüro kommt endlich

Hannover aber hat lange gezögert. Jetzt wird endlich nachgezogen. Drei Jahre lang gibt die Region jeweils 300.000 Euro zum Aufbau eines Kongressbüros, die Stadt Hannover schießt zwei Jahre lang je 100.000 Euro zu. Nolte bedankte sich artig bei den Regionspolitikern für die Aufbauhilfe – sagte aber diplomatisch-deutlich, dass diese Summen „dürftig“ seien gegen die Konkurrenz.

Das gesamte Werbebudget der Hannover-Marketing-Gesellschaft HMTG betrage aktuell 800.000 Euro, wovon allein die Tourismus-Info am Hauptbahnhof 450.000 Euro verschlinge, rechnete Nolte vor. „Nürnberg hat 3,6 Millionen Euro, Frankfurt etwa 8,5 Millionen Euro im Jahr. Die haben ganz andere Hebel.“ Trotzdem habe man viel bewegt in den vergangenen Jahren. Gut vier Millionen Übernachtungen hatte es 2019 gegeben – mehr als eine Verdopplung gegenüber der Vor-Expo-Zeit.

Beteiligung der Wirtschaft?

Für das Kongress-Büro wird gerade Personal eingestellt, ab Oktober soll es auch einen eigenen Manager haben. Noltes HMTG baut das Projekt auf, danach soll es in eine eigenständige Gesellschaft überführt werden – möglichst mit Beteiligung der Wirtschaft. In fast allen anderen Regionen Deutschlands werden inzwischen Bettenabgaben erhoben, um Tourismusmarketing zu finanzieren – in Hannover hat es dagegen lange Widerstand gegeben.

Parallel dazu will die HMTG versuchen, den Reisetourismus anzukurbeln. Regionspolitiker wie Walter Richter (SPD) und Ulrike Krause (CDU) forderten dazu mehr Engagement. Nolte konterte: 2014 sei der Umland-Tourismusverbund liquidiert worden, obwohl vor allem das Umland viele touristische Defizite zeige. Etwa, dass am Deister kein Campingplatz vorhanden sei oder dass neue Naturprojekte wie die Moorregion zwar für Regionsbewohner beworben würden, aber in kein touristisches Konzept eingebunden seien.

Umland bietet zu wenig

Hannover selbst biete mit Maschseefest, Feuerwerkswettbewerb und Großkonzerten so viel, dass manchmal kein Bett mehr frei sei in den Hotels. Im Umland gebe es nur wenig überregional attraktive Events, etwa das Steinhuder Meer in Flammen. Da müssten auch die Gemeinden mehr Engagement zeigen, drängte Nolte. Und insgesamt müsse Hannover sich emotionaler präsentieren, um im Wettbewerb der Reiseziele bestehen zu können.

Von Conrad von Meding