Die meisten Stadttouristen halten Hannovers Neues Rathaus für das eigentliche Schloss: Bei Stadterkundungen gehört der Prunkbau zu den beliebtesten Attraktionen. Zusätzlich zu den Turmaufstiegen mit dem Bogenaufzug bietet die Hannover Marketing- und Tourismusgesellschaft (HMTG) ab Dezember zwei neue Möglichkeiten zur Rathauserkundungen an: per Audio-Guide und als Kinderführung.

Mit Audio-Guide im Neuen Rathaus

Mit dem elektronischen Abspielgerät werden Besucher an 13 Stationen über die Geschichte und Gegenwart des Rathauses informiert: von der Eröffnung 1913 mit Kaiser Wilhelm II bis zu Erklärungen zu den vier Stadtmodellen. Die Leihgebühr für das Gerät beträgt 6 Euro (ermäßigt 5 Euro), der Rundgang dauert etwa 35 Minuten – man kann ihn sich aber selbst zusammenstellen und so verkürzen. Ab 2020 soll die Version auch in englischer Sprache verfügbar sein.

Kinderführungen nur sonntags

Die Kinderführungen werden immer am dritten Sonntag des Monats um 12 Uhr angeboten. Die Kinder sollten acht bis zwölf Jahre alt sein, unter zwölf Jahren brauchen sie eine Begleitperson. Die Teilnahme an der einstündigen Führung kostet 5 Euro, auch für Begleitpersonen. Eine Anmeldung unter Telefon (05 11) 16 84 53 33 ist erforderlich. Die Tour lässt sich für Gruppen bis 20 Personen auch individuell buchen, dann kostet der Termin 45 Euro.

Infos zu Stadtführungen im Internet

Auf der Seite www.visit-hannover.com/stadttouren gibt es Informationen zu zahlreichen weiteren Angeboten.

Der Blick vom Maschpark: Das Neue Rathaus in Hannover. Quelle: Rainer Dröse (Archiv)

Von Conrad von Meding