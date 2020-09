List

Durch den kleinen Anstecker an seinem T-Shirt ist Tourguide Nikolas Podesky von der Hannover Marketing und Tourismus GmbH gut zu erkennen. Er hat sich am Lister Platz postiert, unter der Anzeigetafel für die abfahrenden Busse und Stadtbahnen. Hier wartet er auf die Teilnehmer einer geführten Tour durch den Stadtteil. Trotz des geschäftigen Treibens auf dem zentralen Platz findet die neunköpfige Gruppe schnell zusammen.

Ein Ort am Waldrand

Podesky hakt die Namen von der Liste ab. Für ihn seien die Touren mehr als ein Job neben seinem Studium – ein Hobby, wie er sagt. An der ersten Station, dem Lister Platz, klärt Podesky die Zuhörer sicherheitshalber noch einmal auf: „Sie befinden sich in der List.“ Der Name des bürgerlichen Stadtteils komme aus dem Altnorddeutschen und stehe für den Ort am Waldrand. Naheliegend, blickt man doch an der Markuskirche vorbei direkt auf die Eilenriede. Europas größter Stadtwald. Genau das zeichne die Lebensqualität des Stadtteils aus, sagt der Guide: die Nähe zu Wald und Natur.

Anzeige

Im 13. und 14. Jahrhundert habe sich die hannoversche Bevölkerung an den Holzvorräten der Eilenriede bedient, um genug Brennholz für kalte Tage zu haben, erzählt der Tourguide. Als Gegenmaßnahme seien Wachtürme gebaut worden – so auch der Lister Turm, der heute als abendlicher Treff- und Konzertort dient.

Weitere HAZ+ Artikel

Lesen Sie auch: Darum lohnt sich eine Stadtteiltour durch Hannovers Nordstadt

Ein Kirchturm auf Treibsand

An der Markuskirche dann das nächste Aha-Erlebnis: Der Turm des evangelischen Gotteshauses steht auf Treibsand, was den Bau erschwerte. Zur Unterstützung des schweren Kirchturms wurden Anfang des 20. Jahrhunderts Betonpfeiler verbaut.

„Ich lerne doch immer etwas Neues, obwohl ich aus Hannover komme“, sagt eine Teilnehmerin. Sie habe schon an etlichen Touren durch die Stadt teilgenommen. Besonders gefallen hat ihr die Musiktour, bei der sie Zuschauerin kleiner Probenraumkonzerte wurde.

Vom Krümelmonster und dem Keks

Die Teilnehmer lassen die Eilenriede hinter sich und spazieren zum Bahlsen-Werk, in dem heute nur noch die Verwaltung sitzt. Die Produktion ist ausgelagert und mit ihr sei der Vanillegeruch frisch gebackener Kekse verschwunden. Vor der firmeneigenen Feuerwache erzählt Nikolas Podesky vom Gründer Hermann Bahlsen und seinem 52-zackigen Butterkeks, der weltweite Berühmtheit erlangte.

Natürlich darf auch die Erzählung vom Krümelmonster und der gestohlenen goldenen Keksskulptur nicht fehlen. Um diese Geschichte am Leben zu erhalten, schmückt ein großes Krümelmonster-Graffito eines der Tore zum Werk – für zwei Tourteilnehmerinnen ein Grund, die Kamera zu zücken.

„Mit der List habe ich mich noch nicht beschäftigt“, berichtet eine der beiden. Für die Nordstädterinnen sei das die erste geführte Tour durch die Stadt. Gehört haben sie davon aber schon viel, gerade von den kulinarischen Touren durch Hannovers Stadtviertel.

Von Berlin nach Hannover

Doch nicht nur alteingesessene Hannoveraner wollen ihre Stadt neu entdecken. Mit dabei ist auch Sandra Wickert, Reisebloggerin aus Berlin. Die Stadtteiltour ist nicht ihre erste Begegnung mit Hannover. „Ich war schon mehrmals hier und hatte jedes Mal Pech mit dem Wetter“, erzählt sie.

Sandra Wickert fotografiert für ihren Reiseblog. Quelle: Monika Dzialas

Der Joggingbegeisterten haben es aber die Laufstrecken durch die Eilenriede und den Georgengarten angetan – und dieses Mal scheint sie mit dem Wetter zunächst Glück zu haben. Doch lange bleibt es nicht warm und sonnig. Kurz hinter der IGS List zieht sich der Himmel zu und das Grummeln in der Ferne beschleunigt die Schritte der Teilnehmer. Zurück am Lister Platz macht die Gruppe halt an der Jakobistraße, an der Dirk Rossmann 1972 seine erste Drogeriefiliale eröffnet hatte.

Lesen Sie auch: So sah die Drostestraße in der List früher aus

Dann geht es auf die Zielgerade: Beim Spaziergang über die Lister Meile hat Podesky Café- und Bäckereiempfehlungen parat. Als es schließlich zu regnen beginnt, flüchtet sich die Gruppe in den Untergrund, zur U-Bahn-Station Sedanstraße – mit ihren bunten Graffiti ist sie ein geeigneter Endpunkt für die fotografiebegeisterten Teilnehmer.

Die Hannover Marketing und Tourismus GmbH bietet die Rundgänge durch viele Stadtteile Hannovers an. Die Teilnahme kostet 12, ermäßigt 9 Euro. Weitere Informationen gibt es online unter www.stattreisen-hannover.de.

Von Monika Dzialas