Die Reisebüros in Hannover haben wieder geöffnet, aber die Urlaubslust ist den meisten Hannoveranern offenbar erst einmal vergangen. Jedenfalls läuft das Geschäft bei den meisten Reisevermittlern nicht so richtig an. „ Hauptbeschäftigung ist derzeit das Stornieren und das Umbuchen“, berichtet etwa Michael Max vom Reisebüro Travelmax an der Sallstraße. „Die meisten Kunden wollen aber lieber stornieren, als umbuchen“, sagt er. Denn ob im September die Lage besser sei, wisse man nicht.

Reiseunternehmen sind kulant

Einige Reiseunternehmen seien bei der Umbuchung des Sommerurlaubs kulant, berichtet Max, zum Beispiel die Tui. Dagegen sei das Umbuchen für Urlauber, die etwa nur einen Flug gebucht hätten, schwieriger. „Hier müssen die Kunden erst einmal abwarten“, sagt der Reiseexperte. Zwar werde der Urlaub in diesem Jahr anders. Max vermutet aber, dass es für diejenigen, die in diesem Sommer tatsächlich verreisen, wohl in bestimmten Hinsicht angenehmer werden könne als sonst. „Es werden einfach viel weniger Leute in den Urlaubsorten sein.“

Vielleicht gebe es deshalb derzeit auch bereits Nachfragen für Urlaube im Juni auf Mallorca. Doch mit einer generellen Normalisierung des Geschäfts rechnet Max für dieses Jahr nicht mehr. Er hofft, dass es Anfang 2021 mit der Unsicherheit durch die Corona-Pandemie vorbei ist. „Dann geht es auch wieder mit dem Reisen los“, prognostiziert der Fachmann.

Beckmann verbreitet Optimismus

Optimismus verbreitet derweil Katja Beckmann vom Tui-Reisecenter Beckmann in der Marienstraße. „Wir warten darauf, dass die Reisebeschränkungen für die Urlaubsländer in Europa fallen“, sagt die Inhaberin. Denn dann zögen auch die Buchungen wieder an.

Derzeit sei die Hauptbeschäftigung für ihr Büro das Umbuchen. „Die Kunden wollen ihren Sommerurlaub meist auf September oder Oktober verschieben oder auch auf das kommende Jahr“, berichtet Beckmann. Das Reisebüro, das schon immer ein großes Angebot an Urlaub in Deutschland hatte, beobachtet auch einen starken Trend, hierzulande Urlaub zu machen. „Beispielsweise sind die Nord- und die Ostsee und der Bayerische Wald begehrt“, berichtet Beckmann. „ Deutschland hat so viele tolle Ecken.“

Travemünde statt Mallorca

Selbst in den Sommerferien sei im eigenen Land noch etwas zu finden. „Dann muss man aber flexibel sein“, sagt Beckmann. Dass es mit dem Umbuchen in ein Feriengebiet in Deutschland manchmal aber nicht ganz so einfach ist, musste Reisebürochef Max gerade erst feststellen. Er hatte Kunden, die im Juni nach Mallorca wollten, nach Travemünde umgebucht. „Jetzt kam aber gerade die Nachricht, dass das Hotel im Juni noch gar nicht geöffnet hat.“

Von Mathias Klein