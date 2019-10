Hannover

In Sneakern über das Oktoberfest auf dem Schützenplatz laufen? Oder gar zur Hannover Wiesn, die am Freitag an der Gilde Parkbühne startet? Mick Möller hält beides für einen eindeutigen Stilbruch. Der Jungunternehmer und Inhaber des Edelgeschäfts Micks an der Luisenstraße bietet für beide Anlässe das passende Schuhwerk an: Aus gegebenem Anlass hat er die original Haferlschuhe der Münchener Firma Bertl ins Programm genommen. „Das ist deutschland- und europaweit der einzige Hersteller, der diese Schuhe noch in einem Stück und ganz ohne Naht im Oberleder fertigt“, erklärt Möller.

Trend bei jungen Leuten

Die leicht klobigen, rustikalen Haferlschuhe, die es für Männer wie für Frauen gibt, haben eine lange Tradition. Sie kommen aus der Alpenregion und gehören in Bayern, Österreich oder der Schweiz zur Ausstattung einer landestypischen Tracht. „Sie sind aber vor allem auch bei jungen Leuten im Trend, die gezielt das Münchener Oktoberfest besuchen“, sagt Möller. Nachdem die Wiesn in der bayerischen Landeshauptstadt bereits vorbei ist, haben nun Trachtenfans aus Hannover eine neue Chance, die extravaganten Schuhe bei der hiesigen Wiesn-Variante in Szene zu setzen. Allerdings ist das nicht ganz billig: Bei Möller kosten die Modelle, die es für Männer wie für Frauen gibt, zwischen 300 und 500 Euro. Noch teurer wird es, wenn sich die Kunden oder Kundinnen Maßanfertigungen wünschen. „Da liegt der Preis bei zu 2000 Euro“, sagt Möller.

Schuhmanufaktur Bertl zu Gast

Wem das echte Trachten-Tritterlebnis solche Preise wert ist, der kann schon mal den Terminkalender zücken. Am Freitag, 25. Oktober, ist der Gründer der Schuhmanufaktur Bertl von 10 bis 19 Uhr und am Sonnabend, 26. Oktober, von 10 bis 18 Uhr bei Micks in der Luisenstraße 8–9 zu Gast.

Von Juliane Kaune